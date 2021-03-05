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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video]

    Çinli teknoloji üreticilerinden Nubia'nın oyuncu telefonu olarak piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro, şarj hızı konusunda rekor kırmayı başardı.
    05 Mart 2021, 22:30 (2 gün)
    3,4b
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    16
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    6

    Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video]
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    Yeni piyasaya sürülen Nubia Red Magic 6 Pro, aynı anda birkaç kategoride en hızlı akıllı telefon olduğunu iddia ediyor. Bunlardan biri, dakikalar içinde tamamen şarj edilebilir olması.

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    Nubia Red Magic 6 Pro, 4500 mAh bataryaya sahip ve özel bir galyum nitrür (GaN) adaptörü kullanarak 120W hızlı şarjı destekliyor. Paylaşılan videoda, gerçek şarj hızını net bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

    Akıllı telefon, yalnızca %3'lük pile sahipken şarj cihazına bağlanıyor. Şarj seviyesi bir dakika sonra %15 ve iki dakika sonra ise %27'ye çıkıyor. Beş dakika içinde de cihaz %56'ya kadar şarj ediliyor. Nubia Red Magic 6 Pro'nun %100 şarj olması ise 12 dakikadan biraz fazla sürüyor. Ne yazık ki, videoyu çeken kullanıcı cihazın ısınması hakkında hiçbir şey söylemiyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    erhanercan (Erhan Ercan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizim manyaklar bununla şarjda pubg oynarlar sonra güm :)
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır hızlı şarj kullanıyorum pilim gayet iyi durumda günde 2 kere hızlı şarj ediyorum 1,5 senedir %87 şuan. Bir de gece kablosuz şarjım var. Dışarda da Powerbank. Tüm eziyeti ediyorum anlayacağınız..:
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı şarj kullanmayanların aksine sürekli hızlı şarj kullanıyorum. Pilim hiç bozulmadı. Önceki telefonum olan Samsung Galaxy S7'yi 3 yıl hızlı şarjla kullandım. Pil değeri AccuBattery ile ölçtüğümde en fazla %80 seviyelerine düşmüştü. Son 1.5 yıldır S10e'yi kullanıyorum. Yine hep hızlı şarjda ve telefonu her fırsat bulduğumda şarj ediyorum. Pil değerleri %93 seviyelerinde.

    Hızlı şarjın pili öldürdüğü eğer doğruysa ben şanslıyım, değilse artık bu safsatadan kurtulalım :)
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    U unununium 2 gün ( Mesaj Silindi ) Rambo_FT
    O dediğiniz şarjla bu şarj bir değil s20deki şarj bile 25watt

    Edit: s21 demek istemiştim ama ikisi de 25 watt zaten
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bataryanın bundan haberi var mı ?
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    MehmetNY (Mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5000mah aşağısı akıllı telefon çıkmasın artık. Yetmiyor. Uygulamalar her geçen gün daha çok sistem kaynağı tüketiyor.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 gün ( Mesaj Silindi ) MehmetNY
    benim lg v30+ telefonum 2 saat oyun ve normal kullanımla akşamı rahat çıkartıyor
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 gün ( Mesaj Silindi ) MehmetNY
    bataryası 3000 mAh
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi ) MehmetNY
    nE nası yetmiyo öküzzzz
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheJudgé 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çinlilerin yaptığı inceleme bana inandırıcı gelmiyor ...
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Batarya ömrü 2 ay sanırım
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    erhanercan (Erhan Ercan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizim manyaklar bununla şarjda pubg oynarlar sonra güm :)
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun değil kisa vadede bitirir..
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanla ne durum gösterecek o önemlidir
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bataryayı uzun vadede bitirir bu. Hızlı şarj hiç kullanmıyorum o yüzden. Lityum bataryalara iyi gelmiyor bu olay. O yüzden Graphene batarya gibi bir şey lazım.
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    3353 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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