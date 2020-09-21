Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı

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Almanya'daki Düsseldorf Üniversite Kliniği'nin bilgisayar sistemleri siber saldırıya uğradı. Yetkililer fidye yazılımına (ransomware) maruz kalan bilgisayarlardaki verilere erişilememesi nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Hastanedeki sağlık hizmetlerinin aksaması sonucu başka bir hastaneye nakledilen ağır durumdaki hasta burada yaşamını yitirdi. Söz konusu kişi, 32 kilometre uzaklıktaki Wuppertal kentinde bulunan bir hastaneye taşınmıştı. Doktorlar aradaki mesafe nedeniyle yaşanan gecikmenin ölüme yol açtığını ifade etti.

Düsseldorf Üniversite Kliniği'ni deyim yerindeyse felce uğratan siber saldırı hastanedeki ameliyat operasyonlarının da ertelenmesine neden oldu. Olayla ilgili olarak cinayet soruşturması açılırken hastanenin normal faaliyetlerine dönmesinin zaman alacağı belirtildi.

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30 sunucu şifrelendi

Bilgisayar korsanları, hastanedeki 30 sunucuyu şifreleyerek verileri rehin aldılar. Hastanenin açıklamasına göre, genellikle para koparmak için kullanılan fidye yazılımında, bu yönde somut bir talep yoktu. Bunun yerine saldırganlar kendileriyle nasıl iletişim kurulacağına dair bir not bırakmışlardı. Ve bu not hastaneye bağlı Heinrich Heine Üniversitesi'ne yazılmıştı.

Alman polisi bilgisayar korsanlarıyla temasa geçerek üniversiteyi değil hastaneyi hedef aldıklarını ve hastaların hayatlarını tehlikeye attıklarını bildirdi. Daha sonrasında ise saldırganlar verilerin şifresini çözmek için bir dijital anahtar sağladılar. Kolluk kuvvetleriyle iletişimi kesen bilgisayar korsanlarına artık ulaşılamıyor.

https://www.rt.com/news/501009-germany-hospital-ransomware-death-hack/

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