Firefox 3.6 Beta 1 kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Kullanım yaygınlığı açısından Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı olarak tanımlanan Firefox'un kod adı Namoroka olan 3.6 sürümü için ilk beta yayımlandı. Gecko 1.9.2 motorunu temel alan yeni sürümde JavaScript performansı, genel yanıt ve açılış süreleri iyileştirilirken aynı zamanda CSS, DOM, HTML5, WOFF gibi internet teknolojilerine de destek sağlanmış.

Tek bir klik ile tarayıcı görünümünün değiştirilmesine olanak tanıyan Firefox 3.6 Beta 1'de, kullanıcıların süresi dolan eklentiler için otomatik olarak uyarılması sağlanarak güvenlik unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Tam ekran video desteğinin de sunulduğu yeni sürümün ilk betası Windows, Mac OS X ve Linux için 53 farklı dilde yayımlandı.