Fallout: Nuevo Mexico için fragman paylaşıldı: DLC boyutunda

Tam Boyutta Gör Obsidian tarafından oyunculara sunulan kıyamet sonrası açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Fallout: New Vegas için DLC boyutunda yeni bir mod geliyor. Fallout: Nuevo Mexico adlı bu genişleme paketi, ikonik oyunu Mexico City’ye taşıyacak.

Fallout: Nuevo Mexico için yeni fragman paylaşıldı

Kaçıranlar için Fallout: New Vegas'ın piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla süre geçti ve her Bathesda oyununda olduğu gibi hayran yapımı modlarla yenilenmeye devam ediyor. En çok beklenen modlardan biri olan Fallout: Nuevo Mexico ise, oyuncuları 2255 yılında kıyamet sonrası Mexico City'ye götürecek.

Paylaşılan fragmanda, nükleer bir savaş bölgeyi parçalamadan önce Mexico City'nin en büyük merkez olduğu anlatılıyor. Ayrıca hapultepec ve Xochimilco gibi ikonik yerlerin nükleer savaşla nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Şu an için modun büyük bir kısmı hala yapım aşamasında ve oyunun altyapısı nedeniyle grafiksel ve mekanik anlamda çok üst düzey bir şey beklememeniz gerek.

Fallout: New Vegas Nuevo Mexico'da oyuncular Tibbet Hapishanesine gelen yeni bir mahkumun rolünü üstlenecek. Geliştiricilerinin belirttiğine göre oyuncular birden fazla gruba katılabiliyor ve farklı karakterler de mod içerisinde yer alıyor. Ek olarak yeni aktiviteler ve görevler bizlere sunuluyor. Son olarak modda bulunan eyaletlere ve yerlere seyahat edebiliyoruz. Ayrıca Mexico City, Fallout serisinde yapılmış en büyük şehirlerden biri olacak ve keşfedilmemiş pek çok alan içerecek.

