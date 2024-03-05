Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı: İşte oynanış görüntüleri

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Dune: Part Two, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hatta sevilen yapım, aynı evrende geçen açık dünya hayatta kalma oyunu Dune: Awakening ile karşımıza çıkacak. Dün gerçekleşen Dune Direct etkinliği kapsamında, çok oyunculu yapımdan ilk görüntüler paylaşıldı.

Dune: Awakening için yeni fragman paylaşıldı

Aktarıldığı kadarıyla Norveçli oyun geliştiricisi Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 ile geliştirilen Dune: Awakening, ilk filmden 8 yıl sonrasını konu alacak. Paylaşılan fragman ise görsel açıdan son derece etkileyici görünüyor. Öyle ki sert ikliminden kum solucanlarına kadar Arrakis gezegeninin zorlu şartlarına tanık oluyoruz. Ayrıca çeşitli materyaller ve üs kurma dahil olmak üzere oyunun hayatta kalma unsurlarına ışık tutuluyor.

Baş Kreatif Sorumlu Joel Bylos ise oyunun temelleri hakkında şunları söylüyor;

Dune Awakening temel düzeyde bir hayatta kalma oyunu ve geleneksel bir hayatta kalma oyunu gibi başlıyor. Su arıyorsunuz, barınak arıyorsunuz. Çölde suyu nerede bulacaksınız? Başkalarından mı alacaksınız? Hayatta kalma hakkında konuştuğumuzda, temel hayatta kalma türüyle başlıyoruz ve yeterince uzun süre hayatta kaldığınızda, politik hayatta kalma ve evrende nasıl ilerlediğinizi düşünmenin zamanı geliyor.

Dune Awakening'in henüz bir çıkış tarihi yok. Ancak an itibarıyla resmi web sitesinde beta kayıtları erişime açıldı. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te piyasaya çıkacağını hatırlatalım.

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Hayatta kalma oyunu Dune Awakening için yeni fragman paylaşıldı!