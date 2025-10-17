Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Chrome'un Android uygulamasına yakında masaüstü sürümdekine benzer resim içerisinde resim (PiP) özelliği gelecek. Bu özellik Android işletim sistemi genelinde var olsa da, artık Chrome sekmeleri arasında da çalışacak.

Sekmeler arası geçişte çalışacak

Chromium’a kısa süre önce eklenen bir güncelleme, Android’de otomatik resim içinde resim özelliğini etkinleştiren yeni bir ayar (flag) ekledi. Bu özellikle beraber, bir sekmede video izlerken başka bir sekmeye geçiş yaptığınızda video durmak yerine ekranın bir köşesinde küçük bir oynatıcı olarak oynamaya devam edecek. PiP modunu başlatmak için herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmayacak, tarayıcı bunu sizin yerinize otomatik olarak yapacak.

YouTube, yeni video oynatıcısını kullanıma sundu 2 gün önce eklendi

Bu özellik, Android’in sistem düzeyindeki PiP özelliğinden biraz farklı. Sistem düzeyinde yer alan resim içinde resim özelliği oynattığınız içeriği uygulamanın dışına taşıyarak diğer uygulamalarda gezinirken de izlemenize veya dinlemenize olanak tanıyor. Yeni Chrome özelliği ise tamamen tarayıcının içinde çalışacak.

Chrome’un masaüstü sürümünde tarayıcı, otomatik resim içinde resim özelliğini kalıcı olarak etkinleştirmek, engellemek ya da yalnızca bir kez izin vermek isteyip istemediğinizi soruyor. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, bu ayar sadece o site için geçerli oluyor. Büyük olasılıkla, Chrome’un mobil sürümünde de aynı sistem uygulanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Chrome'un Android sürümüne resim içinde resim özelliği geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: