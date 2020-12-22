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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi

    FDA kurumu tarihte 2. defa ( ilk olarak 2015 yılında genetiği değiştirilmiş somon balıkları tüketim için onay almıştı ) olarak genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanıma onay verdi.
    54 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi
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    The US Food and Drug Administration ( FDA ) kurumu genetiği değiştirilmiş domuzların terapötik amaçlarla ( tedavi için ) ve tüketim için kullanılmasına onay verdi. Domuzun bazı insanlarda alerjik reaksiyona sebep olabilen şeker molekeküllerinden eksik olacak şekilde modifiye edildiği belirtiliyor.

    FDA kurumu tarihte 2. defa ( ilk olarak 2015 yılında genetiği değiştirilmiş somon balıkları tüketim için onay almıştı ) olarak genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanıma onay verdi.

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    GalSafe

    FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi

    Modifiye edilmiş domuz GalSafe olarak adlandırılmakla birlikte bahsi geçen domuzun alfa-gal olarak adlandırılan şeker moleküllerinden eksik olacak şekilde modifiye edildiği belirtiliyor. Böylece örnek vermek gerekirse heparin gibi ilaçların alfa-gal şekeri içermeyecek şekilde üretilebileceği öne sürülüyor. Alfa-gal şekeri olarak adlandırılan maddeye karşı gelişen alerjilerin ise primer olarak kene ısırıklarından geçtiğini belirtelim.

    XenoTherapeutics olarak adlandırılan ksenoterapötik hücrelerin, dokuların, ve nihayetinde organların GalSafe adı verilen domuzlardan elde edilebileceğini ve elde edilen ksenoterapötiklerin şu anda faz 1 klinik denemelerinde olduğunu ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

    FDA kurumu şu anda GalSafe domuzlarının tüketiminin güvenli olduğunu belirtmesine karşın şu anda insanlarda alerjik reaksiyon gözlenip gözlenmeyeceğine yönelik yapılmış herhangi bir çalışma bulunmuyor.

    Yeni araştırma FDA kurumu tarafından yayımlandı.



    https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-intentional-genomic-alteration-line-domestic-pigs-both-human-food Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cengizhan72 (cengiz han) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler için olumlu haber.
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    ultra sonic 39 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    GDO'lu gıdaların kanıtlanmış hiçbir etkisi yoktur neden insanlar şühpe ile yaklaşıyor



    sizin kanıtlayabileceğiniz bir etkisi varsa söyleyin bilgileneyim
    1 Yanıt Yanıtla
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    viper (Korcan Ayata) 8 dk. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Bitkilerde en fazla kullanilan genetik degisiklik, tarim ve böcek ilaclarina dayaniklilik amacli. Zarar GDO'dan degil dayanikli olduklari icin normalden fazla kullanilan zehirlerden geliyor. Zehirin de en etkili oldugu yer bagirsak florasi. Florasi bozulmus insan her hastaliga cok daha kolay yakalanir.
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    buraque2 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    bence burdan da bi salgın yürür :d
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