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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3

    ABD merkezli teknoloji üreticilerinden Fitbit, çocuklara yönelik geliştirdiği akıllı bileklik modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın fotoğrafları yayınlandı bile.
    06 Mart 2021, 16:00 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3
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    Geçtiğimiz günlerde Amerikan devi Google tarafından satın alması tamamlanan Fitbit, yakında çocuklara yönelik Ace 3 adında yeni bir akıllı bileklik modelini duyuracak. Cihazın özellikleri ve yüksek kaliteli basın görselleri internete sızmış durumda.

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    Cihaz, 1.47 inç diyagonal ve 240 × 240 piksel çözünürlüğe sahip OLED bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Fitbit Ace 3 için üretilen kayışlar ise çeşitli renklerde satışa sunulacak.

    Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3
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    15 Mart tarihinde tanıtılacak

    Standart fonksiyonlar arasında katedilen mesafenin ölçülmesi, yakılan kalori, uyku süresi, vb. yer alırken, spor modları arasında ise koşu ve bisikletin olduğu belirtiliyor.

    Akıllı bileklik, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla iletişim kurabilecek. Neme karşı koruması olan cihaz 172 × 26 × 90 mm boyutlarında ve 70 gr. ağırlığında.

    Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3
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    Şarj edilebilir pil, tek şarjla sekiz güne kadar idare edebilecek. Cihazın tam olarak şarj olması ise yaklaşık iki saat sürecek. Fitbit Ace 3'ün resmi sunumunun 15 Mart'ta yapılacağı belirtiliyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    R roza6262 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cocuklar icin güzel bir uygulama
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