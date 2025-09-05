Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg’e dava açtı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İki farklı Mark Zuckerberg, aynı isim nedeniyle yasal bir çatışmanın içine girdi. Indiana merkezli iflas avukatı Mark Zuckerberg, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e karşı dava açtı.

Olayın temeli, avukat Zuckerberg’in ticari Facebook sayfasının Meta tarafından defalarca devre dışı bırakılmasıyla başlıyor. Avukat, sayfasını hukuk pratiğini tanıtmak ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmak için kullanıyor. Ancak Meta’nın içerik denetim sistemleri, sayfayı platformun kurucusunu taklit eden sahte bir hesap olarak algılıyor ve son sekiz yılda sayfasını beş kez kapatıyor. İpler de bu noktada kopuyor.

Avukat Mark Zuckerberg, hukuk kariyerine Meta CEO’su henüz üç yaşındayken başladığını belirtiyor: “Bu komik değil, Paramı aldıklarında komik değil. Bu beni gerçekten çok kızdırdı.”

Avukat Zuckerberg, Meta platformlarında sayfasını tanıtmak için 11.000 dolardan fazla para harcadığını söylüyor. Ancak sayfası yanlışlıkla devre dışı bırakıldığında, bu reklamların bedelini yine ödemek zorunda kalıyor. Şikayetinde, 2020 yılına ait bir e-posta yazışmasını da paylaşıyor; burada 2017’den beri yanlışlıkla engellenen hesabıyla ilgili Meta ile iletişim kurduğunu belirtiyor.

İsim benzerliği bıktırdı

Tam Boyutta Gör Bir e-postasında avukat, “Ayrıca, daha genç ve daha zengin Mark Zuckerberg'e rastlarsanız, ona selamımı söyleyin ve her gün bana büyük sıkıntı yaşattığını iletin” diye yazdı.

Avukat Mark Zuckerberg’i bu içeriğin yazarı olarak çok iyi anladığımı belirtmem gerekiyor. Kendisi isim benzerliği nedeniyle gereksiz açıklamalar yapmak zorunda olduğunun altını çiziyor. Hatta avukat, düzenli olarak teknoloji milyarderine gelen çağrılar ve mesajlar aldığını, bunlar arasında ölüm tehditleri ve para taleplerinin de olduğunu söylüyor. Ancak günlük sıkıntı, potansiyel gelir kaybına dönüştüğünde sabrı taşmış durumda.

Bu arada Meta, yaptığı açıklamada “Dünyada birden fazla Mark Zuckerberg olduğunu biliyoruz ve bu konunun peşini bırakmayacağız” dedi.

