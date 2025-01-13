Tesla Model Y “Juniper” Çin'de büyük ilgi görüyor: Bir günde 50 bin sipariş!

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın geçtiğimiz hafta tanıttığı Model Y "Juniper" büyük ilgi görüyor. Çinli bir otomobil blog yazarının bildirdiğine göre, yeni Model Y 10 Ocak'ta piyasaya sürüldüğü gün 50.000 sipariş almayı başardı. Ayrıca, bir Tesla Çin satış görevlisi mağazasının tek bir günde 300 sipariş aldığını bildirdi. Tesla'nin Çin'de 300'den fazla mağazası olduğu için bilgi tutarlı gözüküyor.

Ancak sipariş verip depozitosunu yatıran müşterilerin araçlarına ulaşabilmesi için Nisan veya Mayıs ayına kadar beklemeleri gerekecek.

Yeni Tesla Model Y, Çin'de iki versiyon ile satışa sunuluyor. Arkadan itişli (RWD) versiyon 263.500 yuan'dan (35.940 dolar) başlayan fiyatlara sahip iken, uzun menzilli dört tekerden çekişli (AWD) model 303.500 yuan (41.390 dolar) başlangıç fiyatına sahip. First Edition versiyonu için geçerli olan bu fiyat önceki kasanın başlangıç fiyatına göre 1850 dolar daha yüksek. Tesla, önceki modelde fiyat indirimleri yapmasına rağmen yeni modelin çok daha fazla talep gördüğü bildiriliyor.

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Yenilenen Tesla Model Y neler sunuyor?

Ön far ve arka stop lambaları tasarımında önemli değişiklikler içeren Tesla Model Y "Juniper", yeni ön tasarım sayesinde eski versiyona göre daha aerodinamik (0.22 Cd) hale getirildi. İç mekanda yenilenen Model 3 ile benzer değişiklikler sunan otomobil, konsol ve kapı panellerinde kesintisiz uzanan ince ambiyans aydınlatma, kaldırılan ve düğme şekline getirilen sinyal kolu, elektrikli olarak katlanan arka koltuklar ve arka yolcular için 8 inçlik ekran gibi yenilikler getiriyor.

Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün önce eklendi

Model Y'nin arkadan itişli versiyonu 62.5 kWh kapasiteye sahip LFP batarya paketiyle eski versiyona göre 39 kilometre fazla (593 kilometre) menzil sunuyor. 220 kW'lık motordan güç alan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5,9 saniye sürüyor.

Uzun menzilli versiyonda ise 719 km'ye kadar menzil sunan 78.4 kWh'lik NMC batarya paketi yer alıyor. Bu versiyonda öncekine göre 31 kilometre menzil artışı gerçekleştiği belirtiliyor. AWD versiyonunun ön aksında 194 kW, arka aksında ise 137 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Böylece toplam güç 331 kW'a yani 450 PS'e ulaşıyor. Çift motorlu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması ise 4,3 saniye olarak belirtiliyor.

Tesla, 2024'te Çin'de 2023'e göre %5 artışla 480.309 adet Model Y teslim etti. İhraç edilen Model Y sayısı ise 2023'e göre %54 düşüşle 76.380 adet olarak gerçekleşti.

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Tesla Model Y “Juniper” Çin'de büyük ilgi görüyor