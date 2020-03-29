Fitbit Charge 4'ün tanıtım videosu sızdı

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Geçtiğimiz günlerde Fitbit Charge 4 akıllı bileklik modelinin tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın yeni detaylarıyla birlikte, tanıtım videosu da sızdırıldı.

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149 avro fiyat etiketi olacak

Güvenilir kaynaklardan WinFuture sitesinin editörü Roland Quandt tarafından Twitter'da yayınlanan video, Fitbit Charge 4'ün nasıl olacağı hakkında oldukça net bir fikir edinebilmemizi sağlıyor. Görünüşü, önceki modelin tasarımından neredeyse farklı olmayan akıllı bileklik, bu ayın başlarında yayınlanan render görüntüleriyle de uyumluluk gösteriyor.



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Fitbit Charge 4, kullanıcılarasırasında haritada artan yoğunluklu alanlara göre rotanızı belirlemenize izin verendesteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunacak. GPS desteği açıkken, akıllı bilekliğin pil ömrü yaklaşıkolacağı, normal modda ise bu sürekadar çıkabilceği belirtilmiş.'ün Avurpa'dafiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenirken, farklı kayış seçenekleri sunanmodelinin ise'dan satışa sunulacağı söyleniyor.