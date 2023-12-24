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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde IPTV kullananlara şok: Ülkemizde ilk kez deneniyor

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisini korsan olarak izlemek isteyenlere kötü haber. Yayıncı kuruluş yeni bir filigran teknolojisi ile kaçak yayınların peşine düşmeyi hedefliyor. 
    Fenerbahçe-Galatasaray Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde uzun yıllardır Süper Lig maçlarının korsan olarak izlenmesi en büyük sorunların başında geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda kaçak yayın yüzünden yayıncı kuruluşun ülkemize yatırım yapmak istemediğini ve futbolun uçuruma yuvarlandığını dile getirmişti.

    Hollandalı Irdeto devrede

    Yayıncı kuruluş yıllardır korsan paylaşımlara karşı mücadele ediyor ancak net bir sonuç elde edilemedi. Futbol tarihimizin en pahalı derbisi olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yeni bir sistem denenecek.

    Basında yer alan bilgilere göre Hollandalı Irdeto tarafından hazırlanan yeni sistemde şifreli yayının kırılmasını engelleyen bir filigran kullanılıyor. Görünmez olan bu filigranı yayıncı kuruluş takip edecek ve IPTV üzerinden derbinin yayınlanmasını engelleyecek. Sistemin Türkiye’de ilk olduğu belirtiliyor.

    Filigran önlemine rağmen derbiyi yayınlamaya veya izlemeye devam edenler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlar birimine şikâyet yapılacağı ve yasa dışı iletişimin engelleneceği ifade edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    11222 kez okundu.
    60 kişi, toplam 78 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Beinsports, korsan yayın ve
    4 etiket daha irdeto Teknoloji Haberleri Internet Siber Güvenlik
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