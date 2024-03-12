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    Yeni Audi A3 ailesi, "allstreet" versiyonuyla birlikte tanıtıldı

    İç ve dış tasarımı güncellenen Audi A3 ailesi, cross esintiler taşıyan allstreet versiyonu ve bazı pazarlarda ücretli abonelik şeklinde sunulan araç içi fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor.
    2025 Audi A3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    1996 yılından bu yana üç nesil deviren, günümüzde makyajlanarak da olsa yoluna devam eden Audi A3 bir kez daha yenilendi. Sedan ve Sportback versiyonlarıyla satılmaya devam edecek olan 2025 Audi A3 ailesine "cross" tarzı detaylara sahip A3 allstreet de dahil oldu.

    Yeni Audi A3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi A3'ün gövde tasarımı büyük oranda mevcut kasa ile aynı görünüyor. Audi'nin son tasarım diline uygun şekilde yenilenen ve büyüyen Singleframe panjur, tampon kenarlarındaki büyük hava girişleri ile dört özelleştirilebilir gündüz ışık imzasına sahip LED ve matrix LED farlar, ön taraftaki değişiklikler olarak sıralanabilir. Yeni bir tampon ve difüzör tasarımının karşımıza çıktığı arka bölümde ise markanın RS modellerinden ilham alınmış.

    Yeni A3 allstreet, yerden yüksekliği ve tasarımındaki detaylarla ailenin diğer üyelerinden farklı görünüyor. 15 mm kadar yükseltilen süspansiyon ve daha büyük tekerlekler, otomobilin yerden yüksekliğini 30 mm kadar artırmış. A3 allstreet, standart olarak 17 inç jantlarla tercih edilebilirken 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Ön panjur ve hava girişlerinin mat siyah çerçevelerle süslendiği araçta tavan rayları ve siyah dodiklerle de cross tarzı görüntü oluşturulmuş.

    2025 Audi A3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda da bazı değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikler; yeni havalandırma menfezleri, kabin aydınlatması, ayarlanabilir kol dayama özelliğine sahip yeni orta konsol tasarımı, opsiyonel Sonos ses sistemi kapsamında yeri değiştirilen hoparlörler ve %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kumaş malzemeler olarak sıralanabilir. Tüm A3 modellerinde 10.1 inç multimedya ekranı ve dört adet USB-C girişi standart.

    Son yıllarda otomotiv dünyasında karşımıza çıkan aylık veya yıllık abonelik şeklinde sunulan fonksiyonlar yeni Audi A3 ailesinde de mevcut. İngiltere gibi bazı pazarlarda adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi bazı fonksiyonlar abonelik şeklinde aktif edilebiliyor. Kullanıcılar, myAudi uygulaması vasıtasıyla bir aylık, altı aylık, bir yıllık, üç yıllık veya ömür boyu abonelik tarifelerinden birini seçebiliyor.

    Yeni Audi A3 ailesi Avrupa'da 1.5 litre hafif hibrit benzinli motordan güç alan 35 TFSI versiyonuyla başlıyor. 148 beygir güç üreten bu motor, şimdilik sadece 7 vitesli S tronic şanzımandan güç alıyor. İlerleyen süreçte 6 ileri manuel şanzıman da eklenecek. Dizel tarafında ise 148 beygirlik 2.0 litre motor ve 7 vitesli S tronic kombinasyonundan oluşan A 35 TDI versiyonu karşımıza çıkıyor. Daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere yeni versiyonlar aileye dahil olacak.

    Fiyatlar Avrupa'da 35.650 eurodan başlıyor. Yeni A3 allstreet versiyonunun başlangıç fiyatı ise 37.450 euro olarak belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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