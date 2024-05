Fallout dizisi Amazon adına rekorlara imza atmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Sevilen oyun serisi Fallout'un Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlaması, 10 Nisan'da izleyici ile buluştu. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, bu başarısını izlenme rakamlarıyla da taçlandırdı.

Çıktığı günden beri Amazon Prime Video'da bir numarayı kimseye bırakmayan Fallout, bu sayede Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Üstelik dizi çıkışından bir ay sonra hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.

ABD'de hem TV kanallarının hem de dijital platformların izleyici rakamlarını takip eden başlıca kuruluş olan Nielsen, bu haftanın izlenme rakamlarını paylaştı. Zirvede bir kez daha Fallout yer alırken, dizinin bu hafta da 2.6 milyar dakika izlenmiş olması dikkat çekti.

Çünkü daha önce hiçbir Amazon Prime Video dizisi iki hafta üst üste 2 milyar dakika barajını aşamamıştı. Hatta sadece Amazon Prime Video dizileri değil, Netflix dışında hiçbir platformun dizileri bunu başaramamıştı. Bugüne kadar sadece Netflix'te yayınlanan birkaç diziye nasip olan bu başarıya şimdi Fallout'un da ortak olması, dizinin Amazon için ne kadar büyük bir başarı hikâyesine dönüştüğünün kanıtı.

Öte yandan Nielsen verileri, bu 2.6 milyar dakika izlenmenin önemli bir kısmının ilk bölümlerden geldiğini gösteriyor. Bu da dizinin hâlâ yeni izleyici çekmeye devam ettiğini ve önümüzdeki hafta da kayda değer bir izlenme rakamına ulaşabileceğini gösteriyor.

Fallout dizisinden yeni bir rekor daha geldi