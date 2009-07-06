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Firefox 3.6, 64-bit desteği ile gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 3.6, 64-bit desteği ile gelebilir
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Mozilla Vakfı tarafından bir süredir merakla beklenen 3.5 sürüm numaralı yeni versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Firefox'un 3.6 sürüm numaralı yeni versiyonunda resmi olarak 64-bit desteği sunulabilir. Bilindiği üzere Firefox'un resmi olmayan 64-bit versiyonu hali hazırda indirilip kullanılabiliyor ancak resmi bir sürüm olmadığı için bu versiyon Mozilla'nın plug-in sisteminden yararlanamıyor.

64-bit desteği ile birlikte şifreli sayfaların gösteriminde hız kazanacağı söylenen internet gezgininin ayrıca hızlı-çağrı tipi fonksiyon aramalarında daha performanslı olacağı ve büyük dosyalar için daha verimli bellek haritalaması yapabileceği belirtiliyor. 64-bit işletim sistemiyle çalışan kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde Mozilla'nın 3.6 versiyonuyla birlikte 64-bit desteği sunması, popüler internet gezgininin kullanım oranlarına da muhtemelen olumlu katkı yapacaktır.

Bilindiği üzere alternatif tarayıcılar arasında Google Chrome da Firefox gibi henüz resmi 64-bit desteği sunmuyor. Linux ve OpenBSD tarafında 64-bit desteği sunan Opera'nın Windows versiyonunda da 64-bit desteği bulunmuyor. Apple cephesinde ise Safari'nin (Safari 4) 64-bit desteği bulunuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Internet Explorer'ım ile mutlu mesut geçiniyorum şahsen... FF ile geçirdiğim zamanlara acır gibiyim IE8'i ve 7'yi gördükten sonra...
IE6 zamanlarında Firefox daha iyiydi bence, ama şimdi IE daha keyif veriyor bana...
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Batuist 10 yıl
ie8'in 64bit desteği varda ne oluyor.. ne flash player plug-in i var ne de diğerleri.. o yüzden istesende kullanamıyorsun 64bit tarayıcıyı.. hiçbirşey desteklemiyor ve 32bite dönmek zorunda kalıyorsun.. aksi halde siteler açılmıyor... o yüzden çokta dert değil şu aşamada 64bit desteği.. zaten bir tarayıcı 4GB bellek ihtiyacını aşacakta 64bit desteği zorunlu olacak.. sadece fantezi başka birşey değil...
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zallas003 10 yıl
Bence Hiç Sevinmeyin İsterse 128bit yapsın Adobe Flash Player sadece x86 Tarayıcı desteği sunarken x64 Fıssss
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max975 10 yıl
firefox işi ilerletiyor bakalım ne kadar tutacak..
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By MuRaT 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

firefox işi ilerletiyor bakalım ne kadar tutacak..

Bakalım
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Ceann Capall 10 yıl
Güzel bir farklılık olur hazır mozilla 3.5 den söz acılmışken şu Yeni sekme aç varya tıkladığımızda (başlıksız) diye boş bir sayfa çıkıyor oraya örnegin google vs.. atamak için ne yapmamız gerekiyor.
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sadtneverdie 10 yıl
bi zahmet ff değilde operaya bu destek gelse iyi oalcak iki senedir 64bit işletim sistemi kullanıyorum yaygınlaşamadı.
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