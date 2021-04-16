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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor

    Danimarkalı şirket Bang & Olufsen, bir kitabın kompakt form faktöründen ilham alarak tasarladığı Beosound Emerge adındaki kablosuz hoparlörünü tanıttı.
    16 Nisan 2021, 01:00 (10 sa.)
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor

    Bang & Olufsen, kitapların ve diğer ev eşyalarının yanına entegre olmasına olanak tanıdığını söylediği bir kitabın kompakt form faktöründen ilham alınan yeni ev hoparlörünü tanıttı. Şirket, Beosound Emerge isimli hoparlör için ince yapısına rağmen tam kapsamlı bir ses deneyimi sunduğunu söylüyor.

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    Bir kitap gibi görünen Beosound Emerge

    Bang & Olufsen'in diğer ürünlerinde olduğu gibi birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı Beosound Emerge, LAYER'dan Benjamin Hubert tarafından tasarlandı. Kullanıcı arayüzü, müziğin çalmasını ayarlamanıza olanak tanıyan dokunmaya duyarlı düğmeler hoparlörün üst kısmında yer alıyor ve kontrol paneli etrafında dairesel bir hareket yaparak ses seviyesi kontrol edilebiliyor.

    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor
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    Bang & Olufsen'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ürün Yönetimi Başkanı Christoffer Poulsen: “Beosound Emerge'in vizyonu, devrim niteliğindeki sürücü yapılandırmasıyla boyutuna rağmen tam kapsamlı, ultra geniş ses sunabilen mümkün olan en ince hoparlörü yaratmaktı. İster yatak odasında bir kitap rafına ister mutfağın dar bir köşesine yerleştirilsin, Beosound Emerge'in ince tasarımı, müziğinizi yeni bir odaya genişletmenize veya fazladan yer kaplamadan aynı alandaki mevcut bir hoparlörü tamamlamanıza olanak tanır .” diyor.

    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor
    Tam Boyutta Gör

    37 mm'lik bir orta kademe sürücüsü, Beosound Emerge'in dar profilini mümkün kılan bir açıyla monte edilmiş ve ses, 14 mm yumuşak kubbeli tweeter ile birlikte önden yayılıyor. 100 mm yandan ateşlemeli woofer'ın çıkışı ürünün arkasına yönlendiriliyor bu durumlar Bang & Olufsen'in söylediği gibi bir odayı sesle dolduracak kadar geniş bir ses dağılımını sağlıyor.

    Beosound Emerge, Spotify Connect desteği, Bluetooth 5.0, Airplay 2 ve Chromecast akışının yanı sıra Google Assistant desteğine de sahip.

    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor
    Tam Boyutta Gör

    Beosound Emerge,15 Nisan'da bazı Avrupa pazarlarında çevrimiçi ve B&O perakende mağazalarında satışa sunulacak ve bu sonbaharda ise küresel satışlarına başlanacak. Gold Tone versiyonu 899 dolar iken Siyah Antrasit versiyonu 699 dolar fiyat etiketi ile satılacak.

    Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor
    Tam Boyutta Gör



    Kaynakça https://www.engadget.com/bang-and-olufsen-beosound-emerge-speaker-070015837.html https://press.bang-olufsen.com/d/gKpSDxqk8eyT/news
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    joven ( joven) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hİ-Fİ dünyasında kendi ayrıştıran bir markanın sıradışı bir ürünü daha fiyat gayet iyi sayılır
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    AirSupport (SK ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk vatandaşı olarak asla alamayacağım bir ürün daha.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Off bunda açacaksın sacd formatinda Slayer raining blood ya da south of heaven.. keyfine bakacaksin
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Norveçli bir genç olsaydım odama koyardım herhalde şık duruyor.
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