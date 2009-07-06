Firefox 3.6, 64-bit desteği ile gelebilir

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Mozilla Vakfı tarafından bir süredir merakla beklenen 3.5 sürüm numaralı yeni versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Firefox'un 3.6 sürüm numaralı yeni versiyonunda resmi olarak 64-bit desteği sunulabilir. Bilindiği üzere Firefox'un resmi olmayan 64-bit versiyonu hali hazırda indirilip kullanılabiliyor ancak resmi bir sürüm olmadığı için bu versiyon Mozilla'nın plug-in sisteminden yararlanamıyor.

64-bit desteği ile birlikte şifreli sayfaların gösteriminde hız kazanacağı söylenen internet gezgininin ayrıca hızlı-çağrı tipi fonksiyon aramalarında daha performanslı olacağı ve büyük dosyalar için daha verimli bellek haritalaması yapabileceği belirtiliyor. 64-bit işletim sistemiyle çalışan kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde Mozilla'nın 3.6 versiyonuyla birlikte 64-bit desteği sunması, popüler internet gezgininin kullanım oranlarına da muhtemelen olumlu katkı yapacaktır.

Bilindiği üzere alternatif tarayıcılar arasında Google Chrome da Firefox gibi henüz resmi 64-bit desteği sunmuyor. Linux ve OpenBSD tarafında 64-bit desteği sunan Opera'nın Windows versiyonunda da 64-bit desteği bulunmuyor. Apple cephesinde ise Safari'nin (Safari 4) 64-bit desteği bulunuyor.