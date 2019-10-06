Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor

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Yakın zamanda yayınlanan ve Windows 10'daki Ebeveyn Denetimi algılama sorununu gideren Firefox 69.0.2 güncellemesi bir başka soruna neden oluyor. Güncelleme ile birlikte gelen Windows 10 Ebeveyn Denetimleri etkinken, kullanıcılar Firefox tarayıcısında dosya indiremiyorlar.

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Mozilla sorunu düzeltmeye çalışıyor

Başarısız olan indirme işlemleri sonrasında ise, indirme klasöründe 0 kB boyutundaki boş dosyalar gösteriliyor. Mozilla'nın bu duruma hemen el attığınyı ve güncellemenin dağıtımını durdurduğunu da belirtelim. Şirketin sorunu araştırdığı belirtilirken, kullanıcılara yeni güncellemeyi yapmamaları tavsiye ediliyor.

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Mozilla, sorunun nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı, bu yüzden nedenini anlayabilmek için bir süre beklememiz gerekecek. Eğer siz de Firefox tarayıcısında bu tip bir sorun yaşıyorsanız, muhtemelen tarayıcınız 69.0.2 sürümüne güncellenmiş demektir. Hatasız bir sürüm için ise yeni güncellemeyi beklemeniz gerekiyor.

https://mspoweruser.com/a-new-bug-is-preventing-firefox-users-from-downloading-files-when-parental-controls-are-enabled/