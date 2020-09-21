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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı

    Microsoft, önümüzdeki ay Windows 10 işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Şirket Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümünü Insider'ların kullanımına sundu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 38 dk.)
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı
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    Microsoft önümüzdeki ay 20H2 olarak da bilinen Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'ni kullanıma sunacak. Yazılım devi merakla beklenen güncellemenin 19042.508 (KB4571756) yapı numaralı son önizleme sürümünü Windows Insider'lar için yayınladı.

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    Microsoft, bunun final sürümü olduğunu ancak yine de kullanıcıların bilgisayarlarında, Ekim güncellemesinin genel deneyimini iyileştirmeye devam etmeyi planladığını söyledi. Başta da belirttiğimiz gibi şimdilik yalnızca Windows Insider üyelerine sunulmuş durumda.

    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Ekim 2020 Güncellemesi neler getirecek?

    Microsoft son birkaç aydır Insider kullanıcıları üzerinden Ekim 2020 Güncellemesi'ni test ediyor. Söz konusu güncelleme beraberinde yeniden tasarlanmış Başlat menüsü, geliştirilmiş bildirimler ve önceden yüklenmiş Chromium tabanlı Edge tarayıcısını getirecek. Bunlara ek olarak işetim sisteminin performansını ve kararlılığını iyileştireceğini belirtelim.

    Ayrıca şirket Denetim Masası'ndaki bazı özellikleri Ayarlar bölümüne taşımaya devam ediyor. Yani Ekim 2020 Güncellemesi'nde bu açıdan da bazı değişiklikler hissedeceğiz. Windows Insider programında yer alıyorsanız Ayarlar > Günelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsünden güncellemeyi indirebilirsiniz.



    https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/18/preparing-the-windows-10-october-2020-update-ready-for-release/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 22 dk.
    bu kadar test ve geri bildirim sonucunda ortaya bu çıkıyorsa ya bizde bir sıkıntı var ya da kimse sallamıyor ve bildiklerini okuyorlar.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 sa.
    güncellemekten bir hal olduk
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    MertDrx (Mert L.) 28 dk. homosapiens17
    Test ekibine para vermektense sana eziyet ediyor işte :)
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