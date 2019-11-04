Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz hafta Google giyilebilir teknolojiler üreten ABD merkezli Fitbit şirketini 2.1 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Sızan haberlere göre Google, bu satın alma ile ilgili olarak Facebook'la kıyasıya bir yarışa girdi ve iki kat fazla teklif yaptı.

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28 milyon hazır kullanıcısı var

Facebook'un da tıpkı Google gibi Fitbit'i satın almak istemesi şaşırtıcı değil. Zira sosyal medya devi de kademeli olarak donanım pazarına giriyor ve artırılmış gerçeklik ürünleri üzernde de çalışıyor. Hali hazırda 28 milyon kullanıcısı olan Fitbit için Facebook'un gözden çıkardığı rakamın ise 1 milyar dolar civarlarında olduğu tahmin ediliyor.

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Teknoloji pazarındaki en büyük rakiplerinden birine Fitbit'i kaptırmak istemeyen Google'ın ana şirketi Alphabet ise, geçtiğimiz Cuma günün bu satın alma işlemini tamamladı ve kendisine biraz pahalıya patlasa bile Fitbit şirketini bünyesine kattı. Arama devinin, önümüzdeki dönemde Google marka akıllı saat ve bilekliklerle birlikte giyilebilir teknoloji pazarına giriş yapması bekleniyor.

https://www.techradar.com/in/news/facebook-was-reportedly-interested-in-buying-fitbit-as-well-as-google