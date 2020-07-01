Focals akıllı gözlüğün geliştiricisi Google tarafından satın alındı

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Yıllar önce teknoloji dünyasında akıllı gözlüğü ile fırtınalar estiren Google, sonrasında projeyi olgunluğa ulaştıramadı ve sadece kurumsal pazara hitap eden bir ürünle yoluna devam etti. Bununla birlikte yatırımları arttırmaya başladı ve önemli bir satın alım yaptı.

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North firması kimdir?

2012 yılında kurulan Kanadalı North firması akıllı gözlükler üzerinde çalışmalar yapıyor ve Amazon tarafından da destekleniyor. 2018 yılında piyasaya sürdüğü Focals akıllı gözlüğü standart bir gözlük görünümündeydi ve ilgi görmüştü.

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Gözlüğün sap kısmında yer alan mini projeksiyon modülü cama verileri yansıtıyor. Oldukça görünür olan bu sistem rahatsızlık oluşturmadan kullanım sağlıyordu. 999$ etikete sahip olan Focals beğenilince Focals 2 için düğmeye basılmıştı.

Kısa süre önce 200 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Google’ın North için 180 milyon dolar civarında bir bedel ödeyeceği ifade ediliyor. Google birbirine bağlı cihazların ahenk içerisinde çalışabilmesi optimizasyonlarına yönelik olarak North teknolojilerini kullanacağını belirtti. North firması ise Kanada’da kalmaya devam edecek ancak Focals 2 gözlüklerinin rafa kalkacağı belirtiliyor.

https://www.cnbc.com/2020/06/30/google-acquires-north-augmented-reality-glasses-start-up.html?

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