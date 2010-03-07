FirstView'dan 95 Dolar'a tablet bilgisayar

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FirstView Tablet Bilgisayar

Apple iPad ile alevlenen tablet bilgisayar akımına son zamanlarda hergün yeni bir firma katılıyor. Bu ürün gamına iki ürün de Hong Kong'lu firmadan geldi.

FirstView firmasının PC607 isimli tableti resistif dokunmatik teknolojisini kullandığı 7 inç boyutundaki ekranında 800 x 480 piksel çözünürlüğe sahipken, PC8810T modeli resistif dokunmatik teknolojisini kullandığı 10.1 inç boyutundaki ekranında 1024 x 600 piksel çözünürlüğe sahip. Resistif ekranların çoğunlukla kapasitiflerden daha az hassasiyete sahip olduklarını belirtmemizde fayda var. İşletim sistemi olarak Android 1.4(firma ileride 2.1 sürümüne yükseltmeyi düşünüyor) ve Windows CE seçenekleri sunuluyor. Tabletlerin her ikisi de yarıiletken pazarının devlerinden ARM'ın, 800 Mhz saat hızında çalışan ARM11 işlemcisini kullanıyor, Wi-Fi ve 3G desteği sunuyor. 7 inç'lik modelin fiyatı 95 Dolar iken şuan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. 10.1 inç'lik modelde 256 MB ve 512 MB ram seçenekleri ve 60 GB SATA HDD, 2 GB iNand, 1.3 MP ön kamera, FM radyo, entegre stereo hoparlörler, SD kart okuyucu ve 4500 mAh'lık batarya bulunuyor. Ayrıca ikişer adet USB 2.0 ve kulaklık, birer adet SIM kart, HDMI, VGA çıkışlarına sahip. Boyutları ise 270x193x19 mm olarak göze çarpıyor. Fiyatı hakkında bilgi yok ancak 7 inç'lik modelin 95 Dolar'lık fiyatını düşündüğümüzde yine uygun fiyatlı olacağını söylememiz yanlış olmaz.

Sürekli çoğalan tablet bilgisayar alternatifleri ve uygun fiyatları her yerde karşımıza çıkma ihtimallerini de arttırıyor. Bu cihazların kısa zaman içinde birçok iş alanında yer edinmesi mümkün görünüyor. Kullanım ve görünümleriyle ilgili iki videoya buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.