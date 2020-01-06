Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısına katıldı ve yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, G Monitör ve Brandcom araştırma şirketleri tarafından, Türkiye’de 1500’ü aşkın katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 95,4’ü yerli otomobili gördü. Görenlerin yüzde 97,6’sı yerli otomobil projesini destekliyor. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89, yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı ise yüzde 98,4.

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Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı

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Yerli otomobil fabrikasının inşaatına bu yılın ilk 6 ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekareyi aşkın bir araziye kurulacak. Fabrikada ilk olarak 100-150 adet prototip üretimi yapılacak. Bu prototipler ile sürüş, güvenlik, yeni teknoloji testleri yapılacak. Bu yıl içerisinde yerli otomobil markasının belirlenmesi ve tanıtımının yapılması hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri"

AVM ve büyük otoparklarda şarj istasyonu zorunlu olacak

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu altyapısının yerli otomobil satışa çıktığında hazır hale gelmesi için bakanlıklar ve EPDK ile çalışmalar çalışmalar başladı. Bakan Varank, şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını hızlandırmak için benzin istasyonlarına, AVM’lere ve büyük otoparklarda şarj istasyonlarının zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Yerli otomobilin fiyatı ve ön siparişi hakkında yeni bilgiler

Yerli otomobilin lansmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG’a ön sipariş çağrısında bulunmuştu. Bakan Varank, ön sipariş uygulamasının yerli otomobil markasının lansmanından sonra şirketin uygulayacağı metot olacağını açıkladı. Erdoğan ise yerli otomobilin fiyatı hakkında, "Halkımızın cebini rahatlıkla sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez." dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=cEWVZXMKO-s

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