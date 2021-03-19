Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi

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Geçtiğimiz yılın sonlarında Microsoft'un Windows 10X işletim sistemini 2021'in ilk yarısında yayınlamayı planladığına dair çok sayıda söylenti çıkmıştı. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa yazılım devi bu tarihi ertelemeye karar verdi.

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Windows Central editörü Zac Bowden, Windows 10X işletim sisteminin çıkışının bu yılın ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Bowden'a göre şirket yeni işletim sistemini tam olarak hazır hale getirmeden piyasaya sürmek istemiyor.

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Win32 uygulama desteği olacak mı?

Çıkış tarihinin ertelenmesi bazılarınızın aklına Win32 uygulama desteği hakkında yeni bir gelişme olup olmayacağını getirebilir. Ne yazık ki Windows 10X ilk etapta böyle bir özellik sunmayacak. Şirket bunun yerine Win32 uygulamaları için Windows Sanal Masaüstü ve Bulut PC çözümlerini öne çıkarmayı planlıyor.

Windows 10X, 2019 yılının Ekim ayında Microsoft Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlar için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak tanıtıldı. Surface Neo'nun piyasaya sürülmesinin süresiz olarak ertelenmesinin ardından şirket Windows 10X'i tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için yeniden tasarladı.

https://www.windowscentral.com/microsoft-eyes-windows-10x-launch-later-year

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