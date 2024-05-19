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    Fallout dizisi Amazon adına rekorlara imza atmaya devam ediyor

    Beğeniyle karşılanan Fallout dizisi Amazon Prime Video adına yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Üstelik dizi çıkışından bir ay sonra hâlâ çok sayıda yeni izleyici çekiyor.
    Fallout dizisinden yeni bir rekor daha geldi Tam Boyutta Gör
    Sevilen oyun serisi Fallout'un Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlaması, 10 Nisan'da izleyici ile buluştu. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, bu başarısını izlenme rakamlarıyla da taçlandırdı.

    Çıktığı günden beri Amazon Prime Video'da bir numarayı kimseye bırakmayan Fallout, bu sayede Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Üstelik dizi çıkışından bir ay sonra hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.

    Fallout Dizisi 2. Sezon Onayını Aldı

    ABD'de hem TV kanallarının hem de dijital platformların izleyici rakamlarını takip eden başlıca kuruluş olan Nielsen, bu haftanın izlenme rakamlarını paylaştı. Zirvede bir kez daha Fallout yer alırken, dizinin bu hafta da 2.6 milyar dakika izlenmiş olması dikkat çekti.

    Çünkü daha önce hiçbir Amazon Prime Video dizisi iki hafta üst üste 2 milyar dakika barajını aşamamıştı. Hatta sadece Amazon Prime Video dizileri değil, Netflix dışında hiçbir platformun dizileri bunu başaramamıştı. Bugüne kadar sadece Netflix'te yayınlanan birkaç diziye nasip olan bu başarıya şimdi Fallout'un da ortak olması, dizinin Amazon için ne kadar büyük bir başarı hikâyesine dönüştüğünün kanıtı.

    Öte yandan Nielsen verileri, bu 2.6 milyar dakika izlenmenin önemli bir kısmının ilk bölümlerden geldiğini gösteriyor. Bu da dizinin hâlâ yeni izleyici çekmeye devam ettiğini ve önümüzdeki hafta da kayda değer bir izlenme rakamına ulaşabileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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