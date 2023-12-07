Elektrikli otomobillerde merak edilen sorulara yanıtlar: Yakıt tasarrufu, komplo teorileri, Çinli markalar...

Elektrikli araçlardaki güncel fiyat durumunu, bu sektörün geleceğini, her geçen gün daha çok tercih edilen elektrikli otomobiller ve daha fazlasını Voltify CEO'su Mehmet Yiğit ile konuştuk.

Bu içeriğimizde, elektrikli araç kiralama platformu Voltify’ın CEO’su Mehmet Yiğit ile elektrikli araçlar üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Elektrikli otomobiller hakkında merak edilenleri sorduk.

Elektrikli arabalar hakkında dolaşan "Dünyanın gördüğü en büyük dolandırıcılık mı?" komplo teorisini sorduk. Bu teoriye göre bütün arabalar elektrikli olsaydı ve kar fırtınası soğuğunda üç saat trafikte sıkışsalardı herkes mahsur kalacak. Polis, ambulans yardım edemeyecek. Araçların içindeki kullanıcılar soğuktan donacak. Bu teori gerçeği yansıtıyor mu?

Neler Konuştuk?

00:00 Giriş

00:24 Yeni ÖTV güncellemesi ile neler değişti?

03:29 Elektrikli araç satışları ne durumda?

04:59 Togg’un buradaki rolünü nasıl görüyorsunuz?

06:18 Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara bakışı nasıl?

08:15 Voltify nedir? Kaç adet araç kiralandı?

09:25 Elektrikli ile içten yanmalı arasındaki yakıt farkı?

11:22 Elektrikli araçların İstanbul dışındaki durumu

12:47 Komplo teorisi: Elektrikli araba en büyük dolandırıcılık mı?

17:47 Çinli markaların atılımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

19:37 Otomobillerdeki piller nasıl yenilenecek?

22:22 Hangi marka yenilikçi yaklaşıyor?

23:39 Mikro elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

25:05 Kapanış

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