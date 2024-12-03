Elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Ford Puma Gen-E, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Standart ve opsiyonel donanımlar
- Güç, menzil ve şarj
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%100 elektrikli Ford Puma Gen-E sonunda tanıtıldı. Müşteri teslimatları 2025'in bahar aylarında başlaması planlanan elektrikli B-SUV model, daha önce açıklandığı gibi Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilecek. Elektrikli sürüş ünitelerinin üretimi ise İngiltere'de yapılacak.
Ford Puma Gen-E, özellikleriyle neler sunuyor❓
Puma Gen-E'nin iç mekanı da makyajlı Puma ile neredeyse tamamen aynı. Sürücünün önünde iki kollu direksiyon simidi ve dijital gösterge ekranı görev yaparken, merkezde ise SYNC 4 işletim sistemi üzerinde çalışan dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Neyse ki araç %100 elektrikli olduğu için orta konsoldaki büyük vites kolu ve mekanik el freni artık yok. Parlak siyah detaylarla dikkat çeken bu alanda kablosuz şarj ünitesi ve bardaklıklar bulunuyor.
Standart ve opsiyonel donanımlar
Üst seviyedeki Premium versiyonunda ise giriş seviyesine ek olarak 18 inç jantlar, B&O ses sistemi, yere Puma logosu yansıtan elektrikli katlanır aynalar, elektrikli bagaj kapağı, suni deri koltuklar, dinamik Matrix LED farlar, adaptif uzun far ve anahtarsız giriş gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.
Dur&Kalk ve şerit ortalama özellikli adaptif hız sabitleyici, sezgisel hız asistanı, şerit değiştirme uyarısı, çapraz trafik uyarısı, 360 derece kamera, 19 inç jantlar, açılabilir panoramik cam tavan ve Kış Paketi (ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon) gibi özellikler ise opsiyon listesinde.
Güç, menzil ve şarj
Ford Puma Gen-E'nin birleşik kullanımdaki enerji tüketimi 100 km'de 13.1 kWsa. Batarya, maksimum 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu güçte %10-80 arası dolum 23 dakika sürüyor. 1563 kg kuru ağırlığa sahip olan modelde 523 litre (pandizota kadar) bagaj hacmi sunulurken arka koltuklar katlandığında bu değer 1278 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında da 43 litrelik bir ek bagaj bulunuyor.
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