Fermi tabanlı GF100 şimdiye kadar ki en sıcak GPU olabilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia ilk defa Eylül ayında açıkladığı ancak o günden bu yana resmi tanıtımını bir türlü gerçekleştiremediği DirectX 11 destekli yeni nesil GPU'su için geri sayımı başlatmaya hazırlanıyor. Fermi mimarisini temel alan GF100 kod adlı yeni GPU'nun önümüzdeki aydan itibaren üretici ortaklara yollanacağı belirtilirken, saat hızları ve güç tüketimi gibi henüz cevaplanmayan sorular, kafaları kurcalamaya devam ediyor.

570mm2 civarındaki zar alanında 3 milyardan fazla transistöre barındıran GF100 GPU'sunun, sahip olduğu mimari ve bardındırdığı özellikler itibariyle oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi üretim maliyetleri, Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'suna kıyasla çok daha yüksek olan GF100'ün ateşli bir karaktere sahip olması bekleniyor.

Saat hızları açıklanmış olmamakla birlikte tek GPU'dan 280 Watt civarında TDP seviyesini görebileceği belirten GF100 GPU'sunun, saat hızlarındaki ayarlamalara ve çeşitli optimizasyonlara bağlı olarak daha düşük TDP seviyesi ile gelmesi beklenirken, G80 GPU'sundan biraz daha küçük yapısı ile GF100, hazırlanan GPU'lar arasında şimdiye kadar ki en sıcak grafik yongası olabileceği iddia ediliyor.

GF100 GPU'sunun kullanılacağı GeForce GTX 380 modeline ek olarak çift GPU'lu Fermi modeli üzerinde de çalışan Nvidia, planlar yolunda gittiği takdirde bu modeli Nisan ayında pazara sürebilir. Ancak her koşulda hem maliyeti ve hem de güç tüketimiyle kendi sınıfında sınırları zorlaması beklenen GF100 ya da türevi olan bir GPU'nun çifti ile nasıl bir tasarıma gidileceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.