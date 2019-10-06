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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor

    Mozilla'nın kısa bir süre önce Firefox tarayıcısı için yayınladığı yeni güncellemenin, dosya indirme işlemlerini olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. İşte konunun detayları.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor
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    Yakın zamanda yayınlanan ve Windows 10'daki Ebeveyn Denetimi algılama sorununu gideren Firefox 69.0.2 güncellemesi bir başka soruna neden oluyor. Güncelleme ile birlikte gelen Windows 10 Ebeveyn Denetimleri etkinken, kullanıcılar Firefox tarayıcısında dosya indiremiyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor"

    Mozilla sorunu düzeltmeye çalışıyor

    Başarısız olan indirme işlemleri sonrasında ise, indirme klasöründe  0 kB boyutundaki boş dosyalar gösteriliyor. Mozilla'nın bu duruma hemen el attığınyı ve güncellemenin dağıtımını durdurduğunu da belirtelim. Şirketin sorunu araştırdığı belirtilirken, kullanıcılara yeni güncellemeyi yapmamaları tavsiye ediliyor.

    Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor
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    Mozilla, sorunun nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı, bu yüzden nedenini anlayabilmek için bir süre beklememiz gerekecek. Eğer siz de Firefox tarayıcısında bu tip bir sorun yaşıyorsanız, muhtemelen tarayıcınız 69.0.2 sürümüne güncellenmiş demektir. Hatasız bir sürüm için ise yeni güncellemeyi beklemeniz gerekiyor.



    https://mspoweruser.com/a-new-bug-is-preventing-firefox-users-from-downloading-files-when-parental-controls-are-enabled/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 gün
    Kaynak tamamen sallamasyon ve ezbere bilgiler. Chromium tarayıcılar bellek tüketiminde kendini düzeltti. Ayrıca mozilla chromium tarayıcılara göre en çok bellek ve CPU kullanan tarayıcı. Lütfen test edip öyle karar ver. Şu opera ve Mozilla fan boyları testlere filan inanmayan cahil insanlardan oluşmaya başladı. Brave bakabilirsin ama yüksek bellek tüketir. Diğer chrome, opera, vivaldi gibi chromium alt yapısı kullanan tarayıcılar ortalama olarak aynı bellek miktarı tüketiyorlar.
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    sreylare 3 gün
    Sorunlarına rağmen halen utanmadan kendini bana güncelletmeye çalışıyorsun, bildirim atıyorsun devamlı. Bir rahat ver be Firefox. Eski bir sürümün vardı onun eklenti sorununu çıkarmasaydın orada da kalırdım şuan 66dayım o bile illet.
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    The Hollow 4 gün
    Firefox'un bitmek bilmeyen bugları. Kullanımda karşımıza çıkmasa neyse de, bunlar kullanırken rahatsız eden buglar. Google Chrome'u sevmiyorum ama hakkını vermek lazım. Gayet stabil. Streaming servisleri için Chromium Edge kullanıyorum. Onun dışındaki herşey için Chrome kullanıyorum. Firefox hala cihazlarımda yüklü ama kullanım olarak maalesef hayatımdan çıktı diyebilirim.
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    SEO19 4 gün
    68 den sonra bozdu gibi !
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    Vega 4 gün
    Firefox'ta son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir bug daha var.Bazı sitelerde hesabım olmamasına rağmen Firefox şifreyi ve kullanıcı adını kaydetmek için uyarı gösteriyor.
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    Blasterreal 4 gün
    Nereyede ise 1.0 sürümünden beri firefox kullanıyorum, bir Macbook kullanıcısı olara şunu söyleyebilirim, 2 hafta öncesinde kadar MAC 'in fan sesinden gına gelince chrome kullanayım dedim derdimin dermanı oldu fan sesi felan kalmadı. Chrome'dan çok hoşlanmasamda alternatif ne var?
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    IceRulez 4 gün Blasterreal
    Chrome ram kullanıyor diyorlar evet doğru ram kullanıyor cpu kullanmıyor. Rami az kullanmak isteyen firefox kullanır ama bu sefer cpu %20 %30 lara kadar çıktığı oluyor. Ben windows tarafında microsoft edge canary kullanıyorum mis oğlu mis. Mac tarafında safarinin aşırı optimize edilmiş olması gerekiyor.
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