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    ODMD: "2025'te ÖTV matrahlarının güncellenmesi şart"

    Verilere göre 2024 yılında otomobil pazarının yüzde 70'i ithal araçlardan oluştu. İki yıldır güncellenmeyen ÖTV matrahları nedeniyle yerli modellerin fiyat avantajı yok oldu.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründeki güncel gelişmelere ve gelecek beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bozkurt, 2025 yılında mutlaka ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

    ÖTV oranlarını belirleyen matrahların iki seneyi aşkın bir zamandır güncellenmediğini hatırlatan Bozkurt, "Mevcut durumda matrah tutarı 280 bin Türk Lirası’nı aşan otomobiller, 1600 cc altı motor hacmi için en üst özel tüketim vergi dilimi olan yüzde 80’lik vergi dilimine tabi oluyor.

    Uzun zamandır bu tanımlamalarda güncellemeler yapılmadı ve bizim talebimiz bu matrahlarda bir güncelleme yapılmasının şart olduğu yönünde. Düşük vergi diliminde yer alan araç seçeneklerinin artması ve daha geniş kesimlerin araçlara ulaşabilmesi için günümüz koşullarına uygun bir matrah düzenlemesi yapılmasının faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

    "Koşullara uygun kredi limitleri getirilmeli"

    ODMD: '2025'te ÖTV matrahlarının güncellenmesi şart' Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaklaşık 3 yıldır taşıt kredilerinde limitleri değiştirmediğini de vurgulayan Bozkurt, "BDDK'nın düzenlemesinde yer alan matrah ve vade sürelerini korumasının nedeninin uygulanmaya çalışılan sıkı para politikasının bir sonucu olduğu düşüncesindeyiz. Beklentimiz bu konuda da aynı özel tüketim vergi oranlarını belirleyen matrah güncellemesi ihtiyacı gibi, tüketicilere sunulan araç kredi limitlerinin ve vadelerinin de güncellenmesi ve günümüz koşullarına uygun limitlere getirilmesidir" diye konuştu.

    "Pazar artık 1 milyon adedin altına düşmez"

    Yıl sonu pazar tahmini ile ilgili de konuşan Bozkurt, 2024'ün ilk çeyreğinin otomobil satışları açısından hızlı başladığını ve ikinci çeyrekte bir yavaşlamanın görüldüğünü de aktardı. ODMD Başkanı Bozkurt, "Temmuz itibariyle GSR II yönetmeliğinin devreye girmesiyle birlikte pazarın biraz daha hareketlendiğini gördük. İlk 11 ayın ardından 1 milyon barajı aşıldı. Yılın son ayının da hareketli bir dönem olduğunu düşündüğümüzde, 2024’ün 2023’e yakın bir adetle kapanacağını söyleyebiliriz" dedi.

    2025 yılında ise, özellikle ilk çeyrekte yeniden değerleme oranıyla birlikte ÖTV muaf müşterilerinin talebiyle Ocak-Şubat aylarında büyük bir düşüş öngörülmediğini kaydeden Bozkurt, "2025 yılında olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça, artık Türkiye pazarının 1 milyon adedin altına düşmemesini bekliyoruz" diye konuştu.

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