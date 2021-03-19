Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi

Geçtiğimiz yılın sonlarında Microsoft'un Windows 10X işletim sistemini 2021'in ilk yarısında yayınlamayı planladığına dair çok sayıda söylenti çıkmıştı. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa yazılım devi bu tarihi ertelemeye karar verdi.İlginizi Çekebilir Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak
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Windows Central editörü Zac Bowden, Windows 10X işletim sisteminin çıkışının bu yılın ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Bowden'a göre şirket yeni işletim sistemini tam olarak hazır hale getirmeden piyasaya sürmek istemiyor.
Win32 uygulama desteği olacak mı?
Çıkış tarihinin ertelenmesi bazılarınızın aklına Win32 uygulama desteği hakkında yeni bir gelişme olup olmayacağını getirebilir. Ne yazık ki Windows 10X ilk etapta böyle bir özellik sunmayacak. Şirket bunun yerine Win32 uygulamaları için Windows Sanal Masaüstü ve Bulut PC çözümlerini öne çıkarmayı planlıyor.
Windows 10X, 2019 yılının Ekim ayında Microsoft Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlar için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak tanıtıldı. Surface Neo'nun piyasaya sürülmesinin süresiz olarak ertelenmesinin ardından şirket Windows 10X'i tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için yeniden tasarladı.
https://www.windowscentral.com/microsoft-eyes-windows-10x-launch-later-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Büyük ihtimal Win32 desteksiz ilk Windows 10X sürümü Aralık 2021, Win32 destekli Windows 10X Eylül 2022'den önce olmaz.
Büyük ihtimal x86_64 destekli ARM tabanlı Windows 10 da yukarıdaki tarihlerden farklı olmaz. Tabii, o zamana kadar Apple ARM'da alıp başını gider.
Dipnot: Ertelemeye karşı değilim ama Microsoft elini de çabuk tutmalı. macOS ARM ile çalışmalarını ilerletirken bu konuda Microsoft zamanında tembelliğe vurup yavaş yavaş ilerledi. Üzerine Bu yıl sadece Win32 desteği olmayan bir Windows 10X sürümü duyurursa tıpkı diğer unutulmak istenilen işletim sistemleri listesine girer (Windows RT ve Windows 10 S).
Uzun lafın kısası; madem erteleyecektiniz, o zaman Win32 desteğine kavuşuncaya kadar zamana erteleyin.