Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde IPTV kullananlara şok: Ülkemizde ilk kez deneniyor

Hollandalı Irdeto devrede
Yayıncı kuruluş yıllardır korsan paylaşımlara karşı mücadele ediyor ancak net bir sonuç elde edilemedi. Futbol tarihimizin en pahalı derbisi olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yeni bir sistem denenecek.
Basında yer alan bilgilere göre Hollandalı Irdeto tarafından hazırlanan yeni sistemde şifreli yayının kırılmasını engelleyen bir filigran kullanılıyor. Görünmez olan bu filigranı yayıncı kuruluş takip edecek ve IPTV üzerinden derbinin yayınlanmasını engelleyecek. Sistemin Türkiye’de ilk olduğu belirtiliyor.
Filigran önlemine rağmen derbiyi yayınlamaya veya izlemeye devam edenler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlar birimine şikâyet yapılacağı ve yasa dışı iletişimin engelleneceği ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Beinsports, korsan yayın ve