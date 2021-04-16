Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor

Bang & Olufsen, kitapların ve diğer ev eşyalarının yanına entegre olmasına olanak tanıdığını söylediği bir kitabın kompakt form faktöründen ilham alınan yeni ev hoparlörünü tanıttı. Şirket, Beosound Emerge isimli hoparlör için ince yapısına rağmen tam kapsamlı bir ses deneyimi sunduğunu söylüyor.

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Bir kitap gibi görünen Beosound Emerge

Bang & Olufsen'in diğer ürünlerinde olduğu gibi birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı Beosound Emerge, LAYER'dan Benjamin Hubert tarafından tasarlandı. Kullanıcı arayüzü, müziğin çalmasını ayarlamanıza olanak tanıyan dokunmaya duyarlı düğmeler hoparlörün üst kısmında yer alıyor ve kontrol paneli etrafında dairesel bir hareket yaparak ses seviyesi kontrol edilebiliyor.

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Bang & Olufsen'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ürün Yönetimi Başkanı Christoffer Poulsen: “Beosound Emerge'in vizyonu, devrim niteliğindeki sürücü yapılandırmasıyla boyutuna rağmen tam kapsamlı, ultra geniş ses sunabilen mümkün olan en ince hoparlörü yaratmaktı. İster yatak odasında bir kitap rafına ister mutfağın dar bir köşesine yerleştirilsin, Beosound Emerge'in ince tasarımı, müziğinizi yeni bir odaya genişletmenize veya fazladan yer kaplamadan aynı alandaki mevcut bir hoparlörü tamamlamanıza olanak tanır .” diyor.

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37 mm'lik bir orta kademe sürücüsü, Beosound Emerge'in dar profilini mümkün kılan bir açıyla monte edilmiş ve ses, 14 mm yumuşak kubbeli tweeter ile birlikte önden yayılıyor. 100 mm yandan ateşlemeli woofer'ın çıkışı ürünün arkasına yönlendiriliyor bu durumlar Bang & Olufsen'in söylediği gibi bir odayı sesle dolduracak kadar geniş bir ses dağılımını sağlıyor.

Beosound Emerge, Spotify Connect desteği, Bluetooth 5.0, Airplay 2 ve Chromecast akışının yanı sıra Google Assistant desteğine de sahip.

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Beosound Emerge,15 Nisan'da bazı Avrupa pazarlarında çevrimiçi ve B&O perakende mağazalarında satışa sunulacak ve bu sonbaharda ise küresel satışlarına başlanacak. Gold Tone versiyonu 899 dolar iken Siyah Antrasit versiyonu 699 dolar fiyat etiketi ile satılacak.

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