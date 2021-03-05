Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video]

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Yeni piyasaya sürülen Nubia Red Magic 6 Pro, aynı anda birkaç kategoride en hızlı akıllı telefon olduğunu iddia ediyor. Bunlardan biri, dakikalar içinde tamamen şarj edilebilir olması.

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Nubia Red Magic 6 Pro, 4500 mAh bataryaya sahip ve özel bir galyum nitrür (GaN) adaptörü kullanarak 120W hızlı şarjı destekliyor. Paylaşılan videoda, gerçek şarj hızını net bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Akıllı telefon, yalnızca %3'lük pile sahipken şarj cihazına bağlanıyor. Şarj seviyesi bir dakika sonra %15 ve iki dakika sonra ise %27'ye çıkıyor. Beş dakika içinde de cihaz %56'ya kadar şarj ediliyor. Nubia Red Magic 6 Pro'nun %100 şarj olması ise 12 dakikadan biraz fazla sürüyor. Ne yazık ki, videoyu çeken kullanıcı cihazın ısınması hakkında hiçbir şey söylemiyor.

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