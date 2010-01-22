Fermi tabanlı GF100 şimdiye kadar ki en sıcak GPU olabilir

Nvidia ilk defa Eylül ayında açıkladığı ancak o günden bu yana resmi tanıtımını bir türlü gerçekleştiremediği DirectX 11 destekli yeni nesil GPU'su için geri sayımı başlatmaya hazırlanıyor. Fermi mimarisini temel alan GF100 kod adlı yeni GPU'nun önümüzdeki aydan itibaren üretici ortaklara yollanacağı belirtilirken, saat hızları ve güç tüketimi gibi henüz cevaplanmayan sorular, kafaları kurcalamaya devam ediyor.
570mm2 civarındaki zar alanında 3 milyardan fazla transistöre barındıran GF100 GPU'sunun, sahip olduğu mimari ve bardındırdığı özellikler itibariyle oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi üretim maliyetleri, Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'suna kıyasla çok daha yüksek olan GF100'ün ateşli bir karaktere sahip olması bekleniyor.
Saat hızları açıklanmış olmamakla birlikte tek GPU'dan 280 Watt civarında TDP seviyesini görebileceği belirten GF100 GPU'sunun, saat hızlarındaki ayarlamalara ve çeşitli optimizasyonlara bağlı olarak daha düşük TDP seviyesi ile gelmesi beklenirken, G80 GPU'sundan biraz daha küçük yapısı ile GF100, hazırlanan GPU'lar arasında şimdiye kadar ki en sıcak grafik yongası olabileceği iddia ediliyor.
GF100 GPU'sunun kullanılacağı GeForce GTX 380 modeline ek olarak çift GPU'lu Fermi modeli üzerinde de çalışan Nvidia, planlar yolunda gittiği takdirde bu modeli Nisan ayında pazara sürebilir. Ancak her koşulda hem maliyeti ve hem de güç tüketimiyle kendi sınıfında sınırları zorlaması beklenen GF100 ya da türevi olan bir GPU'nun çifti ile nasıl bir tasarıma gidileceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.
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Gpu için de su bloğu alırsak vay halimize. Kasa içindeki bileşenleri de düşünmek gerekiyor tabi ki.
güzeldi
4890 ı bile sırf bu yüzden satıp 5850 aldım , oda boştayken 60 derec oyun oynarken 80-85 oluo diye. şimdi bu gf 100 ü düşünemiyorum bile. nm olarak küçülüyor ama ısı ve güç tüketimi fazlalaşıyor. 11nm üretimde 600w çekecek heralde:)
Yoksa bu yaz çok Fermi yanar...
Allahhhh yakmasın. (ne de olsa bir murat 124 fiyatına sahip olacak yazık)
çift gpulu modeliylede fırın olur.
şimdi benim merak ettiğim bu kart bu kadar enerji tüketimi ve bu kadar ısınma sonucu ne kadar tercih edilir...
fiyatı ne kadar olur tükettiği elektrik yıllık gtx 380 parasını bulur mu ???
ayrıca bunu alan doğalgaz veya soba veya kalorifer yakmasın açsın kasayı sıcak hava evi ısıtır nasılsa fakat gelecek elektrik parasını düşümemiyorum 200 tl yi bulur artık aylık (ortalama 12 saat açık kalsa herhalde o kadar gelir )
Emin ol burada daha çok adam var öyle,hemen kavga dövüş ayağına sorular sorup,saldırıya geçen.Millet zaten hakaret etmeye hazır ve nazır şekilde beklediği için onların yarısından adam akıllı yorum alamazsın.
28Nm ile çift GPUlu modeller üretilir.
Tek GPU soğutmada sorun yaşarken çift GPU macera olur.
Ha bir de Nvidia'ya bir liderlik daha geliyor en çok ısınan kart: Fermi
Nvidia yı savunanlar cokda, kaç kişi bu ekran kartını koyabilecek kasaya ve elektriğe doyuracak bir güç kaynağına sahip ?
Çift çekirdeklisi bence tamamen ev kullanıcıları için basarısız olur profesyonel kesimi ilgilendirir.
Kartı piyasaya sürebilmesi için almak zorunda diye biliyorum ben yoksa son kullanıcıya satılamaz ? 5970'in PCI-E sertifikası sertifikası olduğunu düşünüyorum çünkü bu tür haberler çıkmıştı saat hızları PCI-E sertifikası alabilmek için düşürüldü diye.