Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre şubat ayında otomotiv satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. 2023 yılının aynı dönemine göre otomotiv satışları şubat ayında yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet seviyesine yükseldi. Böylelikle yılın ilk iki ayındaki toplam otomotiv satış adeti 185.691 adet olarak gerçekleşti.

Şubat ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Şubat ayında gerçekleşen 105 bin 990 adet satış miktarı tüm zamanların şubat ayı rekoru olurken geçtiğimiz ay otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.

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Segmentlere göre incelendiğinde yılın ilk iki ayında pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3 pay alırken B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.

Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluşurken otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı.

Şubatta en çok satan otomobil Renault Clio HB

Tam Boyutta Gör Şubat ayında toplam satışlarda (otomobil+hafif ticari) lider ise Fiat oldu. Fiat, toplam satışlarda 13.560 adetle lider olurken onu 12.903 adetle Renault ve 7.730 adetle Citroen takip etti. Citroen, bir önceki yıl sekizinci sıradayken ilk iki sırada değişim yaşanmadı. Ocak ve Şubat ayı toplamına baktığımızda ise Fiat, Renault ve Ford sıralamasını görüyoruz.

Otomobil satışlarının lideri ise 11.468 adet ile Renault olurken onu Fiat ve Citroen takip etti. Ocak-Şubat dönemine baktığımızda sıra Renault, Fiat ve Toyota sıralamasını görüyoruz. Ticari satışlarında ise şubat ayında Fiat, Ford ve Volkswagen sıralaması bulunuyor. Ticaride Ocak-Şubat döneminde ise Fiat, Ford ve Volkswagen ilk üçte yer aldı. Son olarak satılan araç modellerinden bilgi verelim. Şubat ayında en çok satan otomobil Renault Clio HB olurken onu Fiat Egea Sedan ve Toyota Corolla takip etti.

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Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı