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    Anlık Bildirim

    Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor: İşte tarihi

    Final Fantasy serisinin sevilen yapımı Final Fantasy 14, nihayet Xbox konsollarına geliyor. Halihazırda açık beta aşamasında olan MMO oyununun, Xbox Series X/S'e çıkış tarihi belli oldu.
    Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Popüler çok oyunculu rol yapma oyunu Final Fantasy 14, uzun bir bekleyişin ardından Xbox Series X/S konsollara geliyor. Bugün oyunun geliştiricisi Square Enix, FF 14'ün 21 Mart tarihinden itibaren erişilebilir olacağını duyurdu. Ancak önemli bir şart var.

    Final Fantasy 14, Xbox Series X/S'e geliyor

    Kaçıranlar için hem PlayStation hem de PC oyuncuları, 2013'ten bu yana Final Fantasy XIV'ün keyfini çıkarıyor. Yani Xbox konsolları özelinde uzun süredir bekleyiş sürüyordu. Ancak uzun bir beta sürecinin ardından oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı. Bugün yapılan açıklamaya göre Xbox Series X ve Series S sahipleri, 21 Mart tarihinden itibaren Final Fantasy 14'e erişebilecek. 

    Ayrıca Microsoft, Game Pass Ultimate abonelerine 21 Mart ile 19 Nisan tarihleri ​​arasında oyunun Starter Edition paketini hiçbir ekstra ücret ödemeden alma seçeneğini sunuyor. Bu da ücretsiz deneme sürümüyle aynı içeriğe sahip (temel oyun ve Heavensward ve Stormblood genişlemesi). Ancak ücretsiz deneme süresinin 70. seviyeye ulaştığınızda sonlanacağını hatırlatalım.

    Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli

    Oyunda ilerlemek istediğinizde ise, içerisinde 1 aylık oyun süresi bulunan Starter Edition paketini satın almanız gerekli. Oyunun aylık abonelik ücreti ise 15 dolar civarında. Üstelik bununla bitmiyor. Final Fantasy 14'e devam etmek için ayrıca Xbox Game Pass Core veya Ultimate aboneliği gerekli. Bu da aylık 550 TL gibi bir ücretle sonuçlanıyor.

    FF 14'e dönecek olursak, Aktarıldığı kadarıyla yapımın Xbox Series versiyonu, PS5 versiyonunda olduğu gibi birçok görsel iyileştirmelere (Series X versiyonu için 4K çözünürlük desteği) ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacak. Üstelik cross-platform desteğiyle geliyor. Yani diğer platformlarla birlikte oynamaya izin verecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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