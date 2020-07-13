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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı

    Bir yılı aşkın süredir sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir iş birliği yürüten bağımsız mühendislik şirketi EDAG, şimdi de Türkiye'deki ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı

    Dünyanın en büyük bağımsız mühendislik şirketlerinden biri olan EDAG, Türkiye ofisini açtı. Otomotiv teknolojileri alanında önemli tecrübeye sahip olan Alman firma, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde açtığı yeni ofisinde ilk mühendislik projesini Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile gerçekleştirecek.

    EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor. EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak.

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    TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisi’nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo; “Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” diye konuştu.

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    Dünya genelinde birçok önemli şirkete mühendislik hizmeti vererek alanının önde gelen şirketleri arasında yer alan EDAG’ın Türkiye ofisini kurması konusunda konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise “TOGG için yola çıkarken, ‘varsa Türkiye’den firmalarla, henüz Türkiye’de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız’ demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG’ın TOGG’un çekim alanına girerek Türkiye’ye ve Bilişim Vadisi’ne gelmiş olmasını ‘Mobilite Ekosistemi’ oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum” dedi.

    EDAG’ın Bilişim Vadisi’ndeki merkezinin yönetimini otomotiv mühendisliği konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Mertcan Kaptanoğlu yürütecek. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan güçlü bir ekip kuracak. EDAG Grubu uzun vadede Türkiye’deki faaliyetlerini stratejik olarak genişletmeyi planlıyor.



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