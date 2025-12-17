Giriş
    Fallout 2. sezon izleyici ile buluştu; Eleştirmen puanı ilk sezonun üzerinde

    İlk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Bugün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşan 2. sezonun eleştirmen puanı ilk sezonun bile üzerinde.

    Fallout 2. sezon izleyici ile buluştu; Eleştirmen puanı ilk sezonun üzerinde Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan Fallout dizisi, 1.5 yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, bugün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Amazon ilk sezonda olduğu gibi bu sezonu da her hafta bir bölüm şeklinde yayınlayacak.

    Fallout 2. Sezon, %98 Rotten Tomatoes Puanıyla Umut Veriyor

    İlk sezonuyla hem serinin hayranlarını hem de eleştirmenleri memnun etmeyi başaran Fallout, 2. sezonuna da iddialı giriyor. Zira 2. sezonun Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı ilk sezonun bile üzerinde. İlk sezonun Rotten Tomatoes puanı %93'tü; 2. sezonun puanı ise bugün itibarıyla %98.

    Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

    Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy, Mojave'nin çorak topraklarını geçerek New Vegas'a ulaşmaya çalışacak. Böylece oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı dizide de görme şansı yakalayacağız.

    Ella Purnell'in yanı sıra Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias ve Frances Turner da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

