FarCry 2(PC, Xbox 360, Playstation 3) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC,Sony Playstation 3 ve Microsoft Xbox 360
Oyun dünyasında ilk oyunu ile büyük ses getirmeyi başıran FarCry serisi, yapımcı firması Crytekle yaşadığı ayrılıktan dolayı güç kaybedecekmiş gibi duruyordu. İsim haklarını satın alan dağıtıcı firma Ubisoft FarCry 2’nın yapımınıda Montreal stüdyolarına devretmişti.İlk oyunda tropik adada geçen mücadelemiz kabuk değiştiren ikinci oyunla birlikte Afrika’ya taşınıyor.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Core 2 Duo serisi, AMD Athlon 64 X2 5200+, Phenom
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800, ATI Radeon X1650 – 1950 serisi
Boş Alan: 10 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
geniş bir alan ve sürekli bu alanda dönüp duran ölmek üzere olan bir adam söz konusu. grafikler için de editör ile aynı görüşte değilim. herşey kamufle olmuş durumda. düşmanlar bukalemun gibi etrafına uyum sağlıyor ve hareket etmeden duran keskin nişancının nereden ateş ettiğini bulmak neredeyse imkansız. dikkatinizi çekerse yolda karşınıza çıkan ceylan ve zebra sürülerinin içina dalmadığınız sürece onları bile farketmekte zorlanıyorsunuz.
crysis'in greafiklerden 9,5 aldığı bir formda far cry'2'nin 9,1 puan alması bende oyunun tolere edildiği izlenimini uyandırdı. şahsen 8 puandan daha yukarıyı haketmiyor oyun grafikleri. onu da patlama ve yanma efektlerinden kazanıyor.
ubisoft oyunu gerçeğe yakın kılmak adına olabildiğince farklı yöntemler izlemiş. silahların bir süre sonra tutukluk yapmaya başlaması vesaire...
oyunun müziklerini de beğenmedim işin aslı.
far cry2'ye 7 puan yeter de artar bile...