Volkswagen Touareg gidiyor, yerine elektrikli ID.Touareg geliyor

Touareg'in üretiminin sona ermesiyle birlikte Slovakya'daki Bratislava fabrikasında yeni modeller için üretim kapasitesi açılacak. Aynı zamanda Volkswagen'in model gamında elektrikli SUV'nin doldurabileceği bir boşluk oluşacak. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de, ID.Touareg'in piyasaya sürülmesi, Volkswagen'in hem uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretme, hem de kârlılığı koruma hedefiyle uyumlu bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Söz konusu planlar hayata geçirilirse, ID.Touareg Volkswagen'in yeni SSP (Scalable Systems Platform) platformu üzerine inşa edilen ilk modeli olacak. Aslında bu platformun ilk olarak yeni nesil e-Golf ve ID.Cross modellerinde kullanılması planlanıyordu ancak bu projeler ertelendi.
Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9'a rakip olacak
SSP'nin devreye girmesi için Wolfsburg'daki fabrikanın yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu süreç, benzinli Golf üretiminin Meksika'ya taşınmasına bağlı. Touareg üretiminin durdurulması, SSP platformunun 2029'da devreye girmesi için zemin hazırlayabilir. Bloomberg ise gecikmelere rağmen yeni nesil e-Golf'ün 2028'de piyasaya sürülebileceğini bildirdi.
ID.Touareg'in potansiyel rakipleri arasında Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9 gibi yeni nesil elektrikli SUV modelleri yer alıyor. Öte yandan Volkswagen'in ABD'deki elektrikli araç stratejisi hala netleşmiş değil. Şimdilik beklenen tek şey, 2026'da yeni nesil ID.4'ün (muhtemelen ID.Tiguan adıyla) tanıtılması. ID.Touareg, markanın elektrikli SUV segmentindeki iddiasını güçlendirebilir.
