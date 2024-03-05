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    Anlık Bildirim

    Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı: İşte oynanış görüntüleri

    MMO tabanlı açık dünya hayatta kalma oyunu Dune: Awakening için fragman ve oynanış görüntüleri paylaşıldı. İşte Dune evreninde geçen oyundan görüntüler...      
    Hayatta kalma oyunu Dune Awakening için yeni fragman paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Dune: Part Two, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hatta sevilen yapım, aynı evrende geçen açık dünya hayatta kalma oyunu Dune: Awakening ile karşımıza çıkacak. Dün gerçekleşen Dune Direct etkinliği kapsamında, çok oyunculu yapımdan ilk görüntüler paylaşıldı.  

    Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı

    Aktarıldığı kadarıyla Norveçli oyun geliştiricisi Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 ile geliştirilen Dune: Awakening, ilk filmden 8 yıl sonrasını konu alacak. Paylaşılan fragman ise görsel açıdan son derece etkileyici görünüyor. Öyle ki sert ikliminden kum solucanlarına kadar Arrakis gezegeninin zorlu şartlarına tanık oluyoruz. Ayrıca çeşitli materyaller ve üs kurma dahil olmak üzere oyunun hayatta kalma unsurlarına ışık tutuluyor.

    Baş Kreatif Sorumlu Joel Bylos ise oyunun temelleri hakkında şunları söylüyor;

    Dune Awakening temel düzeyde bir hayatta kalma oyunu ve geleneksel bir hayatta kalma oyunu gibi başlıyor. Su arıyorsunuz, barınak arıyorsunuz. Çölde suyu nerede bulacaksınız? Başkalarından mı alacaksınız? Hayatta kalma hakkında konuştuğumuzda, temel hayatta kalma türüyle başlıyoruz ve yeterince uzun süre hayatta kaldığınızda, politik hayatta kalma ve evrende nasıl ilerlediğinizi düşünmenin zamanı geliyor.

    Dune Awakening'in henüz bir çıkış tarihi yok. Ancak an itibarıyla resmi web sitesinde beta kayıtları erişime açıldı. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te piyasaya çıkacağını hatırlatalım.

    Kaynakça https://youtu.be/1S-l7NySFsI?si=9Ujr1sSc6sw8fDut https://wccftech.com/new-dune-awakening-trailer-shows-how-gorgeous-surviving-in-arrakis-will-be-with-ue5s-lumen-and-nanite/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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