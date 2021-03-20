Fiyat/performans şampiyonu Poco F1'in devam modeli yolda

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Poco markası 22 Mart'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa şirket söz konusu tarihte sadece Poco X3 Pro modelini tanıtmayacak aynı zamanda tüketicilere başka sürprizler de yapacak.

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Lansman davetiyesine göre önümüzdeki Pazartesi günü Poco F3 de duyurulacak. Akıllı telefon 2018'de piyasaya sürülen ve o zamandan beri güncellenmeyen Poco F1'in halefi olacağı belirtiliyor.

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Poco F1 büyük ses getirmişti

Ne yazık ki şirket cihaz hakkında herhangi bir detay açıklamadı. Şu an için sadece Redmi K40'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olabileceğini varsayabiliriz.

Poco F1, markanın ilk akıllı telefonuydu. Üst düzey özellikleri ve düşük fiyat etiketi sayesinde hızla popülerlik kazandı. Fiyat/performans kralı olarak gösterilen akıllı telefon 300 dolar başlangıç fiyatıyla çıkış yapmıştı.

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