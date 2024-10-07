Fallout: Nuevo Mexico için fragman paylaşıldı: DLC boyutunda

Fallout: Nuevo Mexico için yeni fragman paylaşıldı
Kaçıranlar için Fallout: New Vegas'ın piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla süre geçti ve her Bathesda oyununda olduğu gibi hayran yapımı modlarla yenilenmeye devam ediyor. En çok beklenen modlardan biri olan Fallout: Nuevo Mexico ise, oyuncuları 2255 yılında kıyamet sonrası Mexico City'ye götürecek.
Paylaşılan fragmanda, nükleer bir savaş bölgeyi parçalamadan önce Mexico City'nin en büyük merkez olduğu anlatılıyor. Ayrıca hapultepec ve Xochimilco gibi ikonik yerlerin nükleer savaşla nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Şu an için modun büyük bir kısmı hala yapım aşamasında ve oyunun altyapısı nedeniyle grafiksel ve mekanik anlamda çok üst düzey bir şey beklememeniz gerek.
Fallout: New Vegas Nuevo Mexico'da oyuncular Tibbet Hapishanesine gelen yeni bir mahkumun rolünü üstlenecek. Geliştiricilerinin belirttiğine göre oyuncular birden fazla gruba katılabiliyor ve farklı karakterler de mod içerisinde yer alıyor. Ek olarak yeni aktiviteler ve görevler bizlere sunuluyor. Son olarak modda bulunan eyaletlere ve yerlere seyahat edebiliyoruz. Ayrıca Mexico City, Fallout serisinde yapılmış en büyük şehirlerden biri olacak ve keşfedilmemiş pek çok alan içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.