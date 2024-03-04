Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı

Şubat ayında tüm zamanların rekoru kırıldı
Segmentlere göre incelendiğinde yılın ilk iki ayında pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3 pay alırken B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.
Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluşurken otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı.
Şubatta en çok satan otomobil Renault Clio HB
Otomobil satışlarının lideri ise 11.468 adet ile Renault olurken onu Fiat ve Citroen takip etti. Ocak-Şubat dönemine baktığımızda sıra Renault, Fiat ve Toyota sıralamasını görüyoruz. Ticari satışlarında ise şubat ayında Fiat, Ford ve Volkswagen sıralaması bulunuyor. Ticaride Ocak-Şubat döneminde ise Fiat, Ford ve Volkswagen ilk üçte yer aldı. Son olarak satılan araç modellerinden bilgi verelim. Şubat ayında en çok satan otomobil Renault Clio HB olurken onu Fiat Egea Sedan ve Toyota Corolla takip etti.Kaynakça https://twitter.com/eozpeynirci https://www.odmd.org.tr/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/otomotiv-satislari-yaklasik-106-bin-adetle-tum-zamanlarin-subat-ayi-rekorunu-kirdi/3154383 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.