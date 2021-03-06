Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3

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Geçtiğimiz günlerde Amerikan devi Google tarafından satın alması tamamlanan Fitbit, yakında çocuklara yönelik Ace 3 adında yeni bir akıllı bileklik modelini duyuracak. Cihazın özellikleri ve yüksek kaliteli basın görselleri internete sızmış durumda.

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Cihaz, 1.47 inç diyagonal ve 240 × 240 piksel çözünürlüğe sahip OLED bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Fitbit Ace 3 için üretilen kayışlar ise çeşitli renklerde satışa sunulacak.

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15 Mart tarihinde tanıtılacak

Standart fonksiyonlar arasında katedilen mesafenin ölçülmesi, yakılan kalori, uyku süresi, vb. yer alırken, spor modları arasında ise koşu ve bisikletin olduğu belirtiliyor.

Akıllı bileklik, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla iletişim kurabilecek. Neme karşı koruması olan cihaz 172 × 26 × 90 mm boyutlarında ve 70 gr. ağırlığında.

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Şarj edilebilir pil, tek şarjla sekiz güne kadar idare edebilecek. Cihazın tam olarak şarj olması ise yaklaşık iki saat sürecek. Fitbit Ace 3'ün resmi sunumunun 15 Mart'ta yapılacağı belirtiliyor.

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