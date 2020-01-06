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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin beğenilme oranını açıkladı. Elektrikli araç şarj istasyonlarının zorunlu olması için altyapı hazırlandığını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısına katıldı ve yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, G Monitör ve Brandcom araştırma şirketleri tarafından, Türkiye’de 1500’ü aşkın katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

    Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 95,4’ü yerli otomobili gördü. Görenlerin yüzde 97,6’sı yerli otomobil projesini destekliyor. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89, yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı ise yüzde 98,4.

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    Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı
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    Yerli otomobil fabrikasının inşaatına bu yılın ilk 6 ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekareyi aşkın bir araziye kurulacak. Fabrikada ilk olarak 100-150 adet prototip üretimi yapılacak. Bu prototipler ile sürüş, güvenlik, yeni teknoloji testleri yapılacak. Bu yıl içerisinde yerli otomobil markasının belirlenmesi ve tanıtımının yapılması hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri"

    AVM ve büyük otoparklarda şarj istasyonu zorunlu olacak

    Elektrikli araçlar için şarj istasyonu altyapısının yerli otomobil satışa çıktığında hazır hale gelmesi için bakanlıklar ve EPDK ile çalışmalar çalışmalar başladı. Bakan Varank, şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını hızlandırmak için benzin istasyonlarına, AVM’lere ve büyük otoparklarda şarj istasyonlarının zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

    Yerli otomobilin fiyatı ve ön siparişi hakkında yeni bilgiler

    Yerli otomobilin lansmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG’a ön sipariş çağrısında bulunmuştu. Bakan Varank, ön sipariş uygulamasının yerli otomobil markasının lansmanından sonra şirketin uygulayacağı metot olacağını açıkladı. Erdoğan ise yerli otomobilin fiyatı hakkında, "Halkımızın cebini rahatlıkla sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez." dedi.



    https://www.youtube.com/watch?v=cEWVZXMKO-s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    murdocklawless 2 hf. en beğenilen Steelo
    erdoğan sarayında halkın gerçeklerinden uzak yaşadığı için 250 bini halk için normal bir rakam olarak görüyordur.
    3 Yanıt Yanıtla +144
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    Qantas 2 hf.
    Ülkede;
    İktidar hayal,
    muhalefet umut satıyor.

    Allah sonumuzu hayretsin...
    Yanıtla +104
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    Led Zeppelin 2 hf.
    Ikea mantığıyla parçalanmış halde piyasaya sürülse bile sırf parça maliyeti 200 binin üzerinde olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +70
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    Azurrexe 1 hf. yeni yorumcu
    Tasarımı gayet hoş bence. Ben beğendim. Hayırlısı olur umarım.
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    BarbarosTUGRUL 1 hf.
    sabah.com.tr/...

    Lada Niva bile 145k dan satılırken dar / orta gelirli kesim nasıl elektrikli suv alabilsin?

    Yapılabilirlik elbette önemli ama alınabılırlık dahada önemli

    Bakın tosbağa hangi evrelerden gecmiş
    klasikotom.com/...
    onedio.com/...

    Bu gibi hhikaye yazmamızın zor olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde vergiler baya ağır. Yani devlet vergilerden baya gelir elde ediyorken ülkede ucuz araç hayalin ötesine geçemez
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    TabldotLife 2 hf. monacomen
    Tasarımın çalıntı olma durumu şöyle, aynı tasarımcı firma 2017de başka bir müşteri için bu ürünün benzerini yapıyor, büyük ihtimal müşteri seri üretimden vazgeçiyor bu sebeple aynı tasarım ufak 'güncelleme'ler ile bizimkilere veriliyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    yeni asgari ücret hesaplamada 100tl araç taksidi diyenler NERDASİZ
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    Scaleo 2 hf.
    casper marka bilgisayar gibi (içi farklı markaların dış plastik kasası kendisinin) diyecem ama, dış kasası bile buram buram ithal kokuyo. biz bu kadar kaliteli arabayı nerde yapcaz da yerli olacak, o zaman topraklarımızda üretilen toyota, fiat... bunlar da yerli
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    DH Misafiri 2 hf.
    Anket saçma, donanımhaber yorumları rezalet...
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    Krone 2 hf.
    Elektrikli ve akıllı otomobil furyasının yeni yeni başladığı şu dönemlerde treni erkenden yakalamamız çok iyi oldu. Umarım yakın gelecekte bir an önce batarya üretimi ve ihracatı da yaparız fabrikalarımızda.
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    pokezoom 2 hf.
    Bu araba şu an minimum 200bin lira. Satışa sunulduğu dönemdeki enflasyon, tefe tüfeyi de baz alırsak. Satılacağı dönem bu araç 300bin liradan başlayacak.
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    murat1981pls 2 hf.
    Allahim vatana millete hayirli etsin, kuduranlara tez zamanda aşısını nasip etsin..
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    Draken 24 2 hf. yeni yorumcu
    Ortada yerli araba diye birşey yok.. İtalyadan ithal araba var. Bir de dalga geçer gibi 200 000 TL öyle mi ve cebe uygun he mi? hahahaha
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    11323 kez okundu.
    104 yorum yazıldı.

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