Firefox 3.6 Beta 1 kullanıma sunuldu

Kullanım yaygınlığı açısından Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı olarak tanımlanan Firefox'un kod adı Namoroka olan 3.6 sürümü için ilk beta yayımlandı. Gecko 1.9.2 motorunu temel alan yeni sürümde JavaScript performansı, genel yanıt ve açılış süreleri iyileştirilirken aynı zamanda CSS, DOM, HTML5, WOFF gibi internet teknolojilerine de destek sağlanmış.
Tek bir klik ile tarayıcı görünümünün değiştirilmesine olanak tanıyan Firefox 3.6 Beta 1'de, kullanıcıların süresi dolan eklentiler için otomatik olarak uyarılması sağlanarak güvenlik unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Tam ekran video desteğinin de sunulduğu yeni sürümün ilk betası Windows, Mac OS X ve Linux için 53 farklı dilde yayımlandı.
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3.4.5 yuklledim yine
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Bu yeni betayı varolanın üzerine kursam, sık kullanılanlara ve adres çubuğundaki geçmişime halel gelir mi
Özellikle noscript her şeyi engelliyor.
İstersem izin veriyorum.
noscript.net/...
Firefox ve en son surum Flash Plug-in kullanmama ragmen, facebook gibi video yayinlayan sitelerde video izlerken alakasiz kasmalar oluyor. 2.10 core duo 4gb'ramli laptop sacma sapan sekilde video izlerken kasiliyor, mousu oynatirken video menusundeyken oyle salak bir olay.
Nasil duzeltebilrim bunu beyler?
4 süper olabilir ama çok geç çıkıyor, tam 1 yıl var.