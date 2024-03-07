Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Popüler çok oyunculu rol yapma oyunu Final Fantasy 14, uzun bir bekleyişin ardından Xbox Series X/S konsollara geliyor. Bugün oyunun geliştiricisi Square Enix, FF 14'ün 21 Mart tarihinden itibaren erişilebilir olacağını duyurdu. Ancak önemli bir şart var.

Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor

Kaçıranlar için hem PlayStation hem de PC oyuncuları, 2013'ten bu yana Final Fantasy XIV'ün keyfini çıkarıyor. Yani Xbox konsolları özelinde uzun süredir bekleyiş sürüyordu. Ancak uzun bir beta sürecinin ardından oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı. Bugün yapılan açıklamaya göre Xbox Series X ve Series S sahipleri, 21 Mart tarihinden itibaren Final Fantasy 14'e erişebilecek.

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Ayrıca Microsoft, Game Pass Ultimate abonelerine 21 Mart ile 19 Nisan tarihleri ​​arasında oyunun Starter Edition paketini hiçbir ekstra ücret ödemeden alma seçeneğini sunuyor. Bu da ücretsiz deneme sürümüyle aynı içeriğe sahip (temel oyun ve Heavensward ve Stormblood genişlemesi). Ancak ücretsiz deneme süresinin 70. seviyeye ulaştığınızda sonlanacağını hatırlatalım.

Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli

Oyunda ilerlemek istediğinizde ise, içerisinde 1 aylık oyun süresi bulunan Starter Edition paketini satın almanız gerekli. Oyunun aylık abonelik ücreti ise 15 dolar civarında. Üstelik bununla bitmiyor. Final Fantasy 14'e devam etmek için ayrıca Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli. Bu da aylık 550 TL gibi bir ücretle sonuçlanıyor.

FF 14'e dönecek olursak, Aktarıldığı kadarıyla yapımın Xbox Series versiyonu, PS5 versiyonunda olduğu gibi birçok görsel iyileştirmelere (Series X versiyonu için 4K çözünürlük desteği) ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacak. Üstelik cross-platform desteğiyle geliyor. Yani diğer platformlarla birlikte oynamaya izin verecek.

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