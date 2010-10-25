FarmVille'in iPad versiyonu kullanıma sunuldu

Facebook sayesinde dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başaran Farmville, iPhone'dan sonra iPad için de kullanıma sunuldu. 500 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un ünlü ettiği Farmville, geliştirici firma Zynga tarafından yapılan açıklamaya göre iPad için AppStore'daki yerini almış durumda. Farmville'in iPad için çıkan yeni versiyonu, daha büyük ekranda daha yüksek çözünürlükle oyun deneyimi yaşatmak için bir takım grafik güncellemeleri içeriyor. Aynı zamanda iPad ve onun büyük ekranı için kontrol yapısı da güncellenen oyunun, iPad'in en popüler oyunları listesinde üst sıralarda kendine sağlam bir yer edinmesi bekleniyor.

Farmville'in iPad versiyonunu hali hazırda AppStore'dan indirilebilirsiniz.