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Firefox 3.6 Beta 1 kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 3.6 Beta 1 kullanıma sunuldu
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Kullanım yaygınlığı açısından Internet Explorer'dan sonraki en popüler internet tarayıcısı olarak tanımlanan Firefox'un kod adı Namoroka olan 3.6 sürümü için ilk beta yayımlandı. Gecko 1.9.2 motorunu temel alan yeni sürümde JavaScript performansı, genel yanıt ve açılış süreleri iyileştirilirken aynı zamanda CSS, DOM, HTML5, WOFF gibi internet teknolojilerine de destek sağlanmış.

Tek bir klik ile tarayıcı görünümünün değiştirilmesine olanak tanıyan Firefox 3.6 Beta 1'de, kullanıcıların süresi dolan eklentiler için otomatik olarak uyarılması sağlanarak güvenlik unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Tam ekran video desteğinin de sunulduğu yeni sürümün ilk betası Windows, Mac OS X ve Linux için 53 farklı dilde yayımlandı.


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devcitybg 10 yıl

flashblock eklentisi calismadi bu konuya bile giremedim sildim
3.4.5 yuklledim yine




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TRQX 10 yıl
Kullandığı RAM miktarı 660 MB'a kadar çıkıyor 3.5.2'nin, bunu denemem şart oldu.
Bu yeni betayı varolanın üzerine kursam, sık kullanılanlara ve adres çubuğundaki geçmişime halel gelir mi
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deepestlove 10 yıl
noscript ve adblock vb eklentilerle tek geçerim firefox u.
Özellikle noscript her şeyi engelliyor.
İstersem izin veriyorum.
noscript.net/...
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VenomS 10 yıl
ben 3.6 beta 1 ve beta 1 türkçeyi bir haftadan fazladır kullanıyorum ve peacekeeper'da 3.5.3'e oranla 1000 puan fazla almıştı ben asıl 4.0 ile Gecko 2.0 yada daha iyisini bekliyorum
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The Red Fox 10 yıl
Beyler alakasiz ama birsey sormak, danismak istiyorum.

Firefox ve en son surum Flash Plug-in kullanmama ragmen, facebook gibi video yayinlayan sitelerde video izlerken alakasiz kasmalar oluyor. 2.10 core duo 4gb'ramli laptop sacma sapan sekilde video izlerken kasiliyor, mousu oynatirken video menusundeyken oyle salak bir olay.

Nasil duzeltebilrim bunu beyler?
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CARNIVALE 10 yıl
3.6 beta1'den çok fazla bir şey beklememek gerekir. Asıl 4.0 süper olacak , herşeyiyle, firefox geliştiricileri, firefox'un geç açılması önlenmiş, bazı çökme sebepleri giderilmiş ve hızlı tepkiler verebilen bir tarayıcı yaratmak için harıl harıl çalışıyorlar.
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westblood 10 yıl
operadan şaşmam, ama yinede kurulu firefox
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seF[o] 10 yıl
bakalım
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OnuR 10 yıl

CΛRNIVΛLE

3.6 beta1'den çok fazla bir şey beklememek gerekir. Asıl 4.0 süper olacak , herşeyiyle, firefox geliştiricileri, firefox'un geç açılması önlenmiş, bazı çökme sebepleri giderilmiş ve hızlı tepkiler verebilen bir tarayıcı yaratmak için harıl harıl çalışıyorlar.

4 süper olabilir ama çok geç çıkıyor, tam 1 yıl var.
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