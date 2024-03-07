Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor: İşte tarihi

- Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor
- Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli
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Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor
Kaçıranlar için hem PlayStation hem de PC oyuncuları, 2013'ten bu yana Final Fantasy XIV'ün keyfini çıkarıyor. Yani Xbox konsolları özelinde uzun süredir bekleyiş sürüyordu. Ancak uzun bir beta sürecinin ardından oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı. Bugün yapılan açıklamaya göre Xbox Series X ve Series S sahipleri, 21 Mart tarihinden itibaren Final Fantasy 14'e erişebilecek.
Ayrıca Microsoft, Game Pass Ultimate abonelerine 21 Mart ile 19 Nisan tarihleri arasında oyunun Starter Edition paketini hiçbir ekstra ücret ödemeden alma seçeneğini sunuyor. Bu da ücretsiz deneme sürümüyle aynı içeriğe sahip (temel oyun ve Heavensward ve Stormblood genişlemesi). Ancak ücretsiz deneme süresinin 70. seviyeye ulaştığınızda sonlanacağını hatırlatalım.
Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli
Oyunda ilerlemek istediğinizde ise, içerisinde 1 aylık oyun süresi bulunan Starter Edition paketini satın almanız gerekli. Oyunun aylık abonelik ücreti ise 15 dolar civarında. Üstelik bununla bitmiyor. Final Fantasy 14'e devam etmek için ayrıca Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli. Bu da aylık 550 TL gibi bir ücretle sonuçlanıyor.
FF 14'e dönecek olursak, Aktarıldığı kadarıyla yapımın Xbox Series versiyonu, PS5 versiyonunda olduğu gibi birçok görsel iyileştirmelere (Series X versiyonu için 4K çözünürlük desteği) ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacak. Üstelik cross-platform desteğiyle geliyor. Yani diğer platformlarla birlikte oynamaya izin verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.