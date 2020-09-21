Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı

    Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir hastaneye yapılan fidye yazılımı saldırısı sağlık hizmetlerini sekteye uğrattı. Ağır durumda olan bir hasta siber saldırı yüzünden hayatını kaybetti.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1b
    18
    4
    Güvenlik
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı
    Tam Boyutta Gör

    Almanya'daki Düsseldorf Üniversite Kliniği'nin bilgisayar sistemleri siber saldırıya uğradı. Yetkililer fidye yazılımına (ransomware) maruz kalan bilgisayarlardaki verilere erişilememesi nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor

    Hastanedeki sağlık hizmetlerinin aksaması sonucu başka bir hastaneye nakledilen ağır durumdaki hasta burada yaşamını yitirdi. Söz konusu kişi, 32 kilometre uzaklıktaki Wuppertal kentinde bulunan bir hastaneye taşınmıştı. Doktorlar aradaki mesafe nedeniyle yaşanan gecikmenin ölüme yol açtığını ifade etti.

    Düsseldorf Üniversite Kliniği'ni deyim yerindeyse felce uğratan siber saldırı hastanedeki ameliyat operasyonlarının da ertelenmesine neden oldu. Olayla ilgili olarak cinayet soruşturması açılırken hastanenin normal faaliyetlerine dönmesinin zaman alacağı belirtildi.

    Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı
    Tam Boyutta Gör

    30 sunucu şifrelendi

    Bilgisayar korsanları, hastanedeki 30 sunucuyu şifreleyerek verileri rehin aldılar. Hastanenin açıklamasına göre, genellikle para koparmak için kullanılan fidye yazılımında, bu yönde somut bir talep yoktu. Bunun yerine saldırganlar kendileriyle nasıl iletişim kurulacağına dair bir not bırakmışlardı. Ve bu not hastaneye bağlı Heinrich Heine Üniversitesi'ne yazılmıştı.

    Alman polisi bilgisayar korsanlarıyla temasa geçerek üniversiteyi değil hastaneyi hedef aldıklarını ve hastaların hayatlarını tehlikeye attıklarını bildirdi. Daha sonrasında ise saldırganlar verilerin şifresini çözmek için bir dijital anahtar sağladılar. Kolluk kuvvetleriyle iletişimi kesen bilgisayar korsanlarına artık ulaşılamıyor.



    https://www.rt.com/news/501009-germany-hospital-ransomware-death-hack/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    formgonder2055 (regaip duman) 3 sa. en beğenilen
    versin muebbet. bakalim onune gelen hacker olabiliyor mu? hastaneyi hacklemek nedir arkadas
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    i.bilgec (İbrahim Bilgeç) 18 dk.
    Hilekarlıkla para çalmak gasp etmek isteyen kişi veya kişiler artık katil hükmü alacaklar. Bence bu onlara ders olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa.
    katille eş değer bence bu şey
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 3 sa. en beğenilen
    versin muebbet. bakalim onune gelen hacker olabiliyor mu? hastaneyi hacklemek nedir arkadas
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa.
    Hastaneler de düzgün IT personeli olmadığı için veya bu işlerden hiç haberleri bile olmadığı için böyle aslında. Personele şüpheli linkleri açmayın diye talimat verilmesi gerekiyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi 1 sa. Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 1 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 2 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 2 sa. RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 3 sa. Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 3 sa. Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 4 sa. Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı Sonraki Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 5 sa. Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor 6 sa. Windows sunucularda kritik açık 6 sa. Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı 7 sa. e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme 7 sa. DonanımHaber Android uygulaması AppGallery'e eklendi 7 sa. LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. İranlı siber saldırganlar 2 aşamalı onay kodlarına göz dikti 8 sa. Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman 8 sa. AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler 9 sa. The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandı 9 sa. TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun 9 sa. Yerli otomobile yeni transfer: Üretimden sorumlu isim belli oldu 10 sa. OPPO Reno4 SE 5G tanıtıldı 10 sa. 72. Emmy ödülleri sahiplerini buldu 19 sa. Almanya’nın nükleer enerji maliyetinin halka faturası, 1 trilyon Avro’dan fazla olabilir 20 sa. CERN, parçacık hızlandırıcı teknolojisini kanser hastalarının tedavisinde kullanacak 21 sa. PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller 23 sa. Intel, Compute Runtime’a DG1 ekran kartı desteği ekledi 1 gün iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sony, PS5 Ön Sipariş Kaosu için Özür Diledi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    - EVLİ PS KULLANICILARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
    DH Forum
    Yerli otomobil fabrikasında son durum
    DonanımHaber
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RT...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız