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    Fiat, 'Topolino' ismini Citroen Ami benzeri bir modelle geri döndürebilir

    Gelen haberlere göre Fiat, 2023 yılına Citroen Ami'yi temel alan küçük bir elektrikli araç piyasaya sürecek. Söz konusu aracın 'Topolino' adını taşıyabileceği belirtiliyor.
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    Fiat Topolino, Citroen Ami benzeri bir model olarak dönebilir
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    Stellantis çatısı altında ilk olarak 2020'de Citroen Ami'yi, ardından da 2021'de onun Opel logolu versiyonu Rocks-e'yi gördük. Gelen haberlere göre bu ikiliye Fiat da katılacak.

    Fiat'ın Citroen Ami tarzı modelini şimdiden İtalya'daki bazı bayilere gösterdiği belirtiliyor. 2023'te piyasaya sürüleceği belirtilen modelin 'Topolino' ismini geri döndürmesi bekleniyor. 1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı.

    Fiat Topolino, Citroen Ami benzeri bir model olarak dönebilir

    Ami ve Rocks-e'nin tasarımında ufak detaylar dışında hiç fark yok. Ancak sunum yapılan bayiler, Fiat'ın dört tekerlekli motorlu bisiklet modelinin açılabilir kumaş tavan özelliğiyle fark yaratacağını iddia etmiş. Fiat logolu modelin Citroen Ami'yi temel alacağı aşikar ancak tasarım olarak nasıl bir yol izleneceği belli değil. Kaynaklara göre Ami'den daha şık bir model bizleri bekliyor olacak.

    Teknik olarak Fiat Topolino'nun Ami'deki elektrikli güç aktarma sistemine sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu noktada 8 beygirlik elektrik motoruna, 5.5 kWsa batarya paketine ve 75 km'ye kadar sürüş menziline sahip olacaktır. Fransız kuzeni gibi dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfında yer alacağı için 45 km/s azami hıza sahip olacağını da unutmamak gerek.

    Citroen Ami, Fransa'da 7,390 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Aylar önce ülkemizde de tanıtımı yapılan model, bireysel kullanıcılar için bu yaz satın alınabilir olacak. Modelin Türkiye fiyatına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 21 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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