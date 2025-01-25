Future of Mobility’25, mobilite ve girişimcilik ekosisteminin buluşma noktası olmayı sürdürüyor

Ford Otosan’ın mobilite ekosistemini güçlendirme vizyonuyla kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile düzenlenen etkinlikte ele alınan konular arasında; mobilite sektörünün dönüşümü ve fırsatlar, inovasyon ve rekabet, yeni nesil iş birlikleri gibi başlıklar yer aldı. Özellikle geleceğin inovasyon teknolojileri ve start-up ekosistemine dair kapsamlı değerlendirmeler, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Future of Mobility Zirvesi’nde mobilite sektörünün geleceğine dair vizyonunu şu sözlerle paylaştı: "2019 yılında Driventure ile girişimcilik ekosistemini hem Türkiye’de hem dünyada takip etmek, inovatif fikirleri ve yeni nesil teknolojileri izlemek, yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini keşfetmek üzere yola çıktık.
Bu yıl da bu platformda çok değerli yeni teknolojiler ve girişimciler yer aldı. Ford Otosan olarak, yalnızca bu dönüşümün bir parçası olmayı değil, bu dönüşüme yön veren bir aktör olmak istiyoruz. Bugün burada olmak, yalnızca mobilitenin geleceğini konuşmak değil; onu birlikte tasarlamak için harekete geçtiğimiz eşsiz bir fırsattı."
Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, konuşmasında şu mesajları verdi: “Elektrifikasyon, dijitalleşme ve otonom teknolojilerle şekillenen bu dönüşüm, sadece sektörel bir başarı değil; toplumların daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli bir geleceğe adım atması anlamına geliyor. Türkiye, bu değişimde çok önemli bir potansiyele sahip.
Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül ise Driventure’ın rolünü şöyle özetledi: “Driventure olarak 2019’dan bu yana yalnızca yatırım yapan değil, aynı zamanda ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan bir platform yarattık. Future of Mobility, bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için benzersiz bir platform sunuyor. Hedefimiz, yalnızca teknolojileri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin arkasındaki fikirleri ve insanları desteklemek.”
Future of Mobility: Geleceği Şekillendiren Bir Ekosistem
Ford Otosan, Future of Mobility’25 etkinliğini, mobilitenin geleceğine yön veren üç temel başlık üzerine inşa etti: teknoloji, ekosistem ve inovasyon. Elektrifikasyon, otonom sürüş, yapay zeka ve bağlantılı araç teknolojileri, yalnızca geleceği değil, bugünü de şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu dönüşümde teknolojiye sadece uyum sağlamak değil, teknolojiyi geliştiren ve yön veren liderlerden biri olmak hedefleniyor.
Teknolojinin yanı sıra, ekosistem yaklaşımıyla, mobilite dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren güçlü bir iş birliği ağı oluşturuluyor. Start-up’lardan otomotiv tedarik zincirine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ekosistem, sürdürülebilir başarıya ulaşmak için kritik bir temel oluşturuyor. Ford Otosan, girişimcilik ekosistemini destekleyerek ve yenilikçi bakış açılarını sektöre entegre ederek, bu alanda liderlik görevini üstleniyor.
Etkinlikte öne çıkan bir diğer başlık olan inovasyon, mobilite dönüşümünün temel taşı olarak değerlendiriliyor. Ford Otosan, kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure aracılığıyla elektrifikasyon, akıllı mobilite, bağlantılı araçlar, otonom sürüş, Endüstri 4.0 ve otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu yatırımlar, yalnızca sektörün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor; aynı zamanda topluma daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli bir gelecek sunmayı da amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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