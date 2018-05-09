Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı:

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Akıllı saat ve bileklik ürünleriyle öne çıkan Fitbit, Apple Watch’a rakip akıllı saati Fitbit Versa’yı resmi olarak Türkiye’de satışa sunuyor. Fitbit Versa, 15 Mayıs’ta Türkiye pazarına giriş yapacak.

Fitbit Versa özelikleri

Kare ekranı ile Apple Watch’u andıran Fitbit Versa’nın alüminyum kasası 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılık sunuyor. İnce ve kompakt tasarımının yanında 4 güne kadar kullanım ömrü sunan pil ile geliyor. 1,34 inç boyutundaki ekran Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.

Fitbit OS 2.0 işletim sistemine sahip cihaz egzersiz, uyku ve kalp ritmi takibi yapabiliyor. Gün boyu nabzınızı takip ederek kişiselleştirilmiş nefes çalışmaları oluşturuyor. Saatin içerisinde 300’e yakın müzik depolanabiliyor. Deezer entegrasyonu sayesinde uygulamadaki çalma listeleri, saatte depolanabiliyor. Fitbit Versa satın alanlara 3 aylık Deezer üyeliği hediye ediliyor.

Fitbit Versa iOS, Android, ve Windows telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth kulaklık desteği ile saatteki müzikleri telefondan bağımsız olarak dinlemenize imkan tanıyor.

Fitbit Versa fiyatı

Fitbit Versa, 15 Mayıs tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olacak.

https://fitbitads.com/versa/tr/