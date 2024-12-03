Elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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%100 elektrikli Ford Puma Gen-E sonunda tanıtıldı. Müşteri teslimatları 2025'in bahar aylarında başlaması planlanan elektrikli B-SUV model, daha önce açıklandığı gibi Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilecek. Elektrikli sürüş ünitelerinin üretimi ise İngiltere'de yapılacak.

Ford Puma Gen-E, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Ford Puma Gen-E'nin tasarımına baktığımızda genel görünüm olarak makyajlı Puma ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece ön tarafta Mustang Mach-E'den esinlenen burun kısmıyla içten yanmalı motorlu versiyonlardan farklı olduğunu belli ediyor. Çift renkli tasarıma sahip aerodinamik jantlarıyla dikkat çeken modelin arkasında da sportif bir spoyler bulunuyor.

Puma Gen-E'nin iç mekanı da makyajlı Puma ile neredeyse tamamen aynı. Sürücünün önünde iki kollu direksiyon simidi ve dijital gösterge ekranı görev yaparken, merkezde ise SYNC 4 işletim sistemi üzerinde çalışan dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Neyse ki araç %100 elektrikli olduğu için orta konsoldaki büyük vites kolu ve mekanik el freni artık yok. Parlak siyah detaylarla dikkat çeken bu alanda kablosuz şarj ünitesi ve bardaklıklar bulunuyor.

Standart ve opsiyonel donanımlar

Tam Boyutta Gör Ford Puma Gen-E'nin giriş seviyesinde 17 inç jantlar, 12 inç SYNC 4 multimedya sistemi, kaldırılabilir kol dayamaya sahip yükseltilmiş orta konsol, kablosuz şarj, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, arka park sensörleri, hız sabitleyici, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma asistanı, yanlış yön alarmı, geri görüş kamerası, 6 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği, yağmur sensörü, ambiyans aydınlatma, navigasyon ve kumaş döşemeli spor koltuklar dikkat çekiyor.

Üst seviyedeki Premium versiyonunda ise giriş seviyesine ek olarak 18 inç jantlar, B&O ses sistemi, yere Puma logosu yansıtan elektrikli katlanır aynalar, elektrikli bagaj kapağı, suni deri koltuklar, dinamik Matrix LED farlar, adaptif uzun far ve anahtarsız giriş gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.

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Dur&Kalk ve şerit ortalama özellikli adaptif hız sabitleyici, sezgisel hız asistanı, şerit değiştirme uyarısı, çapraz trafik uyarısı, 360 derece kamera, 19 inç jantlar, açılabilir panoramik cam tavan ve Kış Paketi (ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon) gibi özellikler ise opsiyon listesinde.

Güç, menzil ve şarj

Tam Boyutta Gör Elektrikli Ford Puma'da ön aks üzerine entegre edilen 124 kW'lık (166 hp) motor görev yapıyor. Söz konusu motor 290 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motora güç verecek enerjiyi depolamak için 43 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip nikel manganez kobalt katotlu lityum iyon batarya kullanılmış. Bu batarya ile birleşik kullanımda 376 km, şehir içi kullanımda ise 523 km'ye kadar sürüş menzili hedefleniyor. Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılan modelin 0-100 km/s hızlanması da 8 saniye sürüyor.

Ford Puma Gen-E'nin birleşik kullanımdaki enerji tüketimi 100 km'de 13.1 kWsa. Batarya, maksimum 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu güçte %10-80 arası dolum 23 dakika sürüyor. 1563 kg kuru ağırlığa sahip olan modelde 523 litre (pandizota kadar) bagaj hacmi sunulurken arka koltuklar katlandığında bu değer 1278 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında da 43 litrelik bir ek bagaj bulunuyor.

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