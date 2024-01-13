Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, metin biçimlendirmesini 2016 yılında kullanıma sundu ve ortaya çıkan yeni bir rapora göre şu anda beta programına kayıtlı Android ve iOS kullanıcıları için daha fazla biçimlendirme seçeneğini test ediyor.

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İşte yeni metin biçimlendirme seçenekleri:

WhatsApp beta uygulamasının 2.24.2.9 sürümü ile Android ve iOS'taki beta kullanıcıları, mesajın bir bölümünü farklı bir şekilde vurgulamak için '>' işaretini, madde işaretli listeler oluşturmak için ise '-' veya '*' işaretini kullanabilmekte. Numaralandırılmış listeler ise mesajdan önce bir numara yazılarak yapılabilmekte.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüntülenen bu yeni metin biçimlendirme seçenekleri, şu anda WhatsApp beta uygulamasının Android için 2.24.2.9 sürümüne ve iOS için 23.21.1.75 sürümüne sahip kullanıcılar için mevcut. Ancak bu özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor