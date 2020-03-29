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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit Charge 4'ün tanıtım videosu sızdı

    Giyilebilir teknoloji üreticilerinden Fitbit'in önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği akıllı bileklik modeli Fitbit Charge 4'ün sızıntıları devam ediyor. Şimdi de tanıtım videosu ortaya çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Fitbit Charge 4'ün tanıtım videosu sızdı
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    Geçtiğimiz günlerde Fitbit Charge 4 akıllı bileklik modelinin tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın yeni detaylarıyla birlikte, tanıtım videosu da sızdırıldı.

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    149 avro fiyat etiketi olacak

    Güvenilir kaynaklardan WinFuture sitesinin editörü Roland Quandt tarafından Twitter'da yayınlanan video, Fitbit Charge 4'ün nasıl olacağı hakkında oldukça net bir fikir edinebilmemizi sağlıyor. Görünüşü, önceki modelin tasarımından neredeyse farklı olmayan akıllı bileklik, bu ayın başlarında yayınlanan render görüntüleriyle de uyumluluk gösteriyor.


    Fitbit Charge 4, kullanıcılara egzersiz sırasında haritada artan yoğunluklu alanlara göre rotanızı belirlemenize izin veren GPS desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunacak. GPS desteği açıkken, akıllı bilekliğin pil ömrü yaklaşık 5 saat olacağı, normal modda ise bu süre 7 güne kadar çıkabilceği belirtilmiş. Fitbit Charge 4'ün Avurpa'da 149 avro fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenirken, farklı kayış seçenekleri sunan Fitbit Charge 4 SE modelinin ise 169 avro'dan satışa sunulacağı söyleniyor.



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