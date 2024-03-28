Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Fiat'ın Citroen Ami'ye rakip mikro elektrikli aracı Fiat Topolino, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiat Topolino özellikleri ve fiyatı haberimizde.                     
    Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde Citron Ami’yle birlikte büyük ilgi gören mikro araç pazarına yeni bir üye katıldı. Fiat Topolino, Türkiye’de satışa sunuldu.

    Fiat Topolino fiyatı

    Fiat Topolino’nun başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Müşteriler dilerse 30 bin TL fark ödeyerek Plus paketli versiyonu 479 bin 900 TL’ye satın alabiliyor. Fiat bayilerinden ve Fiat’ın web sitesinden satın alabilirsiniz.

    • Fiat Topolino: 449.500 TL
    • Fiat Topolino Plus Paket: 479.900 TL

    75 km menzil, 45 km/h hız

    Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motordan güç alıyor. B sınıfı veya B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşını doldurmuş sürücüler kullanılabiliyor. Topolino’nun maksimum hızı 45 km/h ile sınırlandırılmış. 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220v standart priz ile dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj olan 5,4 kWh batarya ile geliyor.

    Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Fiat Topolino, Stellantis grubu tarafından geliştirilen Citroen Ami ve Opel Rocks-e modelleriyle benzer altyapıya sahip. Boyutlarına baktığımızda 1400 mm genişlik, 2.535 mm uzunluk ve 1.530mm yükseklik değerlerini görüyoruz.

    Topolino, 1957 model Fiat 500’ün retro tasarımından ilham alınarak geliştirildi. 1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı. Şimdi bu isim, Fiat'ın minik elektriklisiyle yeniden hayata döndürülüyor.

    Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Fiat Topolino'da hangi donanımlar var?

    Topolino’nun standart versiyonunda cam tavan, gümüş detaylar, vintage aynalar, jant kapakları, siyah paspaslar, eşya yaşıma filesi, telefon tutucu ve çanta taşıyıcı donanımları bulunuyor. Plus pakette ise arka taşıma ünitesi, ön konsolda kumaş kaplamalı “Dolce Vita" saklama kutusu ve gümüş detaylı aynalar ekleniyor.

    Citroen Ami'ye rakip Fiat Topolino satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Kapısız versiyonu yazın satışa çıkacak

    Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor. Bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

    Fiat Topolino özellikleri

    • Motor: 6 kW (8,2 HP)
    • Yakıt: Yüzde 100 elektrik
    • Batarya: 5,4 kWh
    • Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
    • Azami hız: 45 km/h
    • Koltuk sayısı: 2
    • Ehliyet: B veya B1
    • Boyutlar: 1400 mm genişlik, 2.535 mm uzunluk ve 1.530mm yükseklik

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    VaporWave +56 idrisezman +48 Roark +48 jubeii +43 jimhendrix +42 javaprof +41 Esxici +39 Mylevi +37 eg2077 +34 Nuhkose +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    237 Kişi Okuyor (7 Üye, 230 Misafir) 15 Masaüstü 222 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3462 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fiyat, fiat ve
    4 etiket daha topolino Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı337b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla kronik sorunları evde mdf nasıl kesilir şarjlı diş fırçası sürekli şarjda mı durmalı burun nasıl kırılır sistemde ertelenen maç ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız