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FarCry 2(PC, Xbox 360, Playstation 3) inceleme videosu

11 yıl
168,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC,Sony Playstation 3 ve Microsoft Xbox 360

Oyun dünyasında ilk oyunu ile büyük ses getirmeyi başıran FarCry serisi, yapımcı firması Crytekle yaşadığı ayrılıktan dolayı güç kaybedecekmiş gibi duruyordu. İsim haklarını satın alan dağıtıcı firma Ubisoft FarCry 2’nın yapımınıda Montreal stüdyolarına devretmişti.İlk oyunda tropik adada geçen mücadelemiz kabuk değiştiren ikinci oyunla birlikte Afrika’ya taşınıyor.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Core 2 Duo serisi, AMD Athlon 64 X2 5200+, Phenom
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800, ATI Radeon X1650 – 1950 serisi
Boş Alan: 10 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 7 yıl
Oyun çok güzel, grafik hariç tüm puanlar süper. Grafik 9.2 olabilirdi bence.
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Walter Hartwell White 7 yıl
Yarın alıyorum multiplayer modları güzel gözüküyor sırf onun için.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslarbu oyunun ps3 ıcın hılelerı varmı mesela pc ıcın olumsuzluk kodu var nedenmı soruyorum multiplayer oynarken adama sarjoru bosaltıyorum olmuyor bana bır sefer ates edıyor oluyorum sonra ps3 kosamıyorsun kayamıyorsun nedenı nedır
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DH Misafiri 9 yıl
Herkeseiyi günler... Yaklaşık iki yıldır Far Cry 2 'de PS3'te oynamaktayım. Oyunun multiplayer'ını bilenler anlayacaktır, multiplayerda benim level'ım 18 ancak 2-3 aydır uğraşıyorum bir türlü 19 olmuyor, maçları sürekli kazanmama rağmen maç sonuçlarında ortaya çıkan bu değerlerde hiç bir kıpırdama olmuyor, resmen dondu. Bu konuda fikri olan arkadaşların acilen bu konuda fikirlerini paylaşmasını rica ediyorum
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GöKHaN 35 9 yıl
PS3'te bitirmiştim.
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Repeating Yesterday 10 yıl
uzun süreden beri bekliyorum bu oyunu çok sağlam bir oyun olmuş vede grafik motoru ise büyüleyici ama crysis gibi bir oyunu oynadıkdan sonra işin gerçeği farcry2 pek sarmadı okadar uzun süre beklememe deymedi :)
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volkan-k.n.d 11 yıl
abi süper bi oyun bu yav bayıldım valla
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XanaX 11 yıl
Super inceleme teşekkürler.
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necromanser 11 yıl
Arkadaşlar ben beğendim oyunu acaba buna türkçe seslendirme yaparlar mı? Vallahi şahane olur.
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skywalkerhan 11 yıl
inceleme için teşekkürler çok iyi bir inceleme olmuş..

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-brs- 11 yıl
Video güzel mi değilmi bilmiorum çünki far cryın menüsü sade bir şekilde hazırlanmış dio ve video devam etmio ve ayrıca felaket yawaş yüklenior bir çare bulun da hastası olduğum far cry ın devam serisinin incelemesini izliyeyim..
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devcitybg 11 yıl
inceleme icin teşekkürler
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ilgezer 11 yıl
bu oyun için 8,9 puan baya fazla.
geniş bir alan ve sürekli bu alanda dönüp duran ölmek üzere olan bir adam söz konusu. grafikler için de editör ile aynı görüşte değilim. herşey kamufle olmuş durumda. düşmanlar bukalemun gibi etrafına uyum sağlıyor ve hareket etmeden duran keskin nişancının nereden ateş ettiğini bulmak neredeyse imkansız. dikkatinizi çekerse yolda karşınıza çıkan ceylan ve zebra sürülerinin içina dalmadığınız sürece onları bile farketmekte zorlanıyorsunuz.
crysis'in greafiklerden 9,5 aldığı bir formda far cry'2'nin 9,1 puan alması bende oyunun tolere edildiği izlenimini uyandırdı. şahsen 8 puandan daha yukarıyı haketmiyor oyun grafikleri. onu da patlama ve yanma efektlerinden kazanıyor.
ubisoft oyunu gerçeğe yakın kılmak adına olabildiğince farklı yöntemler izlemiş. silahların bir süre sonra tutukluk yapmaya başlaması vesaire...
oyunun müziklerini de beğenmedim işin aslı.
far cry2'ye 7 puan yeter de artar bile...
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