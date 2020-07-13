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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek

    Fitbit yeni akıllı bilekliğine kullanışlı özellikler kazandırdı. Charge 4 modeli için yayınlanan yeni güncelleme Dinamik GPS ve Akıllı uyandırma fonksiyonlarını beraberinde getiriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek
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    Akıllı bileklik pazarına Çok sayıda yeni Çinli şirketin girmesiyle birlikte rekabet iyice kızıştı. Fitbit de cihazlarına yeni özellikler kazandırarak kullanıcı tabanını korumaya çalışıyor.

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    Şirketin en yeni fitness bilekliklerinden biri olan Fitbit Charge 4, geçtiğimiz hafta sonunda oldukça kullanışlı özellikler içeren bir yazılım güncellemesi aldı.

    İki önemli özellik var

    Bunlardan ilki Dinamik GPS olarak göze çarpıyor. Bu özellik sayesinde Fitbit Charge 4, eşleştirildiği telefon yakınlarındaysa onun GPS'ini kullanabilecek. Bu sayede kendi dahili GPS'ini kullanmayarak pil ömründen tasarruf edebilecek.

    Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek
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    Güncellemeyle birlikte gelen ikinci özellik olan Akıllı Uyandırma (Smart Wake) ise Fitbit Charge 4'ün sizi en dinlenmiş halde olduğunuz zaman uyandırmasını sağlıyor. Akıllı bileklik uyku takipçisinden aldığı verilere göre alarmı en uygun zamana kurabilecek.

    Yeni ürün yazılım ayrıca birkaç hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de içeriyor. Fitbit Charge 4 kullanıcıları akıllı bileklikleri için yayınlanan güncellemeyi doğrudan Fitbit uygulaması üzerinden indirebilirler.



    https://www.theverge.com/2020/7/11/21321298/fitbit-charge-4-smart-wake-dynamic-gps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alcnern (Alican EREN) 3 sa.
    bu akıllı uyandırma xaomi mi band 2 de de vardı fakat sonradan çıkan yeni modellerinde şu anda kullandığım miband4 modelinde yok gerçekten niye kaldırdıklarını anlamıyorum.
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