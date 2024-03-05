Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı: İşte oynanış görüntüleri

Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı
Aktarıldığı kadarıyla Norveçli oyun geliştiricisi Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 ile geliştirilen Dune: Awakening, ilk filmden 8 yıl sonrasını konu alacak. Paylaşılan fragman ise görsel açıdan son derece etkileyici görünüyor. Öyle ki sert ikliminden kum solucanlarına kadar Arrakis gezegeninin zorlu şartlarına tanık oluyoruz. Ayrıca çeşitli materyaller ve üs kurma dahil olmak üzere oyunun hayatta kalma unsurlarına ışık tutuluyor.
Baş Kreatif Sorumlu Joel Bylos ise oyunun temelleri hakkında şunları söylüyor;
Dune Awakening temel düzeyde bir hayatta kalma oyunu ve geleneksel bir hayatta kalma oyunu gibi başlıyor. Su arıyorsunuz, barınak arıyorsunuz. Çölde suyu nerede bulacaksınız? Başkalarından mı alacaksınız? Hayatta kalma hakkında konuştuğumuzda, temel hayatta kalma türüyle başlıyoruz ve yeterince uzun süre hayatta kaldığınızda, politik hayatta kalma ve evrende nasıl ilerlediğinizi düşünmenin zamanı geliyor.
Dune Awakening'in henüz bir çıkış tarihi yok. Ancak an itibarıyla resmi web sitesinde beta kayıtları erişime açıldı. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te piyasaya çıkacağını hatırlatalım.Kaynakça https://youtu.be/1S-l7NySFsI?si=9Ujr1sSc6sw8fDut https://wccftech.com/new-dune-awakening-trailer-shows-how-gorgeous-surviving-in-arrakis-will-be-with-ue5s-lumen-and-nanite/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.