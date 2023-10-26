Yeni Renault Kardian tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Renault Kardian, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Renault Kardian, 4119 mm uzunluğa ve 2604 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Avrupa pazarındaki kardeşi Captur'dan biraz küçük olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, Kardian'ın bizim de yakından tanıdığımız Sandero Stepway'i temel alacağı iddia ediliyordu. Toplam uzunluk tasarımdan dolayı biraz fazla olsa da, 2604 mm'lik aks mesafesinin aynı olması bu fikri güçlendiriyor.
Yeni Kardian, kendine özel dış tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Kompakt modele güçlü bir görünüm katan ön kaputun hemen ucunda geçmişten ilham alan yeni Renault logosu yer alıyor. Ortada geniş panjur ve alttaki merkez hava girişiyle X formu oluşturulan alanda bölünmüş far tasarımı dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Tamponun en altında ise sis lambaları ve gri renkli koruma plakası dikkat çekiyor.
İç mekanda fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital ekran bizleri karşılıyor. Ortada ise kablosuz Apple CarPlay desteği sunan 8 inçlik multimedya sistemi bulunuyor. Kapı panellerinde ambiyans aydınlatmasına da yer verilen modelde otomatik şanzıman için kullanılan anahtar şeklindeki vites seçici de Kardian'ın yaşam alanını daha şık göstermiş diyebiliriz.
Yeni Renault Kardian, tasarım detaylarıyla dış taraftan epey güçlü görünse de kaputun altında 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli motor yatıyor. Tek seçenek olan bu motor, 125 PS güç ve 220 Nm tork sunuyor. Üretilen güç, çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere aktarılıyor.
Kardian'ın üretimi Brezilya'da başlayacak ve ardından Fas'ta bulunan Kazablanka fabrikası da devreye girecek. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.