Fitbit'in yeni akıllı bilekliği, Fitbit Luxe geliyor

Google'ın satın aldığı Fitbit, Fitbit Luxe adlı yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalışmalar yürütüyor. Sızan bilgilere göre 'en zarif' giyilebilir cihazını sunmaya odaklanan şirket, bunu yeni akıllı bilekliği ile gerçekleştirmek istiyor.İlginizi Çekebilir Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3
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Fitbit Luxe'de paslanmaz çelik muhafazaya yer verilecek
WinFuture tarafından paylaşılan sızıntı bilgiler ve görsellere göre yeni akıllı bileklik siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renkte kayışla sunulacak. Fitbit Luxe diğer Fitbit akıllı bilekliklerin aksine OLED ekranı çevreleyen paslanmaz çelik bir muhafazaya sahip olacak.
Akıllı bileklik, uyku, stres ve kalp atış hızı takibi, ve Fitbit'in diğer giyilebilir cihazlarının desteklediği tüm aktivite izleme özelliklerine sahip olacak. Ayrıca Fitbit Luxe'de, GPS modülüne de yer verilecek. Su geçirmez bir yapıya sahip olması beklenen akıllı bileklik, telefonla eşleştirildiğinde mesaj veya gelen bir aramaları kullanıcıya bildirebilecek.
Fitbit Luxe'deki ekranın çözünürlüğü ve pil ömrü gibi diğer teknik detaylar hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Yaklaşmakta olan akıllı bilekliğin 200 dolar civarı bir fiyat etiketi ile birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.
https://www.engadget.com/fitbit-luxe-fitness-tracker-leak-151236695.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.