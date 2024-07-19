EA SPORTS FC, GS ve FB iş birliğini duyurdu: FC 25'e Rams Park ve Ülker Stadyumu eklenecek

Tam Boyutta Gör EA Sports, bu hafta tanıtımını yaptığı FC 25 için önemli bir iş birliğine gitti. EA Sports; Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığı duyuruldu.

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Taraflardan yapılan açıklamada FC 25’te Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel içerikler ekleneceği ancak bunun detaylarının ilerleyen günlerde duyurulacağı açıklandı. Galatasaray’a ve Fenerbahçe'ye özel oynanış fragmanı yayımlandı. Fragmanda Galatasaray’ın RAMS Park stadyumunun ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nun oyuna eklendiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör EA Sports, Süper Lig takımlarına yer veriyor ancak yeterli önemi göstermiyordu. Oyuncu güçleri, oyuncu yüzleri, stadyumlar ve tezahüratlar eksik kalıyordu. FC 25’te Galatasaray’a ve Fenerbahçe'ye özel eklemeler yapılacak. Bu eklemelerin neler olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor, “Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor” dedi. Taylor, “Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, “EA SPORTS FC ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yüksek stratejik öneme sahip olan, sayısız maçta ve şampiyonlukta yanımızda olan Galatasaray taraftarlarına ulaşmak için attığımız önemli bir adım,” dedi ve ekledi: “EA SPORTS ile uzun yıllara dayanan ilişkimizin FC 25’te güçlenerek devam etmesinden ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, “EA SPORTS, her yıl dünyanın dört bir yanındaki futbol fanatiklerini heyecanlandıran, birinci sınıf bir futbol oyunu sunuyor. Yaptığımız bu iş birliği ile Fenerbahçe’nin, EA SPORTS FC’nin önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyoruz.” dedi ve ekledi: “EA SPORTS FC oyuncuları ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki bağı derinleştiren bu iş birliğinin takımımızı hem sahada, hem de ekranda destekleyen sarı-lacivert tutkunu taraftarlara heyecan verici anlar sunacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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