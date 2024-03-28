Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Fiat Topolino fiyatı
- 75 km menzil, 45 km/h hız
- Fiat Topolino'da hangi donanımlar var?
- Kapısız versiyonu yazın satışa çıkacak
- Fiat Topolino özellikleri
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Fiat Topolino fiyatı
Fiat Topolino’nun başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Müşteriler dilerse 30 bin TL fark ödeyerek Plus paketli versiyonu 479 bin 900 TL’ye satın alabiliyor. Fiat bayilerinden ve Fiat’ın web sitesinden satın alabilirsiniz.
- Fiat Topolino: 449.500 TL
- Fiat Topolino Plus Paket: 479.900 TL
75 km menzil, 45 km/h hız
Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motordan güç alıyor. B sınıfı veya B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşını doldurmuş sürücüler kullanılabiliyor. Topolino’nun maksimum hızı 45 km/h ile sınırlandırılmış. 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220v standart priz ile dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj olan 5,4 kWh batarya ile geliyor.
Topolino, 1957 model Fiat 500’ün retro tasarımından ilham alınarak geliştirildi. 1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı. Şimdi bu isim, Fiat'ın minik elektriklisiyle yeniden hayata döndürülüyor.
Fiat Topolino'da hangi donanımlar var?
Topolino’nun standart versiyonunda cam tavan, gümüş detaylar, vintage aynalar, jant kapakları, siyah paspaslar, eşya yaşıma filesi, telefon tutucu ve çanta taşıyıcı donanımları bulunuyor. Plus pakette ise arka taşıma ünitesi, ön konsolda kumaş kaplamalı “Dolce Vita" saklama kutusu ve gümüş detaylı aynalar ekleniyor.
Kapısız versiyonu yazın satışa çıkacak
Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor. Bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
Fiat Topolino özellikleri
- Motor: 6 kW (8,2 HP)
- Yakıt: Yüzde 100 elektrik
- Batarya: 5,4 kWh
- Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
- Azami hız: 45 km/h
- Koltuk sayısı: 2
- Ehliyet: B veya B1
- Boyutlar: 1400 mm genişlik, 2.535 mm uzunluk ve 1.530mm yükseklik
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