Fallout dizisi Amazon adına rekorlara imza atmaya devam ediyor

Çıktığı günden beri Amazon Prime Video'da bir numarayı kimseye bırakmayan Fallout, bu sayede Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Üstelik dizi çıkışından bir ay sonra hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.
Fallout Dizisi 2. Sezon Onayını Aldı
ABD'de hem TV kanallarının hem de dijital platformların izleyici rakamlarını takip eden başlıca kuruluş olan Nielsen, bu haftanın izlenme rakamlarını paylaştı. Zirvede bir kez daha Fallout yer alırken, dizinin bu hafta da 2.6 milyar dakika izlenmiş olması dikkat çekti.
Çünkü daha önce hiçbir Amazon Prime Video dizisi iki hafta üst üste 2 milyar dakika barajını aşamamıştı. Hatta sadece Amazon Prime Video dizileri değil, Netflix dışında hiçbir platformun dizileri bunu başaramamıştı. Bugüne kadar sadece Netflix'te yayınlanan birkaç diziye nasip olan bu başarıya şimdi Fallout'un da ortak olması, dizinin Amazon için ne kadar büyük bir başarı hikâyesine dönüştüğünün kanıtı.
Öte yandan Nielsen verileri, bu 2.6 milyar dakika izlenmenin önemli bir kısmının ilk bölümlerden geldiğini gösteriyor. Bu da dizinin hâlâ yeni izleyici çekmeye devam ettiğini ve önümüzdeki hafta da kayda değer bir izlenme rakamına ulaşabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.