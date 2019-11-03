iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler

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WhatsApp'ın resim içinde resim özelliği, kullanıcıların sohbet uygulamasından çıkmadan Facebook, Instagram ve Youtube videolarını izleyebilmelerini sağlıyor. Gelen haberlere göre bu özellik yakında Netflix fragmanları için de geçerli olacak.

WhatsApp'tan çıkmanıza gerek kalmayacak

Bildiğiniz üzere WhatsApp'a gönderilen Netflix bağlantılarına tıkladığınızda, ilgili video Netflix uygulaması üzerinde açılıyor. WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp bu duruma bir güncellemeyle son vermeye hazırlanıyor. Yani artık yakında Netflix bağlantılarına tıklarsanız, WhatsApp'dan çıkmanıza gerek kalmadan fragman videosunu mesajlaşma uygulamasının içinden izleyebileceksiniz.

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Gelen bilgilere göre WhatsApp bu özelliği şimdilik sadece Netflix için geliştiriyor ve diğer video akış uygulamalarıyla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Ayrıca yeni özelliğin WhatsApp'ın iOS versiyonu için tasarlandığını ve Android'e de gelmesinin beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://wabetainfo.com/whatsapp-to-start-streaming-trailer-videos-from-netflix/