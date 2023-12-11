Sony Playstation 5 Pro'nun özellikleri sızdı: 14.33 TFLOPS ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony Playstation 5'in duyurusundan bu yana yaklaşık üç yıl geçti ve PlayStation 5 Pro adını taşıyan yükseltilmiş bir versiyonun yolda olduğu söyleniyor. Hatta yakın tarihte bu modelin bazı özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise PS5 Pro'nun ayrıntılı özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Sony Playstation 5 Pro'nun özellikleri sızdı

Yeni paylaşılan bilgilere göre Playstation 5 Pro, daha yüksek saat hızları ile mevcut PS5 modelinde kullanılan Zen2 mimarisini koruyacak. Buna ek olarak yeni konsolun, 4,4 GHz dinamik saat hızı, 16 GB GDDR6 bellek, çekirdek başına 64KB L1, 512KB L2 ve 8MB L3 önbellek, 56 CU ve RDNA3 GPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. GPU bölümünde ise, 2.0GHz saat hızı, 3584 gölgelendirici, 224 TMU ve 96 ROP ve XDNA2 NPU eşlik edecek.

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Ayrıca PS5 Pro'ya güç verecek APU, TSMC N4P fabrikasyon sürecini temel alacak. Bu konfigürasyonda ise 14.33 TFLOPS'a ulaşan bir performans sunulacak. Bu değerin temel Playstation 5 modelinde 10.28 TFLOPS, Xbox Series X'te ise 12TFLOPS olduğunu belirtelim. İşte Playstation 5 Pro'da beklenen özellikler:

Konsol Kod Adı: Project Trinity

Project Trinity SoC Adı: Viyola

Viyola Fabrikasyon Süreci: TSMC N4P

TSMC N4P CPU: Zen2 mimarisi, sekiz çekirdek, 4.4GHz Dinamik Saat Hızı, Çekirdek başına 64 KB L1, 512 KB L2 ve 8 MB L3 paylaşımlı (CCX başına 4 MB) önbellek

Zen2 mimarisi, sekiz çekirdek, 4.4GHz Dinamik Saat Hızı, Çekirdek başına 64 KB L1, 512 KB L2 ve 8 MB L3 paylaşımlı (CCX başına 4 MB) önbellek GPU: RDNA3 GPU (2,0 GHz, 56 CU, 3584 shader, 224 TMU ve 96 ROP), RDNA4 tabanlı ışın izleme iyileştirmeleri, 14,33 TFLOPs performans

RDNA3 GPU (2,0 GHz, 56 CU, 3584 shader, 224 TMU ve 96 ROP), RDNA4 tabanlı ışın izleme iyileştirmeleri, 14,33 TFLOPs performans AI: Makine öğrenimi XDNA2 NPU 4K30 FPS

Makine öğrenimi XDNA2 NPU 4K30 FPS Bellek: 16 GB 18 gbps GDDR6. 576 GB/s bellek bant genişliği, 256 bit bellek veri yolu

16 GB 18 gbps GDDR6. 576 GB/s bellek bant genişliği, 256 bit bellek veri yolu Diğer: Daha hızlı depolama (donanım hızlandırmalı sıkıştırma ve açma), hızlandırılmış ışın izleme ve yükseltme.

Daha hızlı depolama (donanım hızlandırmalı sıkıştırma ve açma), hızlandırılmış ışın izleme ve yükseltme. İlan Tarihi: Eylül 2024

Eylül 2024 Yayın Tarihi: Kasım 2024

Ayrıca sızdırılan bu özellikler, sektörün tanınan isimlerinden Tom Henderson'a da soruldu. Sızıntı hakkında yorum yapamayacağını belirten Henderson, ''Sony, geliştirici kitlerinin stüdyolara gönderilmesi nedeniyle tüm özelliklerin bu ay sızdırılmasını bekliyor.'' dedi. Dolayısıyla PS5 Pro'nun önümüzdeki haftalarda tamamen netleştiğini görebiliriz.

Elbette yukarıdaki bilgilerin hiçbiri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Hatta Playstation 5 Pro'nun varlığı da dahil. Ancak mevcut nesil konsolların 2020 yılında tanıtıldığını düşünürsek, daha güçlü bir sürümün yolda olması muhtemel görünüyor.

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