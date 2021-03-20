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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiyat/performans şampiyonu Poco F1'in devam modeli yolda

    Poco önümüzdeki hafta başında yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin lansmanda fiyat/performans şampiyonu olarak gösterilen Poco F1'in halefi de tanıtacağı bildiriliyor.
    20 Mart 2021, 19:00 (2 sa.)
    523
    23
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fiyat/performans şampiyonu Poco F1'in devam modeli yolda
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    Poco markası 22 Mart'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa şirket söz konusu tarihte sadece Poco X3 Pro modelini tanıtmayacak aynı zamanda tüketicilere başka sürprizler de yapacak.

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    Lansman davetiyesine göre önümüzdeki Pazartesi günü Poco F3 de duyurulacak. Akıllı telefon 2018'de piyasaya sürülen ve o zamandan beri güncellenmeyen Poco F1'in halefi olacağı belirtiliyor.

    Fiyat/performans şampiyonu Poco F1'in devam modeli yolda
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    Poco F1 büyük ses getirmişti

    Ne yazık ki şirket cihaz hakkında herhangi bir detay açıklamadı. Şu an için sadece Redmi K40'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olabileceğini varsayabiliriz.

    Poco F1, markanın ilk akıllı telefonuydu. Üst düzey özellikleri ve düşük fiyat etiketi sayesinde hızla popülerlik kazandı. Fiyat/performans kralı olarak gösterilen akıllı telefon 300 dolar başlangıç fiyatıyla çıkış yapmıştı.



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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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