Fitbit'in yeni akıllı bilekliği, Fitbit Luxe geliyor

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Google'ın satın aldığı Fitbit, Fitbit Luxe adlı yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalışmalar yürütüyor. Sızan bilgilere göre 'en zarif' giyilebilir cihazını sunmaya odaklanan şirket, bunu yeni akıllı bilekliği ile gerçekleştirmek istiyor.

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Fitbit Luxe'de paslanmaz çelik muhafazaya yer verilecek

WinFuture tarafından paylaşılan sızıntı bilgiler ve görsellere göre yeni akıllı bileklik siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renkte kayışla sunulacak. Fitbit Luxe diğer Fitbit akıllı bilekliklerin aksine OLED ekranı çevreleyen paslanmaz çelik bir muhafazaya sahip olacak.

Akıllı bileklik, uyku, stres ve kalp atış hızı takibi, ve Fitbit'in diğer giyilebilir cihazlarının desteklediği tüm aktivite izleme özelliklerine sahip olacak. Ayrıca Fitbit Luxe'de, GPS modülüne de yer verilecek. Su geçirmez bir yapıya sahip olması beklenen akıllı bileklik, telefonla eşleştirildiğinde mesaj veya gelen bir aramaları kullanıcıya bildirebilecek.

Fitbit Luxe'deki ekranın çözünürlüğü ve pil ömrü gibi diğer teknik detaylar hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Yaklaşmakta olan akıllı bilekliğin 200 dolar civarı bir fiyat etiketi ile birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/fitbit-luxe-fitness-tracker-leak-151236695.html

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