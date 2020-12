FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi

Tam Boyutta Gör

The US Food and Drug Administration ( FDA ) kurumu genetiği değiştirilmiş domuzların terapötik amaçlarla ( tedavi için ) ve tüketim için kullanılmasına onay verdi. Domuzun bazı insanlarda alerjik reaksiyona sebep olabilen şeker molekeküllerinden eksik olacak şekilde modifiye edildiği belirtiliyor.

FDA kurumu tarihte 2. defa ( ilk olarak 2015 yılında genetiği değiştirilmiş somon balıkları tüketim için onay almıştı ) olarak genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanıma onay verdi.

GalSafe

Modifiye edilmiş domuz GalSafe olarak adlandırılmakla birlikte bahsi geçen domuzun alfa-gal olarak adlandırılan şeker moleküllerinden eksik olacak şekilde modifiye edildiği belirtiliyor. Böylece örnek vermek gerekirse heparin gibi ilaçların alfa-gal şekeri içermeyecek şekilde üretilebileceği öne sürülüyor. Alfa-gal şekeri olarak adlandırılan maddeye karşı gelişen alerjilerin ise primer olarak kene ısırıklarından geçtiğini belirtelim.

XenoTherapeutics olarak adlandırılan ksenoterapötik hücrelerin, dokuların, ve nihayetinde organların GalSafe adı verilen domuzlardan elde edilebileceğini ve elde edilen ksenoterapötiklerin şu anda faz 1 klinik denemelerinde olduğunu ekleyelim.

FDA kurumu şu anda GalSafe domuzlarının tüketiminin güvenli olduğunu belirtmesine karşın şu anda insanlarda alerjik reaksiyon gözlenip gözlenmeyeceğine yönelik yapılmış herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Yeni araştırma FDA kurumu tarafından yayımlandı.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-intentional-genomic-alteration-line-domestic-pigs-both-human-food

