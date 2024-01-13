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    WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ortaya çıkan yei bir rapora göre yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor. İşte yeni biçimlendirme seçenekleri:
    WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, metin biçimlendirmesini 2016 yılında kullanıma sundu ve ortaya çıkan yeni bir rapora göre şu anda beta programına kayıtlı Android ve iOS kullanıcıları için daha fazla biçimlendirme seçeneğini test ediyor.

    İşte yeni metin biçimlendirme seçenekleri:

    WhatsApp beta uygulamasının 2.24.2.9 sürümü ile Android ve iOS'taki beta kullanıcıları, mesajın bir bölümünü farklı bir şekilde vurgulamak için '>' işaretini, madde işaretli listeler oluşturmak için ise '-' veya '*' işaretini kullanabilmekte. Numaralandırılmış listeler ise mesajdan önce bir numara yazılarak yapılabilmekte. 

    WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüntülenen bu yeni metin biçimlendirme seçenekleri, şu anda WhatsApp beta uygulamasının Android için 2.24.2.9 sürümüne ve iOS için 23.21.1.75 sürümüne sahip kullanıcılar için mevcut. Ancak bu özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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