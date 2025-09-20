Giriş
    Volkswagen Touareg gidiyor, yerine elektrikli ID.Touareg geliyor

    Volkswagen, popüler SUV modeli Touareg'i gelecek yıl üretimden kaldıracak. Ancak Alman markanın ID.Touareg isimli yepyeni bir elektrikli SUV ile bu mirası sürdüreceği söyleniyor.

    Volkswagen Touareg gidiyor, yerine elektrikli ID.Touareg geliyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, uzun yıllardır üretimde olan Touareg modelini önümüzdeki yıl üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Ancak ikonik SUV modelinin ismi tarihe karışmayacak. Zira Alman markanın ID.Touareg olarak adlandırılan yeni bir elektrikli SUV piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Hedeflenen çıkış tarihi ise 2029.

    Touareg'in üretiminin sona ermesiyle birlikte Slovakya'daki Bratislava fabrikasında yeni modeller için üretim kapasitesi açılacak. Aynı zamanda Volkswagen'in model gamında elektrikli SUV'nin doldurabileceği bir boşluk oluşacak. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de, ID.Touareg'in piyasaya sürülmesi, Volkswagen'in hem uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretme, hem de kârlılığı koruma hedefiyle uyumlu bir hamle olarak değerlendiriliyor.

    Volkswagen Touareg gidiyor, yerine elektrikli ID.Touareg geliyor Tam Boyutta Gör

    Söz konusu planlar hayata geçirilirse, ID.Touareg Volkswagen'in yeni SSP (Scalable Systems Platform) platformu üzerine inşa edilen ilk modeli olacak. Aslında bu platformun ilk olarak yeni nesil e-Golf ve ID.Cross modellerinde kullanılması planlanıyordu ancak bu projeler ertelendi.

    Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9'a rakip olacak

    SSP'nin devreye girmesi için Wolfsburg'daki fabrikanın yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu süreç, benzinli Golf üretiminin Meksika'ya taşınmasına bağlı. Touareg üretiminin durdurulması, SSP platformunun 2029'da devreye girmesi için zemin hazırlayabilir. Bloomberg ise gecikmelere rağmen yeni nesil e-Golf'ün 2028'de piyasaya sürülebileceğini bildirdi.

    Volkswagen Touareg gidiyor, yerine elektrikli ID.Touareg geliyor Tam Boyutta Gör

    ID.Touareg'in potansiyel rakipleri arasında Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9 gibi yeni nesil elektrikli SUV modelleri yer alıyor. Öte yandan Volkswagen'in ABD'deki elektrikli araç stratejisi hala netleşmiş değil. Şimdilik beklenen tek şey, 2026'da yeni nesil ID.4'ün (muhtemelen ID.Tiguan adıyla) tanıtılması. ID.Touareg, markanın elektrikli SUV segmentindeki iddiasını güçlendirebilir.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

