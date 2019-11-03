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    iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Netflix kullanıcılarının uygulamayı açmalarına gerek kalmadan, fragman videolarını direk WhatsApp üzerinden izleyebilecekleri bir özellik geliştiriyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp'ın resim içinde resim özelliği, kullanıcıların sohbet uygulamasından çıkmadan Facebook, Instagram ve Youtube videolarını izleyebilmelerini sağlıyor. Gelen haberlere göre bu özellik yakında Netflix fragmanları için de geçerli olacak.

    WhatsApp'tan çıkmanıza gerek kalmayacak

    Bildiğiniz üzere WhatsApp'a gönderilen Netflix bağlantılarına tıkladığınızda, ilgili video Netflix uygulaması üzerinde açılıyor. WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp bu duruma bir güncellemeyle son vermeye hazırlanıyor. Yani artık yakında Netflix bağlantılarına tıklarsanız, WhatsApp'dan çıkmanıza gerek kalmadan fragman videosunu mesajlaşma uygulamasının içinden izleyebileceksiniz.

    Gelen bilgilere göre WhatsApp bu özelliği şimdilik sadece Netflix için geliştiriyor ve diğer video akış uygulamalarıyla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Ayrıca yeni özelliğin WhatsApp'ın iOS versiyonu için tasarlandığını ve Android'e de gelmesinin beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-to-start-streaming-trailer-videos-from-netflix/ Yorum Yaz
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    Thermodynamiker 2 hf. yeni yorumcu
    Youtube zorla izletiyordu zaten Netflix fragmanlarını, eğer WhatsApp de zoraki izletirse hiç affetmem silerim.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Şu dünyada en mantıklı işler yapan şirket Netflix gibi görünüyor gerçekten. Kullanıcı yararına olup olmadığı tartışılır, kendi yararlarına olduğu muhakkak ama yapılan şey gayet mantıklı.
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    gurkanse 2 hf.
    androidte youtube videolarını zaten pop up izliyoduk bayadır.
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    alemburda34 2 hf.
    Yemişim netflix'ini karanlık mod ver yeter.
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    gun 2 hf.
    Yakında karanlık modda gelir sadece alt yapıları uygun olmadığı için gecikmiştir.



    Gerçi gri ağırlıklı tasarımı olduğundan beni çokta rahatsız etmiyor.
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    Doanc4n 2 hf.
    bi karanlık mod gelmedi ya! çal biraz çal telegram dan çal.
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