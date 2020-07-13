Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek

Tam Boyutta Gör

Akıllı bileklik pazarına Çok sayıda yeni Çinli şirketin girmesiyle birlikte rekabet iyice kızıştı. Fitbit de cihazlarına yeni özellikler kazandırarak kullanıcı tabanını korumaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı"

İlginizi Çekebilir

Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak

Şirketin en yeni fitness bilekliklerinden biri olan Fitbit Charge 4, geçtiğimiz hafta sonunda oldukça kullanışlı özellikler içeren bir yazılım güncellemesi aldı.

İki önemli özellik var

Bunlardan ilki Dinamik GPS olarak göze çarpıyor. Bu özellik sayesinde Fitbit Charge 4, eşleştirildiği telefon yakınlarındaysa onun GPS'ini kullanabilecek. Bu sayede kendi dahili GPS'ini kullanmayarak pil ömründen tasarruf edebilecek.

Tam Boyutta Gör

Güncellemeyle birlikte gelen ikinci özellik olan Akıllı Uyandırma (Smart Wake) ise Fitbit Charge 4'ün sizi en dinlenmiş halde olduğunuz zaman uyandırmasını sağlıyor. Akıllı bileklik uyku takipçisinden aldığı verilere göre alarmı en uygun zamana kurabilecek.

Yeni ürün yazılım ayrıca birkaç hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de içeriyor. Fitbit Charge 4 kullanıcıları akıllı bileklikleri için yayınlanan güncellemeyi doğrudan Fitbit uygulaması üzerinden indirebilirler.

https://www.theverge.com/2020/7/11/21321298/fitbit-charge-4-smart-wake-dynamic-gps

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.