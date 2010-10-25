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FarmVille'in iPad versiyonu kullanıma sunuldu

8 yıl
8,8b
1
10
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Facebook sayesinde dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başaran Farmville, iPhone'dan sonra iPad için de kullanıma sunuldu. 500 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un ünlü ettiği Farmville, geliştirici firma Zynga tarafından yapılan açıklamaya göre iPad için AppStore'daki yerini almış durumda. Farmville'in iPad için çıkan yeni versiyonu, daha büyük ekranda daha yüksek çözünürlükle oyun deneyimi yaşatmak için bir takım grafik güncellemeleri içeriyor. Aynı zamanda iPad ve onun büyük ekranı için kontrol yapısı da güncellenen oyunun, iPad'in en popüler oyunları listesinde üst sıralarda kendine sağlam bir yer edinmesi bekleniyor.

Farmville'in iPad versiyonunu hali hazırda AppStore'dan indirilebilirsiniz.


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Marc Marquez 5 yıl
AppStore da bulamıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
merhaba uygulamayı ındıremıyorum acil yardım edebilir misiniz
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*GameOver* 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba uygulamayı ındıremıyorum acil yardım edebilir misiniz

ne hatası veriyor merak ettim
hortun dibine vurmuşun ztn
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Zig Zag 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba uygulamayı ındıremıyorum acil yardım edebilir misiniz

Konuyu hortlattığını bilmiyormuş gibi yapma çabaları ...
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DH Misafiri 8 yıl
cok saçma bir oyun diyebilirm
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JonnyCaqe 8 yıl
Kasma filan var mı flashdan dolayı acaba
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Godolphin 8 yıl
Bu oyunda levelim 1900
inanmayan olursa tarlamın resmini koyarım
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