Chrome'un Android sürümüne resim içinde resim özelliği geliyor

Sekmeler arası geçişte çalışacak
Chromium’a kısa süre önce eklenen bir güncelleme, Android’de otomatik resim içinde resim özelliğini etkinleştiren yeni bir ayar (flag) ekledi. Bu özellikle beraber, bir sekmede video izlerken başka bir sekmeye geçiş yaptığınızda video durmak yerine ekranın bir köşesinde küçük bir oynatıcı olarak oynamaya devam edecek. PiP modunu başlatmak için herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmayacak, tarayıcı bunu sizin yerinize otomatik olarak yapacak.
Bu özellik, Android’in sistem düzeyindeki PiP özelliğinden biraz farklı. Sistem düzeyinde yer alan resim içinde resim özelliği oynattığınız içeriği uygulamanın dışına taşıyarak diğer uygulamalarda gezinirken de izlemenize veya dinlemenize olanak tanıyor. Yeni Chrome özelliği ise tamamen tarayıcının içinde çalışacak.
Chrome'un masaüstü sürümünde tarayıcı, otomatik resim içinde resim özelliğini kalıcı olarak etkinleştirmek, engellemek ya da yalnızca bir kez izin vermek isteyip istemediğinizi soruyor. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, bu ayar sadece o site için geçerli oluyor. Büyük olasılıkla, Chrome'un mobil sürümünde de aynı sistem uygulanacak.
