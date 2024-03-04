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    Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı

    Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. Böylelikle tüm zamanların şubat ayı satış rekoru kırıldı.
    Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre şubat ayında otomotiv satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. 2023 yılının aynı dönemine göre otomotiv satışları şubat ayında yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet seviyesine yükseldi. Böylelikle yılın ilk iki ayındaki toplam otomotiv satış adeti 185.691 adet olarak gerçekleşti.

    Şubat ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

    Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında gerçekleşen 105 bin 990 adet satış miktarı tüm zamanların şubat ayı rekoru olurken geçtiğimiz ay otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.

    Segmentlere göre incelendiğinde yılın ilk iki ayında pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3 pay alırken B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.

    Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluşurken otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı.

    Şubatta en çok satan otomobil Renault Clio HB

    Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında toplam satışlarda (otomobil+hafif ticari) lider ise Fiat oldu. Fiat, toplam satışlarda 13.560 adetle lider olurken onu 12.903 adetle Renault ve 7.730 adetle Citroen takip etti. Citroen, bir önceki yıl sekizinci sıradayken ilk iki sırada değişim yaşanmadı. Ocak ve Şubat ayı toplamına baktığımızda ise Fiat, Renault ve Ford sıralamasını görüyoruz.

    Otomobil satışlarının lideri ise 11.468 adet ile Renault olurken onu Fiat ve Citroen takip etti. Ocak-Şubat dönemine baktığımızda sıra Renault, Fiat ve Toyota sıralamasını görüyoruz. Ticari satışlarında ise şubat ayında Fiat, Ford ve Volkswagen sıralaması bulunuyor. Ticaride Ocak-Şubat döneminde ise Fiat, Ford ve Volkswagen ilk üçte yer aldı. Son olarak satılan araç modellerinden bilgi verelim. Şubat ayında en çok satan otomobil Renault Clio HB olurken onu Fiat Egea Sedan ve Toyota Corolla takip etti.

    Kaynakça https://twitter.com/eozpeynirci https://www.odmd.org.tr/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/otomotiv-satislari-yaklasik-106-bin-adetle-tum-zamanlarin-subat-ayi-rekorunu-kirdi/3154383
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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