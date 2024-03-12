Yeni Audi A3 ailesi, "allstreet" versiyonuyla birlikte tanıtıldı

Tam Boyutta Gör 1996 yılından bu yana üç nesil deviren, günümüzde makyajlanarak da olsa yoluna devam eden Audi A3 bir kez daha yenilendi. Sedan ve Sportback versiyonlarıyla satılmaya devam edecek olan 2025 Audi A3 ailesine "cross" tarzı detaylara sahip A3 allstreet de dahil oldu.

Yeni Audi A3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Audi A3'ün gövde tasarımı büyük oranda mevcut kasa ile aynı görünüyor. Audi'nin son tasarım diline uygun şekilde yenilenen ve büyüyen Singleframe panjur, tampon kenarlarındaki büyük hava girişleri ile dört özelleştirilebilir gündüz ışık imzasına sahip LED ve matrix LED farlar, ön taraftaki değişiklikler olarak sıralanabilir. Yeni bir tampon ve difüzör tasarımının karşımıza çıktığı arka bölümde ise markanın RS modellerinden ilham alınmış.

Yeni A3 allstreet, yerden yüksekliği ve tasarımındaki detaylarla ailenin diğer üyelerinden farklı görünüyor. 15 mm kadar yükseltilen süspansiyon ve daha büyük tekerlekler, otomobilin yerden yüksekliğini 30 mm kadar artırmış. A3 allstreet, standart olarak 17 inç jantlarla tercih edilebilirken 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Ön panjur ve hava girişlerinin mat siyah çerçevelerle süslendiği araçta tavan rayları ve siyah dodiklerle de cross tarzı görüntü oluşturulmuş.

Tam Boyutta Gör İç mekanda da bazı değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikler; yeni havalandırma menfezleri, kabin aydınlatması, ayarlanabilir kol dayama özelliğine sahip yeni orta konsol tasarımı, opsiyonel Sonos ses sistemi kapsamında yeri değiştirilen hoparlörler ve %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kumaş malzemeler olarak sıralanabilir. Tüm A3 modellerinde 10.1 inç multimedya ekranı ve dört adet USB-C girişi standart.

Son yıllarda otomotiv dünyasında karşımıza çıkan aylık veya yıllık abonelik şeklinde sunulan fonksiyonlar yeni Audi A3 ailesinde de mevcut. İngiltere gibi bazı pazarlarda adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi bazı fonksiyonlar abonelik şeklinde aktif edilebiliyor. Kullanıcılar, myAudi uygulaması vasıtasıyla bir aylık, altı aylık, bir yıllık, üç yıllık veya ömür boyu abonelik tarifelerinden birini seçebiliyor.

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Yeni Audi A3 ailesi Avrupa'da 1.5 litre hafif hibrit benzinli motordan güç alan 35 TFSI versiyonuyla başlıyor. 148 beygir güç üreten bu motor, şimdilik sadece 7 vitesli S tronic şanzımandan güç alıyor. İlerleyen süreçte 6 ileri manuel şanzıman da eklenecek. Dizel tarafında ise 148 beygirlik 2.0 litre motor ve 7 vitesli S tronic kombinasyonundan oluşan A 35 TDI versiyonu karşımıza çıkıyor. Daha sonra PHEV yani şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere yeni versiyonlar aileye dahil olacak.

Fiyatlar Avrupa'da 35.650 eurodan başlıyor. Yeni A3 allstreet versiyonunun başlangıç fiyatı ise 37.450 euro olarak belirlenmiş.

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