Apple Watch Ultra 3, daha parlak ve büyük ekranla geliyor

Apple Watch Ultra 3 ekran özellikleri nasıl olacak?
Yeni saat için çekilen bir görselin, mevcut Ultra 2'nin 410 x 502 panelinden daha yüksek olan 422 x 514 piksel çözünürlüğe sahip olduğu görüldü. Daha yüksek çözünürlük, Apple'ın saatin genel boyutlarını değiştirmeden görüş alanını genişletmek için çerçeve genişliğini azalttığını gösteriyor.
Apple Watch Ultra 3, markanın şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip akıllı saati olacak. Bu, okunabilirliği artıracak ve sağlam tasarımın geniş ön yüzeyinden daha iyi yararlanılmasını sağlayacak. Yeni ekran boyutunun yanı sıra, Ultra 3'ün -geçen yılki Apple Watch Series 10'un aldığı yükseltmeyle aynı çizgide- geliştirilmiş bir ekrana sahip olması bekleniyor. Series 10, LPTO3 OLED ekranla gelmişti. Bu yükseltme, Series 10'a hep açık modda daha hızlı yenileme hızı kazandırarak, saat kadranlarında sürekli akan saniye koluna yer verilmesini mümkün kıldı.
Apple, Watch Series 10’da Ultra'nın OLED ekranına kıyasla yatay bir açıdan bakıldığında %40'a kadar daha fazla parlaklık sunan geniş açılı OLED ekran kullandı. Apple Watch Ultra 3'ün de aynı özelliği devralması bekleniyor.
Geçen yıl Apple Watch Ultra 2, siyah titanyum kasa seçeneğiyle gelmişti ancak bunun dışında Ultra modeli 2023'ten beri herhangi bir donanım güncellemesi görmedi. Watch Ultra 3'ün ekran geliştirmeleri ve yeni işlemci dışında 5G bağlantı, uydu iletişimi ve daha hızlı şarjla gelmesi bekleniyor.
