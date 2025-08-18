Giriş
    Xiaomi CEO'su müşterilere Tesla almalarını önerdi: "Model Y harika"

    Xiaomi CEO'su, 18 saatte 240 bin sipariş alan ve bekleme süresi uzayan YU7 müşterilerine; "Başka Çinli modeller var, Model Y de harika bir otomobil onlara bakabilirsiniz" önerisinde bulundu.

    Xiaomi CEO'su müşterilere Tesla önerdi: 'Model Y harika' Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Mayıs ayında tanıttığı elektrikli SUV modeli YU7, piyasada büyük bir yankı uyandırdı. Araç, satışa sunulduktan sonraki ilk 18 saatte 240 bin gibi inanılmaz bir sipariş sayısına ulaştı. Talebin bu kadar yüksek olmasını Xiaomi bile beklemiyordu ki bu durum, yeni müşteriler için bekleme süresini 56 ila 59 haftaya kadar çıkardı.

    Uzayan teslimat süreleri, müşteri tarafında memnuniyetsizlik ve şikayet dalgasına yol açtı. Giderek artan çatlak seslerin ardından Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun pek de alışık olmadığımız türden bir açıklama yaptı. Deneyimli yönetici sabırsız müşterilere seslenerek "hızlı bir şekilde elektrikli otomobil sahibi olmak istiyorsanız diğer Çinli markaların modellerinie bakabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

    Xiaomi CEO'su müşterilere Tesla önerdi: 'Model Y harika' Tam Boyutta Gör

    Lei Jun'un önerileri arasında Xpeng G7 ve Li Auto L8 gibi Çinli modellerin yanı sıra en büyük rakiplerden biri olan Tesla Model Y de yer aldı. Xiaom CEO'su Tesla'nın son günlerde açıkladığı kampanyalara işaret ederek "Model Y gerçekten harika bir otomobil, değerlendirebilirsiniz" dedi.

    SUV segmentinde dengeleri değiştirebilir

    Xiaomi YU7'nin gördüğü yoğun ilgi şık tasarımı, ileri teknolojileri ve rekabetçi fiyatıyla açıklanabilir. Şimdilik sadece Çin'de satılan araç üç farklı donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olan Standart versiyonu 253.500 yuana (35.300 dolar) satılıyor. Bu model 315 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahip. Ayrıca 800 volt mimarisiyle 13 dakikada %80 şarj imkanı sunuyor. Menzili ise 835 kilometre.

    Xiaomi CEO'su müşterilere Tesla önerdi: 'Model Y harika' Tam Boyutta Gör

    Pro versiyonu 279.900 yuan (39.000 dolar) fiyat etiketine sahip. Çift motorlu bu seçenek toplamda 489 beygir güç üretiyor. Serinin en üstünde yer alan Max versiyonunun fiyatı ise 329.900 yuan (46.000 dolar). 101.7 kWh batarya ve 681 beygir gücüyle performans tutkunlarını hedefliyor. Uzmanlara göre Xiaomi YU7, küresel pazara sunulduğunda Tesla başta olmak üzere birçok köklü markaya dişli bir rakip olabilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

