Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Ultra 3, daha parlak ve büyük ekranla geliyor

    Apple "Awe dropping" etkinliğinde yeni iPhone 17 serisiyle birlikte markanın en güçlü saati Apple Watch Ultra 3 de tanıtılacak. Şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch geliyor.

    Apple Watch Ultra 3 beklenen ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 2 modeli 2023’de tanıtıldı. iPhone 16 serisiyle birlikte tek bir yeni model (Watch Series 10) tanıtıldı. Apple’ın en sağlam akıllı saati iki yıldır yenilenmediğinden dikkate değer geliştirmeler, iyileştirmeler bekleniyor. Apple Watch Ultra 3 ekran özellikleri nasıl olacak merak edenler için şimdiye kadarki tüm sızıntıları bir araya getirdik.

    Apple Watch Ultra 3 ekran özellikleri nasıl olacak?

    Yeni saat için çekilen bir görselin, mevcut Ultra 2'nin 410 x 502 panelinden daha yüksek olan 422 x 514 piksel çözünürlüğe sahip olduğu görüldü. Daha yüksek çözünürlük, Apple'ın saatin genel boyutlarını değiştirmeden görüş alanını genişletmek için çerçeve genişliğini azalttığını gösteriyor.

    Apple Watch Ultra 3, markanın şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip akıllı saati olacak. Bu, okunabilirliği artıracak ve sağlam tasarımın geniş ön yüzeyinden daha iyi yararlanılmasını sağlayacak. Yeni ekran boyutunun yanı sıra, Ultra 3'ün -geçen yılki Apple Watch Series 10'un aldığı yükseltmeyle aynı çizgide- geliştirilmiş bir ekrana sahip olması bekleniyor. Series 10, LPTO3 OLED ekranla gelmişti. Bu yükseltme, Series 10'a hep açık modda daha hızlı yenileme hızı kazandırarak, saat kadranlarında sürekli akan saniye koluna yer verilmesini mümkün kıldı.

    Apple, Watch Series 10’da Ultra'nın OLED ekranına kıyasla yatay bir açıdan bakıldığında %40'a kadar daha fazla parlaklık sunan geniş açılı OLED ekran kullandı. Apple Watch Ultra 3'ün de aynı özelliği devralması bekleniyor.

    Geçen yıl Apple Watch Ultra 2, siyah titanyum kasa seçeneğiyle gelmişti ancak bunun dışında Ultra modeli 2023'ten beri herhangi bir donanım güncellemesi görmedi. Watch Ultra 3'ün ekran geliştirmeleri ve yeni işlemci dışında 5G bağlantı, uydu iletişimi ve daha hızlı şarjla gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp mesajlarımın başkası tarafından okunduğunu nasıl anlarım iphone aşti peron şeması mature kaç yaş toyota corolla 1.6 advance kullanici yorumlari sıcak espriler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum