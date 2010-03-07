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FirstView'dan 95 Dolar'a tablet bilgisayar

Hong Kong'lu FirstView'dan 95 Dolar'a tablet bilgisayar.
9 yıl
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Haber Editörü
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FirstView'dan 95 Dolar'a tablet bilgisayar
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FirstView Tablet Bilgisayar

Apple iPad ile alevlenen tablet bilgisayar akımına son zamanlarda hergün yeni bir firma katılıyor. Bu ürün gamına iki ürün de Hong Kong'lu firmadan geldi.

FirstView firmasının PC607 isimli tableti resistif dokunmatik teknolojisini kullandığı 7 inç boyutundaki ekranında 800 x 480 piksel çözünürlüğe sahipken, PC8810T modeli resistif dokunmatik teknolojisini kullandığı 10.1 inç boyutundaki ekranında 1024 x 600 piksel çözünürlüğe sahip. Resistif ekranların çoğunlukla kapasitiflerden daha az hassasiyete sahip olduklarını belirtmemizde fayda var. İşletim sistemi olarak Android 1.4(firma ileride 2.1 sürümüne yükseltmeyi düşünüyor) ve Windows CE seçenekleri sunuluyor. Tabletlerin her ikisi de yarıiletken pazarının devlerinden ARM'ın, 800 Mhz saat hızında çalışan ARM11 işlemcisini kullanıyor, Wi-Fi ve 3G desteği sunuyor. 7 inç'lik modelin fiyatı 95 Dolar iken şuan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. 10.1 inç'lik modelde 256 MB ve 512 MB ram seçenekleri ve 60 GB SATA HDD, 2 GB iNand, 1.3 MP ön kamera, FM radyo, entegre stereo hoparlörler, SD kart okuyucu ve 4500 mAh'lık batarya bulunuyor. Ayrıca ikişer adet USB 2.0 ve kulaklık, birer adet SIM kart, HDMI, VGA çıkışlarına sahip. Boyutları ise 270x193x19 mm olarak göze çarpıyor. Fiyatı hakkında bilgi yok ancak 7 inç'lik modelin 95 Dolar'lık fiyatını düşündüğümüzde yine uygun fiyatlı olacağını söylememiz yanlış olmaz.

Sürekli çoğalan tablet bilgisayar alternatifleri ve uygun fiyatları her yerde karşımıza çıkma ihtimallerini de arttırıyor. Bu cihazların kısa zaman içinde birçok iş alanında yer edinmesi mümkün görünüyor. Kullanım ve görünümleriyle ilgili iki videoya buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


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lvlono 9 yıl
95 dolar değil, 190 dolar olsa da alınır :)
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Batuist 9 yıl
ekran kapasitif değilse adamı deli eder akıl sağlığı için uzak durulması gerekir...
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gerbay 9 yıl
@DH Misafiri,
arkadaşım insanlar seni ciddiye alıp, ciddi ciddi cevap yazıyorlar. sen se işin dalgasındaymışsın gibi mesajlar yazmaya devam ediyorsun. Bu yaptığın ayıp!
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escape0121 9 yıl
tam bir fiyat performans ürünü
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DH Misafiri 9 yıl
yarın gelse türkiyeye hemen alırdım apple halt etmiş bunun yanında bir yolunu bulur xp veya win 7 kurar krallar gibi kullanırdım ama ne kadar grafiksel güce sahip orası muallakta en azından bir mfs most wanted lowda oynatsa yeter veya underground 2 filan yeter yani :)
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DH Misafiri 9 yıl
95 dolara wifi li alet kacmaz, 2 el wifi ceplerde bile fiyat o kadar dusmuyor.
dh misafiri, arm islemcilerde degil onlar win 95 bile calismaz, mimarisi uyumsuz.
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ibonline 9 yıl
buraya gelene kadar stss vergisi sss vergisi gbd vergisi özel iletişim vergisi eğitime katkı payı vs. vs. derken bu ürün 400 usd den kapımıza dayanır.
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sgnr 9 yıl
Fiyat harika ne diyim al işte yanında bulunsun internete gir gittiğin yerlerde. :D
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Hobar 9 yıl
ipad den iyi
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gerbay 9 yıl
@DH Misafiri,
o win 7 değildi, çıkacak olan windows ce 7 idi. arm işlemcilerde normal windows ların hiç birini çalıştıramazsınız. "windows ce" leri çalıştırabilirsiniz. windows ce 7 gereksinim olarak en az 1 GHz olmasını istiyor. 1 GHz barajında az sayıda ARM modeli mevcut.
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