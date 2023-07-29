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    Final Fantasy XIV Xbox Series konsolları için duyuruldu

    Final Fantasy serisinin sevilen yapımı XIV, uzun bir sürenin ardından Xbox konsollarına geliyor. Birçok görsel yeniliğe sahip olacak versiyon önümüzdeki haftalarda açık beta olarak yayınlanacak.
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    Final Fantasy 14 Xbox Series konsollarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Final Fantasy yapımlarını konsol tarafında PlayStation sistemlerine özel yapan Square Enix, Microsoft ile partnerliğini geliştirmeye karar verdi. 2013’te PS3 ve PC için, 2014’te PS4 için, 2015’te Mac için ve 2021’de PS5 için yayınlanan Final Fantasy XIV uzun bir sürenin ardından Xbox konsollarına geliyor.

    Final Fantasy 14 gelecek sene Xbox Series konsolları için yayınlanacak

    Square Enix ve Xbox, Final Fantasy XIV’nin Xbox Series X ve Xbox Series S için yayınlanacağını duyurdu. Yapımın Xbox Series versiyonu, PS5 versiyonunda olduğu gibi birçok görsel iyileştirmelere (Series X versiyonu için 4K çözünürlük desteği) ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacak. Ayrıca FF14’ün Xbox versiyonu, diğer platformlarla birlikte oynamaya izin verecek. Yapımın 6.5X sürümü ile oyun, Xbox Series konsollarında açık beta olarak kullanıma sunulacak. Oyunun Xbox versiyonun final sürümü ise 2024 yılının bahar aylarında yayınlanacak.

    Final Fantasy serisi, FF VII ve FF XVI gibi yapımların Playstation’a özel olması ile Xbox oyuncuları tarafından oldukça özlendi ancak görünüşe göre Microsoft, bu durumun farkına varmış ve Square Enix ile bağlanırını güçlendirmeye başlamış. Bu duyurunun ardından Xbox Başkanı Phil Spencer, Square Enix ile gelecek yapımlar için de partner olacaklarını duyurdu. Final Fantasy XIV ile Xbox Series oyuncuları gelecek yıl itibariyle devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma kategorisinin en başarılı yapımlarından birine kavuşacak.

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