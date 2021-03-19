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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi

    Microsoft uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sisteminin çıkış tarihini erteledi. Windows 10X'in bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağı bildiriliyor.
    19 Mart 2021, 22:00 (7 sa.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi
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    Geçtiğimiz yılın sonlarında Microsoft'un Windows 10X işletim sistemini 2021'in ilk yarısında yayınlamayı planladığına dair çok sayıda söylenti çıkmıştı. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa yazılım devi bu tarihi ertelemeye karar verdi.

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    Windows Central editörü Zac Bowden, Windows 10X işletim sisteminin çıkışının bu yılın ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Bowden'a göre şirket yeni işletim sistemini tam olarak hazır hale getirmeden piyasaya sürmek istemiyor.

    Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi
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    Win32 uygulama desteği olacak mı?

    Çıkış tarihinin ertelenmesi bazılarınızın aklına Win32 uygulama desteği hakkında yeni bir gelişme olup olmayacağını getirebilir. Ne yazık ki Windows 10X ilk etapta böyle bir özellik sunmayacak. Şirket bunun yerine Win32 uygulamaları için Windows Sanal Masaüstü ve Bulut PC çözümlerini öne çıkarmayı planlıyor.

    Windows 10X, 2019 yılının Ekim ayında Microsoft Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlar için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak tanıtıldı. Surface Neo'nun piyasaya sürülmesinin süresiz olarak ertelenmesinin ardından şirket Windows 10X'i tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için yeniden tasarladı.



    https://www.windowscentral.com/microsoft-eyes-windows-10x-launch-later-year
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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    expressimo 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar windows 7 hafifliğinde yazılım yapmamaya yemin etmişler resmen !!!
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    Windows10 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geç olsun güç olmasın demişler. umarım öyle olur.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows 10X'te kendi mağazalarından android uygulamaları sunacaklar

    Yersen
    1 Yanıt Yanıtla
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) BCRTVKCS
    2014 2015 yılları arasında da Project Astoria adında projeleri gibi olabilir tabii, bu Microsoft. Açıkçası ben tekrar böylesine ikinci kez büyük vaat verdikten sonra bu sefer MS'in yapabileceğini düşünüyorum ama ertelemelerle. (Tabii MS, yalancılıkta sınır tanımazsa)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hem erteleniyor, hem de Win32 yok. Normalde bu ay çıkması beklenen birinci etap, ikinci etap tarihine çekildi, ikinci etap da Win32 eklenecekti ama artık Win32 Windows 10X'i 2022'den önce görmek imkansız olduğu anlaşıldı.



    Büyük ihtimal Win32 desteksiz ilk Windows 10X sürümü Aralık 2021, Win32 destekli Windows 10X Eylül 2022'den önce olmaz.



    Büyük ihtimal x86_64 destekli ARM tabanlı Windows 10 da yukarıdaki tarihlerden farklı olmaz. Tabii, o zamana kadar Apple ARM'da alıp başını gider.



    Dipnot: Ertelemeye karşı değilim ama Microsoft elini de çabuk tutmalı. macOS ARM ile çalışmalarını ilerletirken bu konuda Microsoft zamanında tembelliğe vurup yavaş yavaş ilerledi. Üzerine Bu yıl sadece Win32 desteği olmayan bir Windows 10X sürümü duyurursa tıpkı diğer unutulmak istenilen işletim sistemleri listesine girer (Windows RT ve Windows 10 S).



    Uzun lafın kısası; madem erteleyecektiniz, o zaman Win32 desteğine kavuşuncaya kadar zamana erteleyin.
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