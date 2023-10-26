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    Yeni Renault Kardian tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Fransız markanın Güney Amerika için hazırladığı, Sandero Stepway'i temel aldığı iddia edilen ve kendine özel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni Renault Kardian, Brezilya'da üretilecek
    Yeni Renault Kardian tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda ipucu görselleriyle sıkça karşımıza çıkan yeni Renault Kardian, kısa süre önce gerçekleştirilen lansman ile kendini gösterdi. B-SUV segmentinde yer alan yeni Kardian, Güney Amerika pazarı için hazırlandı. Kompakt modelin Avrupa'ya gelmesi pek muhtemel görünmüyor.

    Yeni Renault Kardian, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Kardian, 4119 mm uzunluğa ve 2604 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Avrupa pazarındaki kardeşi Captur'dan biraz küçük olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, Kardian'ın bizim de yakından tanıdığımız Sandero Stepway'i temel alacağı iddia ediliyordu. Toplam uzunluk tasarımdan dolayı biraz fazla olsa da, 2604 mm'lik aks mesafesinin aynı olması bu fikri güçlendiriyor.

    Yeni Kardian, kendine özel dış tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Kompakt modele güçlü bir görünüm katan ön kaputun hemen ucunda geçmişten ilham alan yeni Renault logosu yer alıyor. Ortada geniş panjur ve alttaki merkez hava girişiyle X formu oluşturulan alanda bölünmüş far tasarımı dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Tamponun en altında ise sis lambaları ve gri renkli koruma plakası dikkat çekiyor.

    Yeni Renault Kardian tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kardian, yan tarafta da kendine özel tasarım çizgisini sürdürmeye devam etse de düz bir biçimde arkaya kadar uzanan omuz çizgisinin üzerindeki detaylar (çerçevelerin şekli ve sütunlar) Sandero Stepway ile arasındaki bağı bir kez daha ortaya çıkarıyor. Yan ayna kapakları ve sütunlardan itibaren siyah renkte tasarlanan model, bu sayede gövde rengiyle de güzel bir kontrast oluşturuyor. Yukarıdaki tavan rayları da 80 kg'a kadar yük taşıyabiliyor.

    İç mekanda fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital ekran bizleri karşılıyor. Ortada ise kablosuz Apple CarPlay desteği sunan 8 inçlik multimedya sistemi bulunuyor. Kapı panellerinde ambiyans aydınlatmasına da yer verilen modelde otomatik şanzıman için kullanılan anahtar şeklindeki vites seçici de Kardian'ın yaşam alanını daha şık göstermiş diyebiliriz.

    Yeni Renault Kardian tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Renault, kompakt modelinin güvenlik özelliklerinde de büyük oynuyor. Öyle ki Fransız marka, Kardian'ın kendi segmentinde kör nokta uyarı ve çok görüşlü kamera sistemi sunan tek model olduğunu söylüyor. Bunun dışında otomobilde adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve yokuş kalkış desteği gibi pek çok sürüş yardımcı teknolojisi de mevcut.

    Yeni Renault Kardian, tasarım detaylarıyla dış taraftan epey güçlü görünse de kaputun altında 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli motor yatıyor. Tek seçenek olan bu motor, 125 PS güç ve 220 Nm tork sunuyor. Üretilen güç, çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere aktarılıyor.

    Kardian'ın üretimi Brezilya'da başlayacak ve ardından Fas'ta bulunan Kazablanka fabrikası da devreye girecek. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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