Yeni Audi A3 ailesi, "allstreet" versiyonuyla birlikte tanıtıldı

Yeni Audi A3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Audi A3'ün gövde tasarımı büyük oranda mevcut kasa ile aynı görünüyor. Audi'nin son tasarım diline uygun şekilde yenilenen ve büyüyen Singleframe panjur, tampon kenarlarındaki büyük hava girişleri ile dört özelleştirilebilir gündüz ışık imzasına sahip LED ve matrix LED farlar, ön taraftaki değişiklikler olarak sıralanabilir. Yeni bir tampon ve difüzör tasarımının karşımıza çıktığı arka bölümde ise markanın RS modellerinden ilham alınmış.
Yeni A3 allstreet, yerden yüksekliği ve tasarımındaki detaylarla ailenin diğer üyelerinden farklı görünüyor. 15 mm kadar yükseltilen süspansiyon ve daha büyük tekerlekler, otomobilin yerden yüksekliğini 30 mm kadar artırmış. A3 allstreet, standart olarak 17 inç jantlarla tercih edilebilirken 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Ön panjur ve hava girişlerinin mat siyah çerçevelerle süslendiği araçta tavan rayları ve siyah dodiklerle de cross tarzı görüntü oluşturulmuş.
Son yıllarda otomotiv dünyasında karşımıza çıkan aylık veya yıllık abonelik şeklinde sunulan fonksiyonlar yeni Audi A3 ailesinde de mevcut. İngiltere gibi bazı pazarlarda adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi bazı fonksiyonlar abonelik şeklinde aktif edilebiliyor. Kullanıcılar, myAudi uygulaması vasıtasıyla bir aylık, altı aylık, bir yıllık, üç yıllık veya ömür boyu abonelik tarifelerinden birini seçebiliyor.
Yeni Audi A3 ailesi Avrupa'da 1.5 litre hafif hibrit benzinli motordan güç alan 35 TFSI versiyonuyla başlıyor. 148 beygir güç üreten bu motor, şimdilik sadece 7 vitesli S tronic şanzımandan güç alıyor. İlerleyen süreçte 6 ileri manuel şanzıman da eklenecek. Dizel tarafında ise 148 beygirlik 2.0 litre motor ve 7 vitesli S tronic kombinasyonundan oluşan A 35 TDI versiyonu karşımıza çıkıyor. Daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere yeni versiyonlar aileye dahil olacak.
Fiyatlar Avrupa'da 35.650 eurodan başlıyor. Yeni A3 allstreet versiyonunun başlangıç fiyatı ise 37.450 euro olarak belirlenmiş.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.