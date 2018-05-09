Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı:

Fitbit'in yeni akıllı saati Fitbit Versa, resmi olarak ülkemizde satışa sunuluyor. Tasarımıyla Apple Watch ve Pebble Time'ı andıran Fitbit Versa fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri haberimizde:
1 yıl
3,4b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı:
Tam Boyutta Gör

Akıllı saat ve bileklik ürünleriyle öne çıkan Fitbit, Apple Watch’a rakip akıllı saati Fitbit Versa’yı resmi olarak Türkiye’de satışa sunuyor. Fitbit Versa, 15 Mayıs’ta Türkiye pazarına giriş yapacak.

Fitbit Versa özelikleri

Kare ekranı ile Apple Watch’u andıran Fitbit Versa’nın alüminyum kasası 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılık sunuyor. İnce ve kompakt tasarımının yanında 4 güne kadar kullanım ömrü sunan pil ile geliyor. 1,34 inç boyutundaki ekran Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.

Fitbit OS 2.0 işletim sistemine sahip cihaz egzersiz, uyku ve kalp ritmi takibi yapabiliyor. Gün boyu nabzınızı takip ederek kişiselleştirilmiş nefes çalışmaları oluşturuyor. Saatin içerisinde 300’e yakın müzik depolanabiliyor. Deezer entegrasyonu sayesinde uygulamadaki çalma listeleri, saatte depolanabiliyor. Fitbit Versa satın alanlara 3 aylık Deezer üyeliği hediye ediliyor.

Fitbit Versa iOS, Android, ve Windows telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth kulaklık desteği ile saatteki müzikleri telefondan bağımsız olarak dinlemenize imkan tanıyor.

Fitbit Versa fiyatı

Fitbit Versa, 15 Mayıs tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olacak.



https://fitbitads.com/versa/tr/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Fiyatına bakılırsa gelmesine gerek yokmuş...
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haktan24 1 yıl
sen gelme lan ayı...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Telefon parasına saat almak
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mtan 1 yıl
Iphone ile Apple Watch ve AirPods arasındaki uyum ve pratiklik tabii ki diğer cihazlar için mümkün değil, Garmin de kullanan biri olarak, eğer telefonum android olsaydı Fitbit alıp kullanmak isterdim... Saatin özellikleri hoş olsa da Iphone kullanıcısı olarak Apple Watch hep bir-iki adım önde olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydemirci 1 yıl
Amazondan 200$ a yeni getirttim. Kıyaslandığında Türkiye fiyatı gayet iyimiş. Fitbit bu alanda yıllardır cihaz üreten bir firma. Özellikle yurt dışında oldukça popüler. Apple Watch 3. Seriyi de kullandım. Bence şuanda fitness alanında en güzeli fitbit versa. Mobil uygulaması çok iyi bir kere. Versa nın pili 4 tam gün gidiyor dahası yok. 24 saat nabız ölçüp kaydediyor. Apple ürünlerini seven birisi olarak watch’ı kullanmıyorum. Neden pili az gidiyor. Sağlık uygulamasını kullanışlı bulmuyorum çok karışık anlaşılır gelmiyor bundan beni motive edemiyor. Sağlık uygulamasının bence gelişmesi lazım. Sürekli nabız ölçmüyor fitbit gibi analizler yapmıyor. Apple watch da uyku takibi de yok 3. Parti uygulama yüklemek lazım o da ne kadar doğru. Olsa bile pil dayanmıyor. Ama onun haricinde işletim sistemi bilindiği gibi stabil uygulama grafikleri kaliteli. Telefon sürekli yanımda olduğu için bana çok gerekli gelmedi bildirimleri mesajları saatten takip etmek. Uygulama, Fitness, uyku takibi ve pil olarak fitbit versa gayet kullanışlı tatmin edici görünüşü de fena değil ince ve hafif. 1 haftadır kullanıyorum bu tür bir cihaz arayanlara tavsiye ederim. Yurtdışında 45 gün iade garantisi de var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bob Kelso 1 yıl
Rekabetçi fiyat. Beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl
Gear s3 dururken ????
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 1 yıl
pahalı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
pahalı !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haktan24 1 yıl
sen gelme lan ayı...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Windows telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor. Sen nasıl bir kralsın :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 1 yıl
amazondan alsan 1000 TL'ye geliyor şu anki kurla bile, adamlar 1200 TL istiyor :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl oray
Dolar ciddi oranda artacagi icin baslangic fiyati olarak mantikli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Çok istemişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3380 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fitbit versa fiyatı, fitbit versa ve
6 etiket daha Türkiye Gündemi Fitbit Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl GBoard klavye uygulamasına Mors alfabesi desteği geliyor 1 yıl Üst segment telefonların yeni kalbi Snapdragon 700 serisinin özellikleri belli oldu 1 yıl UPS'in Pixar filminden fırlamış elektrikli kamyonları yıl sonuna kadar yollarda 1 yıl Volvo otomobil ve kamyonlar birbirleriyle haberleşerek yoldaki tehlikeleri bildirecekler 1 yıl Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu 1 yıl Suudi Arabistan'da kadınlar 24 Haziran’dan itibaren araba kullanabilecek 1 yıl PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı 1 yıl Mercedes-Benz A180d, yeni dizel motorla birlikte geliyor 1 yıl Uber ve NASA uçan taksi için anlaşma imzaladı 1 yıl Apple'ın yuvarlak ekranlı bir Apple Watch üzerinde çalıştığı ortaya çıktı 1 yıl Oppo Find X görseli sızdırıldı iddiası 1 yıl SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı 1 yıl Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi 1 yıl Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu 1 yıl Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı 1 yıl Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 1 yıl Mayıs sonunda çıkacak Samsung Galaxy S8 Lite'ın tanıtım görselleri sızdı 1 yıl Google'dan görme engellilerin gözü olacak uygulama: Lookout 1 yıl Yapay zekalı RC araç 1 yıl BMW, 625 beygirlik yeni M5 Competition modelini tanıttı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı: Sonraki Waymo'nun otonom araçları karlı havalara hazır hale geldi 1 yıl Google'ın kendi işlemcisi: Yapay zeka hızlandırıyor 1 yıl Mercedes-AMG, kendi adını taşıyan dünyanın ilk yarış pistini duyurdu 1 yıl Süper Lig’e yükselme maçlarında Video Hakem Sistemi kullanılacak 1 yıl Sistem toplarken kasa seçimi nasıl yapılır? 1 yıl Google’ın yapay zekâ işlemcisi üçüncü nesle terfi ediyor 1 yıl Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe 1 yıl Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir 1 yıl Yeni iPhone X Plus, iPhone 8 Plus boyutlarında olacak 1 yıl Luke Cage'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Google Lens yeni özelliklerle birçok Android telefonun kamera uygulamasına geliyor 1 yıl Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek 1 yıl Google Haritalar en iyi seyahat yardımcınız olmaya kararlı 1 yıl Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor 1 yıl Android P tanıtıldı! İşte yenilenen arayüzüyle Android P 1 yıl Gmail, akıllı cümle tamamlama özelliğine kavuştu 1 yıl Google Play 2018 ödüllerini kazananlar belli oldu 1 yıl Nokia X6'nın tanıtım posteri sızdırıldı 1 yıl Logitech MX Ergo İnceleme 1 yıl AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim