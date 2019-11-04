Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde giyilebilir teknolojiler üretein Fitbit şirketini satın alan Google'ın, Facebook'la yarışa girdiği ve sosyal medya devinden iki kat fazla teklif yaptığı belirtiliyor.
    2 hf.
    1,2b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta Google giyilebilir teknolojiler üreten ABD merkezli Fitbit şirketini 2.1 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Sızan haberlere göre Google, bu satın alma ile ilgili olarak Facebook'la kıyasıya bir yarışa girdi ve iki kat fazla teklif yaptı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler"

    28 milyon hazır kullanıcısı var

    Facebook'un da tıpkı Google gibi Fitbit'i satın almak istemesi şaşırtıcı değil. Zira sosyal medya devi de kademeli olarak donanım pazarına giriyor ve artırılmış gerçeklik ürünleri üzernde de çalışıyor. Hali hazırda 28 milyon kullanıcısı olan Fitbit için Facebook'un gözden çıkardığı rakamın ise 1 milyar dolar civarlarında olduğu tahmin ediliyor.

    Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji pazarındaki en büyük rakiplerinden birine Fitbit'i kaptırmak istemeyen Google'ın ana şirketi Alphabet ise, geçtiğimiz Cuma günün bu satın alma işlemini tamamladı ve kendisine biraz pahalıya patlasa bile Fitbit şirketini bünyesine kattı. Arama devinin, önümüzdeki dönemde Google marka akıllı saat ve bilekliklerle birlikte giyilebilir teknoloji pazarına giriş yapması bekleniyor.



    https://www.techradar.com/in/news/facebook-was-reportedly-interested-in-buying-fitbit-as-well-as-google Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı Sonraki Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak 2 hf. Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim