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    Anlık Bildirim

    Fallout: Nuevo Mexico için fragman paylaşıldı: DLC boyutunda

    Fallout: New Vegas'ın DLC Boyutundaki Modu Nuevo Mexico için oynanış videosu paylaşıldı. Peki hayran yapımı mod neler sunuyor? İşte görüntüler...                
    Fallout: Nuevo Mexico için fragman paylaşıldı: DLC boyutunda Tam Boyutta Gör
    Obsidian tarafından oyunculara sunulan kıyamet sonrası açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Fallout: New Vegas için DLC boyutunda yeni bir mod geliyor. Fallout: Nuevo Mexico adlı bu genişleme paketi, ikonik oyunu Mexico City’ye taşıyacak.

    Fallout: Nuevo Mexico için yeni fragman paylaşıldı

    Kaçıranlar için Fallout: New Vegas'ın piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla süre geçti ve her Bathesda oyununda olduğu gibi hayran yapımı modlarla yenilenmeye devam ediyor. En çok beklenen modlardan biri olan Fallout: Nuevo Mexico ise, oyuncuları 2255 yılında kıyamet sonrası Mexico City'ye götürecek.

    Paylaşılan fragmanda, nükleer bir savaş bölgeyi parçalamadan önce Mexico City'nin en büyük merkez olduğu anlatılıyor. Ayrıca hapultepec ve Xochimilco gibi ikonik yerlerin nükleer savaşla nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Şu an için modun büyük bir kısmı hala yapım aşamasında ve oyunun altyapısı nedeniyle grafiksel ve mekanik anlamda çok üst düzey bir şey beklememeniz gerek.

    Fallout: New Vegas Nuevo Mexico'da oyuncular Tibbet Hapishanesine gelen yeni bir mahkumun rolünü üstlenecek. Geliştiricilerinin belirttiğine göre oyuncular birden fazla gruba katılabiliyor ve farklı karakterler de mod içerisinde yer alıyor. Ek olarak yeni aktiviteler ve görevler bizlere sunuluyor. Son olarak modda bulunan eyaletlere ve yerlere seyahat edebiliyoruz. Ayrıca Mexico City, Fallout serisinde yapılmış en büyük şehirlerden biri olacak ve keşfedilmemiş pek çok alan içerecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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