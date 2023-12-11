Sony Playstation 5 Pro'nun özellikleri sızdı: 14.33 TFLOPS ve daha fazlası

Sony Playstation 5 Pro'nun özellikleri sızdı
Yeni paylaşılan bilgilere göre Playstation 5 Pro, daha yüksek saat hızları ile mevcut PS5 modelinde kullanılan Zen2 mimarisini koruyacak. Buna ek olarak yeni konsolun, 4,4 GHz dinamik saat hızı, 16 GB GDDR6 bellek, çekirdek başına 64KB L1, 512KB L2 ve 8MB L3 önbellek, 56 CU ve RDNA3 GPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. GPU bölümünde ise, 2.0GHz saat hızı, 3584 gölgelendirici, 224 TMU ve 96 ROP ve XDNA2 NPU eşlik edecek.
Ayrıca PS5 Pro'ya güç verecek APU, TSMC N4P fabrikasyon sürecini temel alacak. Bu konfigürasyonda ise 14.33 TFLOPS'a ulaşan bir performans sunulacak. Bu değerin temel Playstation 5 modelinde 10.28 TFLOPS, Xbox Series X'te ise 12TFLOPS olduğunu belirtelim. İşte Playstation 5 Pro'da beklenen özellikler:
- Konsol Kod Adı: Project Trinity
- SoC Adı: Viyola
- Fabrikasyon Süreci: TSMC N4P
- CPU: Zen2 mimarisi, sekiz çekirdek, 4.4GHz Dinamik Saat Hızı, Çekirdek başına 64 KB L1, 512 KB L2 ve 8 MB L3 paylaşımlı (CCX başına 4 MB) önbellek
- GPU: RDNA3 GPU (2,0 GHz, 56 CU, 3584 shader, 224 TMU ve 96 ROP), RDNA4 tabanlı ışın izleme iyileştirmeleri, 14,33 TFLOPs performans
- AI: Makine öğrenimi XDNA2 NPU 4K30 FPS
- Bellek: 16 GB 18 gbps GDDR6. 576 GB/s bellek bant genişliği, 256 bit bellek veri yolu
- Diğer: Daha hızlı depolama (donanım hızlandırmalı sıkıştırma ve açma), hızlandırılmış ışın izleme ve yükseltme.
- İlan Tarihi: Eylül 2024
- Yayın Tarihi: Kasım 2024
Ayrıca sızdırılan bu özellikler, sektörün tanınan isimlerinden Tom Henderson'a da soruldu. Sızıntı hakkında yorum yapamayacağını belirten Henderson, ''Sony, geliştirici kitlerinin stüdyolara gönderilmesi nedeniyle tüm özelliklerin bu ay sızdırılmasını bekliyor.'' dedi. Dolayısıyla PS5 Pro'nun önümüzdeki haftalarda tamamen netleştiğini görebiliriz.
Elbette yukarıdaki bilgilerin hiçbiri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Hatta Playstation 5 Pro'nun varlığı da dahil. Ancak mevcut nesil konsolların 2020 yılında tanıtıldığını düşünürsek, daha güçlü bir sürümün yolda olması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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