Fermi destekli CUDA Toolkit 3.0 Nvidia tarafından yayımlandı

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Fermi mimarisinin geliştirme çalışmalarında GPGPU özelliklerine ciddi yatırım yaptığını belirten Nvidia, uygulama geliştiriciler için Fermi destekli CUDA Toolkit 3.0'ı yayımladı. CUDA destekli uygulamaların Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarından faydalanmasını sağlayan yeni araç, GeForce, Quadro ve Tesla serisi fark etmeksizin uyumlu tüm modelleri destekliyor.

CUDA Toolkit 3.0 ile gelen yenilikler şu şekilde;

- Geliştirilmiş üretim verimliliği için C++ desteği: Bilindiği üzere Fermi mimarisi ile birlikte GPU tabanlı donanımsal C++ hızlandırma yeteneği de geliyor.

- Geliştirilmiş GPGPU/Grafik birlikteliği - Hem CUDA hem de OpenCL için Direct3D 9, 10, 11 ve OpenGL desteği

- Linux için geliştirilmiş, geliştişrici araçları - Daha hızlı hata tespiti için yeni CUDA bellek kontrolcüsü: Bilindiği üzere Fermi mimarisi ile Tesla tabanlı çözümlerde ECC bellek desteği getiriliyor.

- Tesla İşlem Kümesi (TCC) - Geliştirilmiş performans ve küme yönetimi

Windows, Linux ve Mac OS için hazırlanan CUDA Toolkit 3.0'ı buradan indirebilirsiniz.

