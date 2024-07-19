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    EA SPORTS FC, GS ve FB iş birliğini duyurdu: FC 25'e Rams Park ve Ülker Stadyumu eklenecek

    EA Sports; Galatasaray ve Fenarbahçe ile resmi ortaklık imzalandığı duyuruldu. Oyuna Rams Park ve Ülker Stadyumu başta olmak üzere GS ve FB'ye özel içerikler eklenecek. Özel etkinlikler yapılacak.
    EA Sports duyurdu: FC 25'e Galatasaray Rams Park stadı eklenecek Tam Boyutta Gör
    EA Sports, bu hafta tanıtımını yaptığı FC 25 için önemli bir iş birliğine gitti. EA Sports; Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığı duyuruldu.

    Taraflardan yapılan açıklamada FC 25’te Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel içerikler ekleneceği ancak bunun detaylarının ilerleyen günlerde duyurulacağı açıklandı. Galatasaray’a ve Fenerbahçe'ye özel oynanış fragmanı yayımlandı. Fragmanda Galatasaray’ın RAMS Park stadyumunun ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nun oyuna eklendiğini görüyoruz.

    EA Sports duyurdu: FC 25'e Galatasaray Rams Park stadı eklenecek Tam Boyutta Gör
    EA Sports, Süper Lig takımlarına yer veriyor ancak yeterli önemi göstermiyordu. Oyuncu güçleri, oyuncu yüzleri, stadyumlar ve tezahüratlar eksik kalıyordu. FC 25’te Galatasaray’a ve Fenerbahçe'ye özel eklemeler yapılacak. Bu eklemelerin neler olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor, “Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor” dedi. Taylor, “Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, “EA SPORTS FC ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yüksek stratejik öneme sahip olan, sayısız maçta ve şampiyonlukta yanımızda olan Galatasaray taraftarlarına ulaşmak için attığımız önemli bir adım,” dedi ve ekledi: “EA SPORTS ile uzun yıllara dayanan ilişkimizin FC 25’te güçlenerek devam etmesinden ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

    Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, “EA SPORTS, her yıl dünyanın dört bir yanındaki futbol fanatiklerini heyecanlandıran, birinci sınıf bir futbol oyunu sunuyor. Yaptığımız bu iş birliği ile Fenerbahçe’nin, EA SPORTS FC’nin önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyoruz.” dedi ve ekledi: “EA SPORTS FC oyuncuları ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki bağı derinleştiren bu iş birliğinin takımımızı hem sahada, hem de ekranda destekleyen sarı-lacivert tutkunu taraftarlara heyecan verici anlar sunacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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