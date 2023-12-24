Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde IPTV kullananlara şok: Ülkemizde ilk kez deneniyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde uzun yıllardır Süper Lig maçlarının korsan olarak izlenmesi en büyük sorunların başında geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda kaçak yayın yüzünden yayıncı kuruluşun ülkemize yatırım yapmak istemediğini ve futbolun uçuruma yuvarlandığını dile getirmişti.

Hollandalı Irdeto devrede

Yayıncı kuruluş yıllardır korsan paylaşımlara karşı mücadele ediyor ancak net bir sonuç elde edilemedi. Futbol tarihimizin en pahalı derbisi olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yeni bir sistem denenecek.

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Basında yer alan bilgilere göre Hollandalı Irdeto tarafından hazırlanan yeni sistemde şifreli yayının kırılmasını engelleyen bir filigran kullanılıyor. Görünmez olan bu filigranı yayıncı kuruluş takip edecek ve IPTV üzerinden derbinin yayınlanmasını engelleyecek. Sistemin Türkiye’de ilk olduğu belirtiliyor.

Filigran önlemine rağmen derbiyi yayınlamaya veya izlemeye devam edenler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlar birimine şikâyet yapılacağı ve yasa dışı iletişimin engelleneceği ifade edildi.

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